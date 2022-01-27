Sodo paruošimas žiemai – ką reikia padaryti?
Rudenį sodininkai atlieka paruošiamuosius darbus prieš žiemą. Taigi į klausimą, kada turėtumėte pradėti ruoštis žiemai, atsakyti nesunku – idealu laikotarpiu nuo spalio vidurio iki lapkričio pradžios. Taip pat svarbu tinkamai sandėliuoti sodo įrankius šaltuoju metų laiku kad temperatūra neturėtų įtakos jų kokybei. Kärcher patars, kaip tai atlikti teisingai.
Žolės paruošimas žiemai
Kiekvienas, kuriam rūpi, kad vejai nepakenktų žema temperatūra, ir ji po žiemos atrodytų žalia ir vešli. Norint užtikrinti žolės išvaizdą reikia pjauti veją, būtent iki penkių šešių centimetrų aukščio. Taip pat reikėtų surinkti nukritusius lapus, šakas, samanų ir vejos atliekas. Tai neleis vejai pūti ir pelyti, ir bus užtikrinta daugiau šviesos ir kad veja išliktų vešli. Grėblys tam yra geriausias pasirinkimas. Taip pat prieš žiemą veją reikėtų patręšti paskutinį kartą – taip per žiemą ji bus aprūpinta svarbiomis maistinėmis medžiagomis.
Vazoninių augalų priežiūra ir įnešimas į patalpas
Kai sodininkai ruošia sodą žiemai, didžiąją dalį vazoninių augalų reikėtų atsinešti į patalpas kurios apsaugotos nuo neigiamos temperatūros poveikio, kad jie galėtų ten likti per žiemą. Kai kurie augalai, pavyzdžiui, levandos, baltažiedžiai eleborai, raudonos fuksijos ir žibuoklės, yra atsparūs ir gali likti sode per žiemą. Bet ne bet kur, o vietoje, kuri apsaugota nuo atmosferos poveikio. Visi vazoniniai augalai, kuriems reikia žiemoti namuose, pirmiausia turi būti patikrinti, ar nėra sergantys ir nėra paveikti kenkėjų. Jei jie serga arba užkrėsti, yra pavojus, kad liga ar kenkėjai išplis į kitus patalpoje esančius augalus, ypač jei jie stovi arti vienas kito.
Krūmų, gyvatvorių pjovimas ir medžių genėjimas
Kitas žingsnis siekiant sodą apsaugoti nuo šalčių, genėjimas gyvatvorių žirklių arba šakų genėtuvo pagalba. Pašalinti reikia ilgas atžalas ir sergančias bei negyvas medžių galūnes. Šiuos darbus atliekant reikia atkreipti dėmesį orus, tai reikia atlikti prieš pirmąsias šalnas, nes pjūvius gali paveikti neigiama temperatūra. Pjaunant gyvatvorę, jai reikėtų suteikti trapecijos formą – siaurinti nuo pagrindo į viršų. Taip arti žemės esančios šakos gaus pakankamai šviesos. Be to tai užtikrina, kad gyvatvorė nepraras formų net žiemą, ant jos susidarius storesniam sniego sluoksniui.
Lysvių ir gėlynų paruošimas šaltąjam sezonui
Artėjant šaltajam sezonui labai svarbu teisingai paruošti gėlynus ir daržovių lysves. Nuvytusius ir nudžiūvusius augalus, prieš žiemą reikia pašalinti, šį darbą palengvins sodo žirklės. Norint praturtinti dirvą maistinėmis medžiagomis, galima į ją įmaišyti komposto. Praktiškas patarimas: mulčo ir lapų sluoksnis apsaugos augalus nuo šalčio.
Kiti sodo atliekų panaudojimo būdai
Prieš žiemos sezoną, atliekos iš sodo tokios kaip lapai ir šakos, gali būti prieglobstis smulkiems gyvūnams: ežiams, pelėms ir įvairiems vabzdžiams, jas galite rinkti į komposto atliekų krūvas. Į komposto krūvas galite rinkti ir vejos likučius ir lapus. Tada mikroorganizmai ir kirminai juos perdirba ir paverčia humusu, kuriame gausu maistinių medžiagų. Tačiau turite žinoti, kad sėkmingas komposto perdirbimas priklauso nuo mišinio. Ne visų rūšių medžių likučiai tinka kompostui, o daugelis lapų turi labai mažai maistinių medžiagų. Komposto krūvos vieta turi būti parinkta pusiau šešėlyje, ant atviroje vietoje. Jei atsižvelgsite į šią informaciją ruošdami sodą žiemos laikotarpiui, pavasario pradžioje galėsite džiaugtis humusu.
