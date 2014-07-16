Langų valymas
Kai kalbame apie purvinų langų valymą, Kärcher siūlo puikų sprendimą kiekvieno poreikiui. Susipažinkite su langų valymo prietaisų įvairove.
Akumuliatoriniai langų valytuvai langų valymą paverčia linksmybe
Visada yra malonesnių būdų praleisti laiką, negu nuobodžiai valant – ypatingai tarp savo keturių sienų. Būtent todėl Kärcher siūlo puikų sprendimą langams valyti: WV 2 plus akumuliatorinis langų valytuvas garantuoja valymą be dryžių ir be nuvarvėjimų. Akumuliatorinis langų valytuvas taip pat taupo jūsų laiką ir tinka ne tik langų, bet ir visų lygių paviršių jūsų namuose valymui.
Siurbimo funkcijos dėka WV 2 plus nevarva ir yra lengvai valdomas bei stipriai taupo laiką – su originaliu Kärcher rinkiniu akumuliatoriniam langų valytuvui langai blizgės akimirksniu ir bus be dryžių.