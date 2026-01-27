WB 130 besisukantis plovimo šepetys
Visada aktyvus: besisukantis plovimo šepetys su keičiamu priedu lengvai įveiks nešvarumus esančius ant dažytų, stiklo ar plastiko lygių paviršių. Dėl integruotos atleidimo svirties užtikrinamas greitas tvirtinimo elementų keitimas.
Kartu su keičiamu universaliu priedu WB 130 besisukantis plovimo šepetys iš Kärcher ypač tinka lygiems dažytiems, stiklo ar plastiko paviršiams plauti. Galingas sukimasis užtikrina efektyvų ir kruopštų valymą. Plovimo šepetys turi atleidimo svirtį, leidžiančią greitai ir lengvai pakeisti priedus, neturint kontakto su nešvarumais, o permatomas dangtelis užtikrina įspūdingą valymo patirtį, kai galite stebėti valymo procesą. Jei reikia, galima naudoti valymo priemonę, ją paskirstyti šepečio pagalba, ar tiesiog prijungti prie aukšto slėgio plovimo įrenginio. Plovimo šepetys tinkamas naudoti su visais Kärcher aukšto slėgio plovimo įrenginiais nuo K 2 iki K 7. Du keičiami automobilio ir dviračio bei namų ir sodo priedai, kuriuos galima įsigyti atskirai, yra specialiai pritaikyti jautriems ar atspariems paviršiams valyti.
Savybės ir privalumai
Besisukanti šepečio galva
- Švelnus, minkštas ir efektyvus valymas.
- Patikimas ir patogus valymo procesas
Priedas keičiamas atleidimo svirties pagalba
- Greitesnis ir lengvesnis priedų keitimas be sąlyčio su purvu.
- Rankos išlieka švarios
- Pasirinkite priedą, skirtingoms užduotims įvykdyti
Valymo priemonės paskirstymas šepečiu, prijungtu prie aukšto slėgio plovimo įrenginio
- Geresnis purvo skaidymas ir efektyvus valymas.
Skaidri medžiaga
- Valymo patirtis skaidrių technologijų dėka.
Su integruotais šereliais
- Sumažina vandens purslų kiekį ir apsaugo tiek naudotoją, tiek aplinką.
Suderinamas su sodo žarnos adapteriu
- Jungtis skirta sodo žarnos, galima naudoti be aukšto slėgio plovimo įrenginio.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|305 x 156 x 137
Jei turite klausimų apie ankstesnį modelį WB 120, susisiekite mumis arba Kärcher atstovais.
Suderinami įrenginiai
- G 7.180
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Classic Home
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 OJ
- K 2 OPP Car
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium horizontal
- K 2 horizontal
- K 3
- K 3 *EU
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Home *EU
- K 3 horizontal
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Anniversary Edition
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Modular UM
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition *EU
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 Smart Control WSK
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6
- K 6 Car
- K 6 Special
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex WSK
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 Smart Control Home
- K 7 Smart Control WSK
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ BB *EU
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K 2 Basic
- K 2 Basic OJ
- K 2 Car
- K 2 Classic
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car & Home T50
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Car
- K 2 HOME T150
- K 2 Premium Full Control
- K 2 SILENT Limited Edition
- K 2 Universal
- K 2. Plovimo įrenginys
- K 3
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Controll
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Home T50
- K 3 Premium Full Control
- K 4 Classic
- K 4 Compact
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Limited Edition
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car
- K 4 Full Control Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 UM PROMO (BT)
- K 5
- K 5 Black ir Žarnos ir jungčių rinkinys
- K 5 COMPACT
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power Control WSK
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Smart Control
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Flex
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control
- K3 Car & Home T50
Pritaikymo sritys
- Transporto priemonės
- Motociklai ir motoroleriai
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Žiemos sodams
- Garažo vartai
- Žaliuzės ir (arba) roletai
- Langinių valymui
- Balkonų apkaltės
- Palangių valymui
Priedai
WB 130 besisukantis plovimo šepetys atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.