Sodo įrankių teisingas sandėliavimas
Svarbu tinkamai sandėliuoti sodo įrankius, tokius kaip grėbliai, dalgiai, žarnos ir žirklės, taip pat elektrinius sodo įrankius, kad jie išlaikytų savo funkcionalumą. Kiekvienas, kuris atsižvelgs į šiuos patarimus, galės jais sėkmingai naudotis ir kito sezono metu.
Teisingas paruošimas
Labai svarbu kad laikomi sodo įrenginiai ir įrankiai būtų laikomi švarūs. Todėl nešvarumus nuo kastuvų, grėblių ir kastuvų reikia nuplauti tai galite padaryti, šepečio, ar aukšto slėgio plovimo įrenginio pagalba. Stambūs nešvarumai nuo motorizuotų ar akumuliatorinių įrenginių pirmiausia pašalinami šepečio pagalba, o vėliau nuvalomi drėgna šluoste. Iš aukšto slėgio įrenginių ir kitų įrenginių su vandens įleidimo anga prieš sandėliavimą reikia pašalinti vandenį. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad šiuose įrenginiuose visada lieka vandens likučių, todėl įrenginius reikia laikyti taip, kad jie būtų apsaugoti nuo šalčio. Žarnos taip pat turi būti visiškai ištuštintos, nusausintos ir susuktos, nesukeliant jokių sulenkimo pažeidimų.
Atsparus šalčiams išorinis vandens čiaupas
Lauko vandens čiaupu taip pat reikėtų pasirūpinti, taip kad jis būtų atsparus šalčiams. Kad vamzdžiuose likęs vanduo neužšaltų ir jų nepažeistų, vandens linija į išorinį vandens čiaupą užsukama, o čiaupas atsukamas. Vandens talpos ir laistytuvai taip pat visiškai ištuštinami. Vandens talpos gali likti lauke su atsuktais čiaupais, o antruosius geriausia laikyti viduje. Tvenkinių siurbliai išjungiami, o jų paėmimo ir išleidimo sistemos ištuštinamos. Atlikus šiuos darbus, per žiemą jie sandėliuojami šildomose patalpose.
Rūdžių šalinimas
Ne paslaptis, kad prietaisai, kurie dažnai naudojami, išliks funkcionalūs ilgiau, jei jie bus prižiūrimi reguliariai valomi. Norėdami apsaugoti įrankius nuo rūdžių, atlikite šiuos veiksmus:
- Pirmiausia nuplaukite nešvarumus nuo paviršių su vandeniu ir šepečiu.
- Tada išdžiovinkite.
- Jei jau susidarė rūdžių, pašalinkite jas tai padaryti bus lengviau šveitimo šepečio pagalba.
- Naudokite apsauginę alyvą. Ja padengiami paviršiai kaip apsauga nuo rūdžių susidarymo.
Kur sandėliuoti?
Idealiu atveju įrankiai ir įrenginiai turėtų būti laikomi sodo namelyje arba įrankių namelyje. Tačiau garažas ar rūsys taip pat yra tinkamas pasirinkimas, ypač jei esate įsigiję specialius tvirtinimo sprendimus ir lentynų sistemas saugojimui. Sodo įrankių negalima palikti lauke žiemą. Guma esanti įrankiuose ir įrenginiuose gali tapti porėta esant žemai temperatūrai, o medžiagos gali deformuotis – jau nekalbant apie jautrią elektroniką tokiuose įrenginiuose kaip akumuliatorinės vejapjovės, akumuliatorinės gyvatvorių žirklės ar kiti akumuliatoriniai įrenginiai. Jei jie nesandėliuojami specialiomis sąlygomis žiemai, turėtumėte apsvarstyti dar keletą dalykų.
