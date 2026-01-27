WB 130 besisukantis plovimo šepetys

Visada aktyvus: besisukantis plovimo šepetys su keičiamu priedu lengvai įveiks nešvarumus esančius ant dažytų, stiklo ar plastiko lygių paviršių. Dėl integruotos atleidimo svirties užtikrinamas greitas tvirtinimo elementų keitimas.

Kartu su keičiamu universaliu priedu WB 130 besisukantis plovimo šepetys iš Kärcher ypač tinka lygiems dažytiems, stiklo ar plastiko paviršiams plauti. Galingas sukimasis užtikrina efektyvų ir kruopštų valymą. Plovimo šepetys turi atleidimo svirtį, leidžiančią greitai ir lengvai pakeisti priedus, neturint kontakto su nešvarumais, o permatomas dangtelis užtikrina įspūdingą valymo patirtį, kai galite stebėti valymo procesą. Jei reikia, galima naudoti valymo priemonę, ją paskirstyti šepečio pagalba, ar tiesiog prijungti prie aukšto slėgio plovimo įrenginio. Plovimo šepetys tinkamas naudoti su visais Kärcher aukšto slėgio plovimo įrenginiais nuo K 2 iki K 7. Du keičiami automobilio ir dviračio bei namų ir sodo priedai, kuriuos galima įsigyti atskirai, yra specialiai pritaikyti jautriems ar atspariems paviršiams valyti.

Savybės ir privalumai
Besisukanti šepečio galva
  • Švelnus, minkštas ir efektyvus valymas.
  • Patikimas ir patogus valymo procesas
Priedas keičiamas atleidimo svirties pagalba
  • Greitesnis ir lengvesnis priedų keitimas be sąlyčio su purvu.
  • Rankos išlieka švarios
  • Pasirinkite priedą, skirtingoms užduotims įvykdyti
Valymo priemonės paskirstymas šepečiu, prijungtu prie aukšto slėgio plovimo įrenginio
  • Geresnis purvo skaidymas ir efektyvus valymas.
Skaidri medžiaga
  • Valymo patirtis skaidrių technologijų dėka.
Su integruotais šereliais
  • Sumažina vandens purslų kiekį ir apsaugo tiek naudotoją, tiek aplinką.
Suderinamas su sodo žarnos adapteriu
  • Jungtis skirta sodo žarnos, galima naudoti be aukšto slėgio plovimo įrenginio.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,4
Svoris (su pakuote) (kg) 0,5
Matmenys (I x P x A) (mm) 305 x 156 x 137

Jei turite klausimų apie ankstesnį modelį WB 120, susisiekite mumis arba Kärcher atstovais.

Pritaikymo sritys
  • Transporto priemonės
  • Motociklai ir motoroleriai
  • Sodo/terasos/balkono baldai
  • Žiemos sodams
  • Garažo vartai
  • Žaliuzės ir (arba) roletai
  • Langinių valymui
  • Balkonų apkaltės
  • Palangių valymui
Priedai
