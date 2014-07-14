Automobilio valymas
Automobilio išorės valymas
Aukšto slėgio plovimo įrenginiai palengvina plovimą
Kas nori valandų valandas praleisti plaunant? Vis dėlto yra malonesnių būdų praleisti laiką. Kärcher aukšto slėgio plovimo įrenginiai valymą gali paversti malonumu. Aukštos kokybės, patogūs ir galingi įrenginiai gal pašalinti net sunkiausiai įveikiamą ir pridžiūvusį purvą per keletą sekundžių – greitai, lengvai ir be jokių pastangų vien tik paspaudus mygtuką. Ir jums nereikia susitepti rankų. Tikrai negalėtų būti lengviau.
Automobilių plovimas dabar lengvas
Puikus blizgesys greičiau nei bet kada: automobilio šampūnas 3-in-1 (trys viename) užtikrina optimalų visų automobilių plovimą ir priežiūrą. Aktyvioji purvo šalinimo priemonė labai lengvai nuplauna sunkiai įveikiamą tepaluotą ir riebaluotą purvą. Greitam džiūvimui skirti priedai palengvina nuobodų poliravimo procesą, o "ultra gloss" formulė suteikia automobiliui tobulą blizgesį.
Naujos kartos plovimas
Revoliucinis aukšto slėgio šepetys WB 150 yra pirmasis aukšto slėgio valymo šepetys! Aukšto slėgio šepetys greitai, efektyviai ir švelniai nuvalys visus paviršius lauko sąlygomis. Net jautrūs paviršiai, tokie kaip dažyti automobilių paviršiai, gal būti švelniai ir veiksmingai nuvalyti su galios šepečiu.
Automobilio salono valymas
Produktai, skirti automobilių salonams valyti.
Daugiafunkciniai siurbliai puikiai tinka automobilio salonui valyti. Visapusiškas priedų rinkinys, skirtas visoms automobilio valymo užduotims atlikti, įskaitant bagažinių, pakojų, prietaisų skydelio, sėdynių, šoninių dėtuvių, kilimėlių ir kt. siurbimą, palengvina automobilio valymą. Patarimas valant kilimėlius: net ir pridžiūvęs purvas bus lengvai pašalintas, jei naudosite Kärcher siurbimo šepetį su standžiais šereliais.
Automobilių sėdynių valymas su plaunančiuoju Kärcher valymo įrenginiu.
Kärcher plaunantieji dulkių siurbliai užtikrina nuodugnią automobilių sėdynių švarą per visą audinio gylį. Valiklis aukšto slėgio pagalba įpurškiamas į apmušalus, o vėliau išsiurbiamas kartu su ištirpusiu purvu. Veiksmingai pašalina riebalus, purvą ir kvapus.