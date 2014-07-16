Kilimų valymas
Su Kärcher produktais kilimų valymas yra paprastas.
Plaunantieji dulkių siurbliai – nuodugniam valymui
Kärcher plaunantieji dulkių siurbliai užtikrina visapusišką kilimo audinio švarą po giluminio valymo. Su slėgiu užpurkšta valymo priemonė giliai įsigeria į kilimą ir tada išsiurbiama kartu su ištirpusiu purvu. Efektyviai pašalina riebalus, purvą ir kvapus.
Plaunančio valymo principas
Plaunančio valymo metu, tos pačios procedūros metu vanduo kartu su valymo priemone yra užpurškiami ir iš karto išsiurbiami kartu su purvu.
Higieniškai švaru
Kärcher plaunantieji valymo prietaisai ne tik idealiai tinka kenčiantiems nuo alergijos, tačiau taip pat puikiai tinka ir namų ūkiams, kuriuose yra naminių gyvūnų.
Dulkių siurbliai su inovatyvia vandens filtro technologija
Skirtingai nuo dulkių siurblių su filtrų maišeliais, naujasis DS 5.800 dulkių siurblys su vandens filtru remiasi natūralia vandens,
kuris sukamas filtre dideliu greičiu,
savybe. Išsiurbtas purvas yra patikimai išfiltruojamas iš oro leidžiant jį per besisukantį vandenį, kuriame ir pasilieka.
Rezultatas: išmetamas oras yra ypatingai gaivus ir švarus.
Patarimai kilimų valymui
Kodėl reikia valyti kilimą?
Reguliarus valymas (valymas priežiūros metu, tarpinis valymas ir giluminis valymas) leidžia išlaikyti jūsų kilimo išvaizdą, prailgina jo tarnavimo trukmę ir užtikrina gerą higienos lygį. Ne visada yra aišku, kad kilimą reikia valyti, nors ne tik jo paviršius gali būti nešvarus, bet ir giluminis jo pluoštas užsiteršęs. Yra labai svarbu reguliariai pašalinti purvą ir tinkamai apdoroti dėmes.
Plaunantis valymas naudojamas giluminiam kilimų valymui. Šiam darbui mes rekomenduojame Kärcher plaunantįjį dulkių siurblį kartu su valymo priemonėmis RM 769 ir 760.
Štai kaip turėtų būti atliekamas giluminis kilimo valymas:
- Pirminis plovimas: pirmiausia, apipurkškite kilimą vandeniu ir valymo priemone (valymo tirpalu) laikydami antgalį su nustatytu spaudimu ir apie 10 cm atstumu nuo kilimo. Leiskite valymo tirpalui įsigerti apie 10 minučių.
- Pagrindinis plovimas: dabar pridėkite grindų antgalį prie kilimo ir leiskite valymo tirpalui dirbti. Ištirpęs purvas bus išsiurbtas iš karto arba per kitą procedūrą.
- Švarus skalavimas: dabar skalaukite su švariu vandeniu ir siurbkite valymo tirpalą kartu su purvu, naudodami siurbimo antgalį.
- Siurbimas: kai tik kilimas išdžius, nuodugniai jį išsiurbkite, naudodami kilimų dulkių siurblį.