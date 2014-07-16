Valymas naudojant garus
Naudojimo galimybės
Mūsų garinius valytuvus galima naudoti labai įvairiai: be valymo, su jais galima pasiekti puikių rezultatų lyginant rūbus ir prižiūrint audinius. Čia jūs galite sužinoti apie garo taikymo įvairovę ir nustebsite pamatę, kiek daug yra galimybių:
Plytelėmis klotų grindų valymas
Tarpiniam ir galutiniam valymui naudokite šluostę, kurią galima sulankstyti ir tampriai užtempti ant grindų antgalio. Ypatingai kruopščiam valymui taip pat galite naudoti mikropluošto šluostę (specialus priedas).
Išsiskyrus garams, greitai judinkite antgalį pirmyn-atgal; garo nereikia nuolat išleidinėti. Norint išvalyti tarpus, antgalį reikia judinti ne tik stačiu kampu į tarpą, bet ir
įstrižai.
Siurbimas:
Prieš valymą garu, rekomenduojame išsiurbti grindis. Laminato grindis garu valykite tik tuo atveju, jei esate tikri, kad jis buvo paklotas ir priklijuotas profesionaliai.
Grindų laminato valymas
Su puse garo tūrio galite išvalyti laminato ar lakuoto parketo grindis (alyvuotų ir vaškuotų nevalyti!). Garo tūris gali būti reguliuojamas ant garo pistoleto. Dirbkite su dviem šluostėmis (= 4 sluoksniai) tam, kad kaip įmanoma mažiau garo patektų tiesiogiai ant valomo paviršiaus. Kad grindys per dau nesudrėgtų, ilgai neleiskite garo į tą patį tašką. Nedidelis kiekis pasiliekančios drėgmės greitai išdžius ir nepaliks dryžių.
Patarimas:
Prieš valymą garu, rekomenduojame išsiurbti grindis. Laminato grindis garu valykite tik tuo atveju, jei esate tikri, kad jis buvo paklotas ir priklijuotas profesionaliai.
Vonių ir tualetų valymas
Nepriekaištingai švaru akimirksniu: sienų plytelėms, stiklams ir veidrodžiams, furnitūrai, tarpams, siauriems plyšiams ir kt. valyti.
Kalkių ir muilo nuosėdos
Naudodami abrazyvinę šluostę (vonios mikropluošto šluosčių rinkinys) galite pašalinti net ir senas kalkių bei muilo nuosėdas.
Furnitūros valymas
- Naudokite smulkių detalių valymo antgalį specialiai tam, kad išvengtumėte įbrėžimų ant chromuotų ar nerūdijančio plieno furnitūros detalių. Laikykite jį prie pat valomo objekto ir laukite, kol nuosėdos subyrės. Jeigu jos vis nejuda arba jei tai yra nepatogus taškas, prie antgalio galite pritvirtinti šepetį. Šveiskite kartu paveikdami ir galingomis garo srovėmis. Furnitūros valymas.
- Jei riebalai įsisenėję, pastovus šveitimas ir spaudimas yra vienintelė išeitis. Tai darydami, nuolat leiskite garo srovę.
- Riebalai po truputį kaupsis ant šluostės. Dėl to šluostę reikėtų retkarčiais pakeisti.
- Tam, kad neliktų dryžių, nuvalytą paviršių nupoliruokite geltona mikropluošto šluoste.
- Net ir sunkiai įveikiamą, pridžiūvusį purvą galima pašalinti naudojant tiesioginę garo srovę ir intensyvų šveitimą.
- Storesnius kalkių sluoksnius pirmiausia reikėtų panardinti acte ar citrinų sultyse ir palikti įsigerti.
- Be to, reguliarus valymas garais neleis kalkėms susidaryti ateityje.
Langų ir veidrodžių valymas
- Pirmiausia, prieš naudojant garo valytuvą, atlikite giluminį valymą. Iššluostykite visą paviršių su garine šluoste ir rankiniu antgaliu. Patarimas žiemai: labai šaltus langus iš anksto pašildykite per maždaug 5 cm atstumą.
- Tada leiskite garą ant stiklo paviršiaus nuo viršaus iki apačios naudodami smulkių detalių valymo antgalį.
- Susikondensavusį vandenį keliais judesiais nubraukite žemyn naudodami guminę mentelę. Tam, kad nesusidarytų dryžiai, periodiškai nuvalykite guminę mentelę, naudodami šluostę.
