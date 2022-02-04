GYVENAMŲJŲ PATALPŲ VALYMAS: PATARIMAI, KAIP UŽKIRSTI KELIĄ DULKĖMS IR NEŠVARUMAMS
Švarūs miegamieji ir gyvenamosios patalpos turi labai didelę įtaką jūsų komfortui jūsų namuose. Pasinaudoję tinkamai patarimais, užtikrinsite nuolatinę savo namų švarą minimaliomis pastangomis.
Tvarkingi namai – šviesios mintys
Žodžiai švara ir tvarka dažnai vartojami kaip sinonimai, tačiau iš tiesų tai dvi temos, kurios turėtų būti gvildenamos atskirai. Bandymas išvalyti netvarkingus namus yra sunki ir ilgai užtrunkanti užduotis, kurią galima palengvinti, todėl rekomenduojame, prieš pradedant valyti, pirmiausia daiktus sudėlioti į savo vietas.
Tvarkykitės teisingai
Visi daiktai namuose, turi turėti savo vietas. Lengviausias būdas namuose palaikyti tvarką – pasinaudojus daiktais, sudėti juos į jų vietas. Daiktų sudėliojimas į jų vietas yra daug malonesnis užsiėmimas, be to jis padeda palaikyti tvarką aplinkoje. Daiktus, sudedant į vietas, palaikote tvarką iš karto, o tai taupo jūsų brangų laiką. Daiktų laikymo dėžės ar krepšiai, padeda palaikyti tvarką, tačiau ir jas reikia padėti ten kur jų vieta. Neperkraukite horizontalių paviršių, tokių kaip stalai, lentynos bei palangės, nes vėliau prireiks daug kantrybės, šiuos paviršius nukraustant.
Minimalizmas
Aktualia minimalizmo tema parašyta daug knygų, tačiau efektyviai veikti gali ir vos keli paprasti patarimai. Kuo mažiau daiktų turėsite, tuo mažiau jų reikės pašalinti nuo paviršiaus prieš valymą ir tai padės palaikyti ilgalaikę tvarką. Tai skamba kaip paprasta užduotis, tačiau, pabandžius ją įgyvendinti praktiškai, dažnai paaiškėja, kad ne viskas taip paprasta. Kaip ir tvarkantis, atrinkti daiktus reikėtų mažais žingsneliais ir nesistengti visko padaryti per vieną savaitgalį.
Labai gali padėti atsakymas į klausimus, kodėl norime išsaugoti tam tikrus savo daiktus. Ar tikrai reikia ant lentynos išdėlioti visus atostogų suvenyrus? Ar nereikėtų atsikratyti visais tais senais detektyvais? Kada paskutinį kartą vilkėjau tą drabužį? Ne visada reikia radikaliai viską išmesti, kaip tai pataria tvarkymosi ekspertė Marie Kondo – net ir atsikratę tik keliais daiktais, apčiuopiamai pajusite, kad savaitinį dulkių valymą pavyks įveikti daug greičiau. Atsikračius keliais daiktais, tvarkymasis taps pastebimai lengvesnis.
Lengvai prižiūrimi baldų paviršiai
Rinkdamiesi baldus ir grindų dangas, turėtumėte atsižvelgti į tai, kaip reikės juos valyti. Atviros lentynos atrodo labai prašmatniai, tačiau ant jų paviršių, kaupiasi dulkės. Uždaras spinteles ir stalčius švarius išlaikyti lengviau, jei tik jų neperpildote. Kai kuriems daiktams laikyti reikia skirti atskirą vietą. Pavyzdžiui, reikėtų turėti lentyną korespondencijai kaupti, o ne laikyti ją ant valgomojo stalo. Ypač dažnai naudojami daiktai namuose turi turėti savo vietas ir būti lengvai pasiekiami. Paviršių medžiaga ir dizainas taip pat vaidina svarbų vaidmenį. Ant kai kurių baldų matosi kiekviena dulkelė: ant lygios vienos spalvos paviršių nešvarumai kaupiasi ypač greitai. Patarimas: dulkės ant natūralių medinių paviršių arba medienos efekto paviršių paprastai yra mažiau matomos.
