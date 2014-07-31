Gręžimas, šlavimas, siurbimas
Gręžimas be dulkių
Su DDC 50 gręžimo dulkių gaudykle, pagaminta Kärcher valymo profesionalų, gręžti galima neskleidžiant jokių dulkių. Jums neprireiks kito žmogaus pagalbos ir jokių kitų priedų ar prietaisų, tokių kaip dulkių siurblys. DDC 50 galite naudoti su bet kokiais grąžtais (maksimalus grąžto skersmuo 10 mm) gręžiant visus įprastus vidaus sienų paviršius, ir nesvarbu, kuria ranka, kaire ar dešine, dirbsite.
Štai kaip tai veikia:
- Nusitaikyk: kai pažymėjote vietą, kurią norite išgręžti, tiesiog uždėkite DDC 50 ant savojo grąžto ir pridėkite jį prie pažymėtos vietos.
- Spausk: dabar spauskite DDC 50 prie sienos – kai vakuumo palaikymo funkcija prasideda, prietaisas pats prisisiurbia prie sienos viso gręžimo proceso metu.
- Gręžk: gręžti su DDC 50 yra labai lengva. Prietaisas išlieka tvirtai prikibęs prie sienos ir jūs galite gręžti abiejomis rankomis.
- Nuimk: kai baigėte gręžti, išleiskite vakuumą naudodami ventiliacijos mygtuką ir nuimkite DDC 50 nuo sienos. Jūsų gręžimo vieta yra švari ir visos dulkės surinktos.
- Išpilk: atidaryk DDC 50 ir išpilk gręžimo surinktas dulkes. Papildomai išvalyti nebūtina.
Šluok greitai ir patogiai
Dulkių siurblys nereikalingas kiekvieną kartą mažiems purvo kiekiams valyti. Naujoji K55 elektrinė šluota yra greita, patogi ir kruopščiai išvalo. Belaidė ir baterija varoma šluota yra visada po ranka, kurią dėl savo lengvumo yra patogu naudoti. Sumanus dizainas leidžia šluoti iki 1 mm nuo krašto. Galite pamiršti šepetį ir dulkių semtuvą.
- Vienu paprastu judesiu šepetys gali būti nuimtas, kai reikia jį išvalyti, ar pakeistas.
- Baterija gali būti nuimta ir kraunama atskirai. Su papildoma baterija (specialus priedas), galite šluoti be pertrūkių.
- Šoninių šepečių pagalba K55 Plus gali šluoti iki 1 mm nuo kraštų.
- Didelė šiukšlių talpa gali būti greitai ir patogiai išimta ir ištuštinta.
Daugiafunkciniai siurbliai
Galingiausi daugiafunkciniai siurbliai per visą istoriją.
Universalūs Kärcher daugiafunkciniai siurbliai, užtikrinantys nepriekaištingą siurbimo galią ir pavyzdinį energetinį efektyvumą bei pasižymintys nauja filtro keitimo technologija ir specialiai sukurtais priedai, gali būti naudojami bet kur.
Nesvarbu, ar siurbsite sausą, drėgną, stambų ir smulkų purvą Kärcher daugiafunkciniai siurbliai garantuoja optimalų purvo paėmimą bet kuriuo momentu, taip užtikrindami visada puikius valymo rezultatus. Trumpai: Kärcher siūlo geriausią sprendimą kiekvienai užduočiai ar poreikiui naudojant ir intensyviai, ir retkarčiais.
Specialių energetiškai efektyvių variklių ir pagal galią optimizuotos įrenginių konstrukcijos bei priedų dėka, naujieji Kärcher daugiafunkciniai siurbliai yra ne tik žymiai galingesni nei jų pirmtakai, bet ir stipriausi visų laikų Kärcher siurbimo įrenginiai vartotojų rinkoje.
Privalumų apžvalga: optimalus purvo paėmimas, žymus laiko taupymas, universalumas.
Dėl inovatyvios filtro keitimo technologijos, esančios vidutinės ir aukščiausios klasės produktų gamose, filtras gali būti išimamas per kelias sekundes. Be to, mūsų profesionalių valymo įrenginių gamoje taip pat populiarus plokščias klostuotas filtras yra filtro dėžutėje, esančioje prietaiso viršuje – tai užtikrina ypatingai greitą filtro išėmimą dviem veiksmais. Atidarote filtro dėžutę ir išimate filtrą – padaryta!
Privalumų apžvalga: greitesnis ir patogesnis filtro išėmimas, nėra sąlyčio su purvu, o dulkės neišsklaidomos.
Dėl visiškai atnaujintų priedų, tokių kaip grindų purkštuvo, vamzdžių, siurbimo žarnų ir rankenos, visi nauji modeliai užtikrina puikius valymo rezultatus ir maksimalų naudojimo patogumą. Visų tipų nešvarumai pašalinami greitai ir be likučių.
Privalumų apžvalga: puikūs valymo rezultatai, maksimalus patogumas, minimalios pastangos, maksimali judėjimo laisvė, nėra užsikimšimų, nėra pertrūkių.
Dėl integruotos filtro valymo sistemos užsiteršę visų geriausių įrengimų MV5-6 filtrai gali būti efektyviai išvalomi tiesiog paspaudžiant filtro valymo mygtuką. Tai reiškia, kad siurbimo galia vėl gali būti atstatyta netgi sudėtingų namų valymo darbų metu. Privalumai glaustai: nereikalingas rankinis valymas, nėra kontakto su purvu, siurbimo galia greitai atstatoma.
Tinkami įrenginiai ir priedai
DCC 50
Siurbti dulkes po gręžimo – praeities dalykas.
Belaidė elektrinė šluota
Truputis purvo? Ne problema. Kärcher elektrinė šluota išvalys akimirksniu.
Daugiafunkciniai siurbliai
Galingiausi daugiafunkciniai siurbliai per visą istoriją.