Nurodymai: Aukšto slėgio plovimo įrenginius laikykite taip, kad jie būtų atsparūs šalčiui
Aukšto slėgio plovimo įrenginys žiemą turi būti apsaugotas nuo šalčių. Tačiau laikymas patalpose ne visada išeitis. Esant dideliam šalčiui, temperatūra nešildomuose sodo namelyje arba garaže taip pat gali nukristi žemiau nulio. Tuomet kyla pavojus, kad nedidelis vandens likutis aukšto slėgio plovimo įrenginyje užšals. Kadangi užšalęs vanduo plečiasi, sandarikliai ir, blogiausiu atveju, siurblio inžinerija gali būti sugadinta. Siekiant išvengti šalčio žalos, patartina iš prietaiso, priedų ir žarnų išleisti vandens likutį. Mūsų rekomendacija: Nuimkite priedus ir maždaug pusei minutės įjunkite aukšto slėgio plovimo įrenginį be vandens jungties, kol jis visiškai išdžius. Jei įrenginyje yra plovimo priemonės talpa, ją taip pat reikia ištuštinti ir išskalauti prieš sandėliuojant. Norint iš sistemos pašalinti valymo priemonės likučius, talpą galima tiesiog užpildyti apytiksliai 0,2 litro švaraus vandens. Tada trumpam įjunkite prietaisą valymo režimu. Dabar vanduo tiekiamas iš rezervuaro. Kartą per metus taip pat turėtumėte patikrinti ir išvalyti aukšto slėgio ploviklio vandens tiekimo filtrą. Šias užduotis galite atlikti vienu metu.
Kaip ir kada laikyti akumuliatorines vejapjoves žiemos metu
Akumuliatorinių vejapjovių negalima palikti lauke sode žiemą. Priešingu atveju elektronika gali būti pažeista. Tas pats pasakytina apie akumuliatorių laikymą žiemą lauke ir įkrovimo stotelę. Vėliausiai spalio pabaigoje, kai veja nupjaunama paskutinį kartą, yra laikas įnešti įrenginius į sausas šildomas patalpas. Kad akumuliatorinę vejapjovę galėtumėte palikti žiemai, akumuliatorius turi būti įkrautas iki maždaug 75 proc. Pastaba: visiškai iškraunant ličio jonų baterijas sutrumpėja jų naudojimo laikas. Idealiu atveju akumuliatoriniai įrenginiai yra laikomi 10–20 °C temperatūroje. Taigi turėtumėte įrenginius laikyti patalpose per žiemą, akumuliatorinę vejapjovę galima laikyti pastogėje, rūsyje ar garaže. Jei akumuliatorius yra įdėtas į žoliapjovę, žiemą įrenginį reikia laikyti sausoje vietoje.
Lygiai tas pats galioja mažų sodo prietaisų laikymui. Jų negalima plauti žarnos pagalba, aukšto slėgio plovimo įrenginiu, geriausia tai padaryti – drėgna šluoste. Priešingu atveju gali nukentėti įrenginio elektronika. Norint išardyti įkrovimo stotelę, pirmiausia reikia nuimti visus laidus, o jų galus nuo drėgmės ir šalčio apsaugoti plėvele. Jei įkrovimo stoties kontaktai oksidavosi, juos reikia nuvalyti smulkiagrūdžiu švitriniu popieriumi.
Kaip sandėliuoti sodo baldus žiemą
Nesvarbu, ar sodo baldai pagaminti iš šalčiui atsparių medžiagų, tokių kaip poliratanas, aliuminis ar medis jei norite, kad jie būtų atsparūs žiemos šalčiams, juos šaltuoju metų laiku reikia laikyti uždengtus. Tam ypač tinka sausos, vėsios patalpos, tokios kaip rūsiai, garažai ar sodo nameliai. Per žiemą lauke gali likti tik metaliniai baldai. Jei neturite pakankamai vietos baldams laikyti patalpose, galite naudoti specialius apsauginius uždangalus. Reikėtų atlikti šiuos veiksmus:
- Nuvalykite sodo baldus ir leiskite jiems išdžiūti.
- Gerai pritvirtinkite apsauginius gaubtus, atsižvelgdami į tai kad vėjas gali pašalinti gaubtą
- Kad nesusidarytų pelėsis, pasirūpinkite, kad oras galėtų patekti į baldus.