- Jei po guminės mentelės naudojimo ant stiklo paviršiaus lieka keli lašai – ne problema. Naudodami šluostę juos lengvai ir be dryžių nuvalysite.
Plytelių tarpų valymas
- Smulkių detalių valymo antgalis pritaikytas tiksliniam plytelių tarpų valymui, o apvalus šepetys gali būti pritvirtintas reikalui esant.
- Naudojant tiesioginę garo srovę ir intensyvų šveitimą galima pašalinti net ir sunkiai įveikiamą, pridžiūvusį purvą .
- Po valymo garu, paviršių galima nusausinti šluostant sausa šluoste. Pastaba apie silikoninius užpildus: tam, kad nepakenktumėte medžiagai, garu veikite tik trumpai.
Riebalų sankaupų pašalinimas
- Nerūdijantis plienas yra paskutinis mados žodis – tačiau tik būdamas be riebalinių apnašų jis atrodo puikiai. Ypatingai gerų rezultatų galite pasiekti naudodami minkštą veliūro uždangalą ir geltoną mikropluošto šluostę (specialūs priedai) iš virtuvės mikropluošto šluosčių rinkinio.
- Jei riebalai įsisenėję, pastovus šveitimas ir spaudimas yra vienintelė išeitis. Tai darydami, nuolat leiskite garo srovę.
- Riebalai po truputį kaupsis ant šluostės. Dėl to šluostę reikėtų retkarčiais pakeisti.
- Tam, kad neliktų dryžių, nuvalytą paviršių nupoliruokite geltona mikropluošto šluoste.
Atšviežinkite rūbus
Naudojant papildomą rūbų antgalį, netgi drabužių atšviežinimas nereikalauja pastangų. Integruotas pūkelių surinktuvas lengvai pašalina plaukus ir pūkelius nuo rūbų. Užuolaidų ir rūbų raukšles taip pat galima pašalinti nededant jų ant lyginimo lentos. Taip pat patikimai pašalinami kvapai. Nusimeskite naštą nuo savo pečių!
Garas yra natūralus ir valo kruopščiai
Paprastas, biologiškai švarus ir draugiškas aplinkai: valymas garais yra ir pats natūraliausias valymo būdas, todėl gali puikiai pakeisti tradicinius valymo metodus. Mūsų gariniai valymo įrenginiai siūlo daugelį naudojimo galimybių. Be valymo, su jais pasiekiami puikūs rezultatai lyginant rūbus ar prižiūrint audinius. Naudodami garą, taupysite savo brangų laiką, kurį galėsite praleisti kitaip. Naudojantis garo galia, net ir didžiausios valymo užduotys namų ūkyje bus labai paprastos.
Kaip valymas garais palengvina gyvenimą.
Gerokai prieš tai, kol žmonės pradėjo vertinti švarą, garai išsiverždavo iš žemės ugnikalniuose ir geizeriuose. Tačiau tik 1700-iais atėjo laikas, kai garo galia buvo panaudota praktiniams poreikiams. Valymas garais yra modernaus garo galios panaudojimo pavyzdys.
Kodėl valymas garais yra draugiškas aplinkai?
Gana paprastai: valant garais, nenaudojami jokie cheminiai priedai. Garo galios ir temperatūros derinys yra pakankamas tam, kad įveiktų įsisenėjusį purvą, todėl valymo priemonės nereikalingos. Tai apsaugo ne tik vandenį, kuris yra gyvybės pagrindas, bet ir jūsų namų ūkio biudžetą.
Valymas garais ne tik sumažina aplinkos taršą ir besaikį jos išteklių naudojimą, tačiau ir kitaip saugo aplinką. Pavyzdžiui, nebereikia utilizuoti valymo priemonių pakuočių, tokiu būdu sutaupoma išteklių ir energijos.
Be to, vanduo yra ypatingai ekonomiškas, kai naudojamas valymui garais: iš vieno litro vandens galima pagaminti 1700 litrų garų! Tokio kiekio užtenka maždaug 20 minučių valant garais – pakankamai ilgai, kad būtų visiškai išvalytas nedidelis butas. O kadangi elektra naudojama tik tuomet, kai vanduo yra kaitinamas, energijos suvartojimas taip pat yra sumažintas iki minimumo.
