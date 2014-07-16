Grindų priežiūra
Poliravimas kitaip.
Grindų priežiūra
Jūsų grindys atspindi komfortišką gyvenimą: patrauklios grindys yra esminis patogių namų atributas. Būtent čia ir aktualus poliravimas Kärcher prietaisais. Kas anksčiau buvo komplikuota procedūra, kurios metu daugelį skirtingų veiksmų reikėdavo atlikti rankiniu būdu, dabar, modernios įrangos dėka, yra nesudėtingas veiksmas. Dėl poliravimo grindys yra optimaliai prižiūrimos ir tampa atsparesnės įvairių tipų nusidėvėjimui. Jos tampa atsparesnės drėgmei, ilgiau išlieka švarios. Taip pat yra vizualus efektas – jos nuostabiai blizga ir geriau išryškina savo spalvą. Čia rasite svarbios informacijos ir daug patarimų apie tai, kaip profesionaliai rūpintis grindimis, taip pat informacijos apie poliravimą, tinkamą priežiūrą ir valymo priemones. Pirminis jūsų namų grožis sugrįš akimirksniu.
Svarbiausi patarimai glaustai
- Tam, kad poliravimas būtų tolygus, seni valymo priemonių sluoksniai turi būti kruopščiai nuvalyti. Šiam tikslui geriausia naudoti Kärcher giluminio valymo priemonę ir šiltą vandenį.
- Jei prieš pradėdami valyti ir prieš užpildami priežiūros priemonę valymo šluostę nestipriai sudrėkinsite, ši priemonė tolygiau padengs grindų paviršių.
- Tolygiems poliravimo rezultatams pasiekti, reikia, kad grindys būtų visiškai padengtos priežiūros priemone. Dėl to grindis trinti reikia keletą kartų priemonės užtepimo kryptimi. Patartina priežiūros priemonę ant grindų tepti nedideliais plotais.
- Kad gautumėte optimalius poliravimo rezultatus, užteptai priežiūros priemonei leiskite visiškai išdžiūti. Priežiūros priemonė džius greičiau, jei atidarysite langą.
- Norint, kad grindų spindesio nesugadintų dryžiai, sunkius daiktus ant grindų dėkite tik praėjus 24 valandoms (taip pat nestumdykite jokių baldų).
- Tam, kad pagalvėlių poliravimo savybės išliktų ilgam, panaudoję poliravimo prietaisą, išplaukite jas su plovikliu po tekančiu vandeniu. Pagalvėles taip pat galima skalbti skalbimo mašinoje 60°C temperatūroje.
- Išplovus pagalvėles, jas galima kompaktiškai sudėti į atskirą priedų skyrių.
Tinkami prietaisai ir priedai
FP 303 vakuuminis poliravimo prietaisas
Didelis FP 303 vakuuminio poliravimo prietaiso greitis užtikrina visapusiškai puikius visų kietųjų grindų dangų poliravimo rezultatus.