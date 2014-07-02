Įsiurbimo žarnos rinkinys, 7 m
Pilna ir paruošta naudoti vakuumui atspari spiralinė žarna su įsiurbimo filtru ir apsauga nuo grįžtamojo srauto, skirta naudoti su sodo siurbliais ir aukšto slėgio siurbliais. Idealiai tinka naudoti kaip įsiurbimo žarnos prailginimą.
Pilna ir paruošta naudoti vakuumui atspari 1", 7 m bendrojo naudojimo spiralinė žarna su įsiurbimo filtru ir apsauga nuo grįžtamojo srauto, skirta naudoti sodo siurblių ir aukšto slėgio siurblių įsiurbimo dalyje. Idealiai tinka apsaugoti nuo grįžtamojo srauto ir sutrumpinti pripylimo trukmę. Galima naudoti kaip siurbimo žarnos prailginimą. Naudojama su aukščiau paminėtais siurbliais su 1" sujungimo sriegiu (33,3 mm).
Savybės ir privalumai
Sukomplektuota, paruošta naudojimui vakuumui atspari spiralinė žarna su įsiurbimo filtru ir apsauga nuo atgalinio srauto.
- Lengvam ir patogiam prijungimui prie siurblių.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Ilgis (m)
|7
|Skersmuo
|3/4″
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|1,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|500 x 400 x 80
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Vandens pumpavimui, pvz. Iš cisternų, vandens statinių, šaltinių ir t.t.