Terasų valymas
Terasų valymas
Aukšto slėgio plovimo įrenginiai iš Kärcher - nenugalimi stipruoliai –
Nuo laido kablio iki praktiškos žarnos ritės ir guminės aukšto slėgio žarnos, K7 gamos prietaisai siūlo daug sumanių įrangos detalių, palengvinančių valymą net didelio užteršimo atveju.
Kiekvienas namo ir sodo savininkas, bandęs nuplauti stipriai užterštą takelį, žino, kaip silpnai ir neveiksmingai plaunama su sodo laistymo žarna.
Kita vertus, aukšto slėgio plovimo įrenginių valymo galia yra žymiai didesnė, lyginant su sodo laistymo žarna. Nesvarbu, ką plausite - automobilius, apsamanojusius sodo takelius, terasas, žaliuzes, purvinas statines ar valtis – viską galite nuplauti greitai ir lengvai.
Ir net sunkiai įveikiamas purvas neatsilaiko, kai naudojamas aukštas slėgis.
Mūsų T-Racer terasų valymo prietaisas švelnaus poveikio dėka užtikrina optimalius net ir didelių plotų valymo rezultatus. Inovatyvi reguliuojamo aukščio propelerių ir dviejų aukšto slėgio purkštukų antgalių kombinacija sukuria oro pagalvės efektą, kuris leidžia T-Racer slysti ant žemės paviršiaus.
Prietaisas pasiekia geresnę valymo kokybę ir duoda pastovesnius valymo rezultatus. Dėklas praktiškai visiškai neleidžia purškiamam vandeniui pasišalinti, taip apsaugodamas jus ir sienas nuo čiurkšlių.