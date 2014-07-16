Fasado valymui
Kärcher siūlo puikių namuose naudojamų buities prietaisų. Tačiau per tam tikrą laiką pačiuose namuose susikaupia nešvara - ir šiuo atveju pirminį namų blizgesį gali sugrąžinti Kärcher valymo prietaisai.
Plovimas aukštu slėgiu su netikėtumo faktoriumi: K7 gama
K7 gama net ir didesnes valymo užduotis paverčia lengvu darbu. Su šiais įrenginiais net ir sunkiai įveikiamą purvą galite pašalinti lengvai, kruopščiai ir greitai. Naudingos funkcijos, tokios kaip QuickConnect, Plug 'n' Clean ir žarnos vyniojimo ritė, išpildys visus jūsų norus ir leis mėgautis valymu.
Tinkami prietaisai ir priedai
T-Racer T 400 paviršiaus valymo priedas
Plokščių paviršių valymui be purslų.
Teleskopinis strypas
Puikiai tinka patogiam valymui aukštyje iki 4 m.