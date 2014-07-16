Negeriamo vandens tiekimas namų ūkiuose
Siurbliai negeriamo vandens tiekimui namų ūkiuose
Visiškai automatinis negeriamo vandens tiekimas į namą, pavyzdžiui, skalbimo mašinoms, tualeto nuleidimui ir lauko kranams, pajungiamiems sodo laistymui. Siurbliai įsijungia ir išsijungia automatiškai, priklausomai nuo vandens poreikio. Nulio vatų galios budėjimo funkcija eco!ogic modeliuose sumažina energijos suvartojimą. Tai sumažina ir jūsų išlaidas, ir tausoja aplinką.
Naudokite vandenį ekologiškai.
Namams ir sodui skirti Kärcher siurbliai iš BP Home & Garden gamos produktų labai prisideda prie išteklius tausojančio vandens vartojimo. Su Kärcher Home & Garden siurbliais, negeriamo vandens tiekimas tualetams, skalbimo mašinoms, ir lauko kranams yra patogus, tausojantis aplinką ir efektyvus.
Tinkami prietaisai ir priedai
Siurblio priešfiltris
Apsaugo siurblį nuo stambių dalelių ir smėlio.
Siurbimo rinkinys
Spiralinė žarna su siurbimo filtru ir atbuliniu vožtuvu
Siurblys namams ir sodui
Tobulai tinka alternatyviam vandens šaltiniui.