Kodėl valymas garais yra sveikesnis?
Valymas garais apsaugo jus ir jūsų šeimą. Skirtingai nei plovikliai, ant valomo paviršiaus susikondensavę garai nepalieka jokių alergiją sukeliančių dalelių (likučių). Tai ypač svarbu auginantiems mažylius, kurie mėgsta viską dėtis į burną. Garų dėka išvengsite nelaimingų atsitikimų, kylančių dėl neteisingo valiklio naudojimo, odos jautrumas ir kiti neigiami poveikiai sveikatai nebekels rūpesčių.
Kenčiantieji nuo alergijos gali lengviau atsikvėpti. Kadangi garai sukabina dulkes ir nepaskleidžia alergenų (tokių kaip dulkių erkės ir jų išskyros) aplinkoje, oro kokybė yra reikšmingai pagerinama. Galiausiai, valant garais taip pat sumažėja fizinis krūvis, kadangi už jus visą darbą atlieka garas.
Atraskite vandenį, kaip valymo priemonę.
Kodėl garai pasižymi tokiomis stipriomis valymo savybėmis?
Garo slėgio jėgos ir temperatūros derinys sudaro valymo garu paslaptį. Taip ne tik lengviau valyti purvą, tačiau kartu galima išvalyti ir sunkiai pasiekiamas vietas. Ir visiškai be cheminių priedų! Konkrečiais atvejais valymo garu galią galima suderinti su mechaniniu valymu, pavyzdžiui, naudojant šepetį ar šluostę. Be to, išgaunant garą, iš vandens yra pašalinamos druskos, todėl mūsų įrenginiai nepalieka jokių kalkių nuosėdų ar dryžių.
Kodėl naudojant garą viskas yra daug greičiau ir lengviau?
Garai reiškia greitį. Naudojant garą, net ir užsilaikęs purvas ar riebalai yra ištirpinami ir pašalinami per keletą sekundžių. Laiką atimantis gramdymas dažniausiai nėra reikalingas. Net lyginant garai taupo jūsų laiką – skalbinių raukšlelėms nereikalinga papildoma drėgmė, todėl jos pašalinamos žymiai greičiau.
Ir turbūt geriausias dalykas iš visų yra tai, kad skirtingoms valymo užduotims, jums reikalingas tik vienas prietaisas – garinis valytuvas. Jis sutaupys jums laiko, kurį galėsite skirti svarbesniems gyvenimo dalykams.
Kaip garinis valytuvas veikia?
Garinis valytuvas veikia tokiu pačiu principu kaip ir greitpuodis. Vanduo yra kaitinamas sandariame katile, kol užverda ir virsta garais. Priklausomai nuo įrenginio, vienam litrui vandens užvirinti užtrunka nuo vienos iki šešių minučių.
Patarimas: Garai geriausiai susidaro, kai talpa nėra pilnai užpildyta. Kitu atveju būna per drėgna ir greitai susigeria. Kai vanduo užverda, garai per garo pistoletą yra paduodami dozėmis. Kuo didesnis slėgis, tuo greičiau garas yra išstumiamas ir tuo geriau yra ištirpinamas purvas. Tikrai labai paprasta. Patarimas: Šiltas vanduo pagreitina kaitinimo procesą. Priklausomai nuo įrenginio tipo, katile gali susidaryti iki 4 barų slėgis.
Naudinga žinoti:
Kärcher gariniai valytuvai atitinka visus saugumo reikalavimus. Tai yra patvirtinta TÜV sertifikatu ir tarptautiniuose bandymų centruose. Visos elektrai laidžios dalys yra atsparios vandeniui.
7 geros priežastys valyti garais:
- Garai tausoja aplinką – jais valant nenaudojami cheminiai priedai, o vandens suvartojimas taip pat žemas.
- Garai užtikrina higienišką valymą – net ir sunkiai prieinamose vietose.
- Valant garais, nereikia pastangų – pamirškite gramdymą ir poliravimą.
- Valant garais ir sveikiau – nereikalingi jokie valymo priedai.
- Garas universalus – jį galima naudoti valant virtuvę, vonią ar langus, o taip pat ir lyginimui bei valant audinius.
- Valant garais yra taupomas laikas – valymas garais yra greitesnis.
- Garas taupo pinigus, nes nereikalingos jokios valymo priemonės.