Tvirtas ir galingas vandens siurblys "BP3 Home & Garden" gali būti naudojamas ne tik sodo laistymui, tačiau ir vandens tiekimui į namus, pvz. lietaus vandens panaudojimui duše ar skalbyklei.
Kärcher vandens siurblys "BP3 Home & Garden" gali būti naudojamas ne tik sodo laistymui, bet taip pat ir negeriamojo vandens tiekimui į įvairias pagalbines patalpas namuose (WC, skalbyklė), efektyviai išnaudojant alternatyvius vandens šaltinius, tokius kaip lietaus vandens talpos ar vandenį kaupiantys rezervuarai. Automatinė vandens tiekimo įjungimo / išjungimo funkcija reiškia, kad siurblys gali būti įjungiamas ir išjungiamas automatiškai, kai tik sumažėja arba padidėja vandens slėgis sistemoje. Integruota apsauga nuo sausos eigos užtikrina automatinį prietaiso išjungimą nesant vandens šaltinio, o galimos veikimo klaidos nurodomos šviečiančiame ekrane. Lengvai prijungiamas be papildomų įrankių, nereikalinga techninė priežiūra. Pastovus vandens slėgio palaikymas užtikrina optimalų sodo laistymą ar vandens tiekimą. Didelis koja paspaudžiamas jungiklis - patogiam prietaiso įjungimui ir išjungimui nepasilenkiant. Komplekte esanti dviejų atšakų jungtis užtikrina galimybę tuo pat metu prijungti dvi skirtingas laistymo ar vandens tiekimo sistemas. Integruotas vandens filtras, atbulinis vožtuvas bei garsą sugerianti guminė atrama - tai dar keli privalumai, užtikrinantys patogų ir patikimą šio siurblio veikimą. Prietaisas tvirtas ir ilgaamžis, pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų. Be to, visiems "BP" serijos vandens siurbliams, užregistruotiems Kärcher interneto svetainėje, yra taikoma pratęsta 5 metų garantija.
Savybės ir privalumai
Patogu naudoti namuose ir sodePatikimas tiekimo įrenginys namams, kuris užtikrina pastovų reikiamą slėgį sodo laistymui.
Saugus ir patvarusĮ standartinę komplektaciją įeina pirminis filtras, atbulinis vožtuvas ir apsauga nuo tuščios eigos.
Automatinis įjungimas/išjungimasSiurbliai įsijungia ir išsijungia automatiškai pagal poreikį.
Optimali siurbimo funkcija
- Kokybiškas siurblys lengvai pumpuoja vandenį iš 8 m gylio, pavyzdžiui, iš cisternos.
Ekranas klaidų kontrolei.
- Nurodo sutrikimus dėl siurbimo ar slėgio
Dvi vandens išleidimo angos.
- Įvairus panaudojimas, pvz. purkštuvu laistyti veją ir tuo pat metu laistyti sodą su žarna
Lanksti T - formos jungtis
- Lankstus montavimas - optimalus prijungiamų žarnų suderinimas
Patogus kojinis jungiklis.
- Lengva įjungti ir išjungti - apsaugo nugarą.
Ergonomiška rankena.
- Lengva naudotis ir transportuoti
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|800
|Maks. vandens srautas (l/h)
|< 3300
|Kėlimo aukštis (m)
|40
|Vandens slėgis (bar)
|max. 4
|Siurbimo aukštis (m)
|8
|Tiekimo temperatūra (°C)
|max. 35
|Pajungimo sriegis
|G1
|Elektros laidas (m)
|1,85
|Įtampa (V)
|230 - 240
|Dažnis (Hz)
|50
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|10,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|11,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|230 x 540 x 373
Komplektacija
- Jungties perėjimas G1 siurbliams
Įranga
- Optimizuota įmova
- Patogus kojinis jungiklis.
- Automatinė paleidimo/sustabdymo funkcija
- Komplekte pirminis filtras ir atbulinis vožtuvas
- Sausos eigos apsauga
- Didelė pripildymo anga
- Ergonomiška rankena
- Elektros laido saugojimas
- Ekranas klaidų kontrolei.
- Dvi vandens išleidimo angos.
- Pasukama triukšmą mažinanti guminė koja
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymui iš lietaus vandens talpų, cisternų ar šulinių, pvz. naudojant laistymo purkštuvus
- Tinkamas vandens tiekimui į tualetus ir skalbimo mašinas.