Gyvenamųjų ir miegamojo patalpų valymas
Dulkės aplinkoje
Įsivaizduokite: išvalyti namai spindi nuo viršaus iki apačios, švarių, gerai išvėdintų patalpų, langai ir durys sandariai uždaryti. Ir vis tiek ant baldų, kambarinių augalų ir grindų vėl netrunka atsirasti plonas dulkių sluoksnis. Deja, šluostymas, šlavimas ar siurbimas yra tik prevencinės priemonės, nes dulkės neišvengiamai kaupiasi visur, kur gyvena žmonės.
Iš kur atsiranda dulkės?
Pažvelgus į dulkes pro mikroskopą, paaiškės, kad dulkės – tai įvairaus dydžio viena su kita besimaišančių ir besijungiančių dalelių mišinys. Ten yra visko – nuo negyvų odos ląstelių iki kiliminės dangos pluošto dalelių, žiedadulkių, naminių gyvūnėlių plaukų ir smulkių dulkių – tikra puota nepageidaujamiems svečiams, tokiems kaip dulkių erkutės, bakterijos ir pelėsių sporos. Priklausomai nuo dalelių dydžio ir svorio, cirkuliuojantis oras dulkes suneš į pakampes arba jos nuolat suksis ore niekur nenusėsdamos.
Dulkių sudėtis skiriasi priklausomai nuo patalpos, gyvenamojo namo vietos, ten gyvenančių žmonių skaičiaus ir jų gyvenimo būdo. Didžiąją dalį nešvarumų į savo namus atsinešame ant batų. Todėl verta prie durų turėti tinklinius, kokoso, tekstilės pluošto arba guminius kilimėlius, kurie veikia kaip purvo gaudyklės. Patiesti prie įėjimų, jie surenka didžiąją dalį nešvarumų, kurie patektų į koridorius ar kitas gyvenamąsias patalpas. Suodžiai, grybų sporos ir žiedadulkės taip pat patenka į namus oru.
Ką daryti pirmiau – siurbti, ar valyti dulkes?
Kas geriau: pirmiau valyti dulkes, ar siurbti? Nuomonės skiriasi. Jei pirmiau siurbsite, dulkės nuo valomų baldų bei daiktų gali nukristi ant švarių grindų. Kita vertus, siurbiant dulkės visada kyla, kurios vėliau nusėda ant tik ką nuvalytų paviršių. Daugeliu atvejų pirmiausia prasmingiau valyti dulkes, o tik tada siurbti grindis. Valant dulkes, kiti nešvarumai, tokie kaip trupiniai ir plaukai, nukrenta ant grindų. Vėliau juos galima susiurbti. Jei siurbdami atidarysite langus, kad susidarytų skersvėjis, didžioji dalis sukilusių dulkių iškeliaus tiesiai į lauką.
Kaip teisingai valyti dulkes?
- Geriausia, kai dulkės valomos sausa, minkšta medvilnine šluoste. Puiki alternatyva yra elektrostatiškai įkrautos dulkių šluostės, kurios dar efektyviau surenka nešvarumus.
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Jei audinį perlenksite du kartus, turėsite aštuonias lygias audinio dalis, kurias vieną po kitos galėsite naudoti dulkių valymui. Tai reiškia, kad audinį, kol jį reikės išskalbti, galėsite naudoti ilgiau.
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Nepamirškite nuvalyti dulkių nuo nedidelių objektų paviršių, tokių kaip nuotraukų ar paveikslų rėmai, durų staktos, radiatoriai ir kambarinių augalų lapai. Tai darydami, visada sistemingai dirbkite iš viršaus į apačią.
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Iš pradžių gali atrodyti logiška dulkes valyti drėgnu skudurėliu, tačiau, valant šiuo metodu, dulkės dažnai tiesiog paskirstomos ant paviršių dar labiau. Jei vis tiek norite dulkes valyti drėgnu skudurėliu, audinys neturi būti per šlapias, kitaip ant baldų paviršių liks vandens.
Kaip dažnai reikėtų valyti dulkes?
Tai, kaip dažnai valote dulkes, priklauso nuo jums patinkančio švaros lygio. Tačiau gyvenimo aplinkybės taip pat vaidina svarbų vaidmenį. Jei gyvenate vienas ir daug laiko praleidžiate ne namuose, dulkių šluostė bus naudojama rečiau nei keturių asmenų šeimoje. Paprastai dauguma namų ūkių dulkes turėtų valyti kartą per savaitę. Tačiau, dulkių aplinkoje vis tiek bus, tačiau toks nešvaros lygis daugumai žmonių vis dar yra priimtinas.