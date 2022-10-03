KAIP PAŠALINTI PIKTŽOLES: PRAKTINIAI PATARIMAI
Sodininkai tai žino: džiaugiamės, kad pavasaris jau čia pat, pagaliau prasideda sodininkavimo sezonas ir viskas vėl ima nuostabiai žydėti. Jei tik nebūtų to įkyraus natūralaus „priešo“ – piktžolių, kurios sukelia netvarką sodo lysvėse, vejose, ant šaligatvių ir terasų! Gera žinia yra ta, kad, turint tinkamus įrankius, piktžoles galima suvaldyti. Tačiau į ką reikia atsižvelgti naikinant piktžoles? Pateikiame penkis klausimus ir atsakymus.
Ar liaudiškos priemonės padeda naikinti piktžoles?
Be abejo, jei naudojamos teisingai, liaudiškos priemonės yra labai veiksmingos ir gera alternatyva, kai profesionalūs sodo įrankiai neprieinami. Žinoma, priklauso ir nuo to, kiek į šį reikalą norite investuoti laiko. Jei pageidaujate piktžoles pašalinti greitai ir kuo lengviau, geriau naudotis profesionaliais įrankiais. Tačiau botanikai ir visapusiški sodininkystės entuziastai žino, kad yra keletas liaudiškų gudrybių, kurios gali palengvinti piktžolių naikinimą.
Tradicinė liaudiška priemonė, visam laikui pašalinanti piktžoles, yra karštas vanduo. Pavyzdžiui, vietoj to kad verdantį bulvių ar makaronų nuovirą piltumėte tiesiog į kriauklę, galite jį išpilti ant erzinančios piktžolės. Verdantis karštas vanduo sunaikina visas piktžolės ląsteles, tačiau norėdami padidinti efektą, šį procesą turėtumėte pakartoti keletą kartų. Dar vienas trūkumas yra tas, kad piktžolės nepradingsta iš karto, tam reikia laiko.
Kitas variantas – piktžoles „uždusinti“. Tam labai tinka žievės mulčias, kurį galima įsigyti sodo reikmenų centruose. Žievės mulčyje yra taninų, kurie slopina piktžolių dygimą.
Ar esama geriausio laiko sodui ravėti?
Ravėti geriausia po lietaus arba laistymo, nes tada dirva drėgna ir puresnė. Kai dirva minkšta, šaknys ir sėklos paprastai būna mažiau atsparios.
Kad ir kokį metodą ar sodo įrankius naudotumėte efektyviam piktžolių šalinimui, piktžoles geriau ravėti kelis kartus per metus ir nelaukti per ilgai, nes tada tai užtrunka dar ilgiau. Be to, taip geriau ir jūsų mylimoms gėlėms bei naudingiesiems augalams, nes tada jiems nereikia dalytis vandeniu su piktžolėmis. Beje, kai pjaunate gyvatvores ir krūmus, atliekomis atsikratykite nedelsdami, kad nespėtų susidaryti tinkama dirva piktžolėms bei samanoms veistis.
Kas gelbsti nuo piktžolių?
Piktžolės, t.y. augalai, kurie, skirtingai nei kultūriniai ir dekoratyviniai augalai, auga be žmogaus įsikišimo, vadinami piktžolėmis arba laukinėmis žolėmis. Kadangi daugelyje sodo kampelių piktžolės dygsta pačios ir yra daugiametės, jas „sulaikyti“ nėra taip paprasta. Piktžolės, pavyzdžiui, kiaulpienės ir gysločiai, daugiausia auga gėlių lysvėse ir vejose. Jos taip pat dygsta ir tarp grindinio akmenų. Dauguma sodininkų griebiasi įprasto sudūrimų valymo gremžtuko, sodininko mentelės arba nedidelio kirtiklio. Šiais įrankiais galima pašalinti piktžoles, tačiau tai užima daug laiko, nes progresas labai lėtas, o darbas greitai pradeda alinti.
Veiksmingam ir aplinką tausojančiam piktžolių šalinimui esama keleto metodų, kuriuos geriausia naudoti kartu. Vienas iš jų yra ravėjimas, tačiau jis reikalauja labai daug laiko. Trinkelėmis išklotą teritoriją pirmiausia reikia nušluoti, taip pašalinant stambiausius nešvarumus, pavyzdžiui, lapus, o tada kruopščiai išvalyti grindinio sudūrimus. Tai geriausia daryti specialiu sudūrimų gremžtuku. Jei reikia sutvarkyti daug sudūrimų, tam gali prireikti daug laiko. Po to visos atliekos pašalinamos šluota. Kitas žingsnis – pašalinti samanas bei grybelius.
Kaip efektyviai pašalinti piktžoles?
Šiais laikais esama specialių sodininkystės įrankių, palengvinančių piktžolių šalinimą ir žymiai sumažinančių pastangas, kurių toks darbas reikalauja. Tai tokie įrenginiai kaip belaidis piktžolių šalintojas. Su jo pagalba akmenimis grįstas terasas ir privažiavimus nuo piktžolių galima išvalyti patogiai ir, svarbiausia, be papildomos apkrovos nugarai. Prireiks tik kelių žingsnių:
· Norintieji piktžoles naikinti piktžolių šalintoju, tam turėtų rinktis sausą dieną. Toks įrenginys efektyviausiai veikia sausomis sąlygomis.
· Kai dirbate su piktžolių šalintoju, visada dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius. Jie apima pirštines, ausines, tvirtus batus ir apsauginius akinius.
· Pirmiausia nustatykite norimo ilgio teleskopinę rankeną. Tada pritvirtinkite šepečius ir sureguliuokite besisukančią galvutę bei į laikiklį įstumkite bateriją, kad pasigirstų spragtelėjimas.
· Kad piktžolių šalintoją būtų galima paleisti naudojant įrenginio jungiklį, dabar, kaip ir naudojant įprastą vejapjovę, reikia paspausti ir palaikyti atleidimo mygtuką. Tada atleiskite atrakinimo mygtuką.
· Dabar, pakreipę piktžolių šalintoją nedideliu kampu, veskite jį paviršiumi lėtais judesiais, nespausdami. Tai leidžia besisukančiam nailoniniam šepečiui nuo paviršiaus pašalinti visas piktžoles. Jei piktžolės labai atsparios, šį veiksmą pakartokite keletą kartų.
Ar naikinti piktžoles chemikalais?
Kartkartėmis skaitome apie cheminius piktžolių šalintojus, kurie praskiedžiami vandeniu ir pilami ant piktžolių. Tačiau tai nerekomenduojama, nes cheminės medžiagos kenkia augalams ir dirvai. Jos taip pat gali prasiskverbti į požeminį vandenį. Todėl įstatymai dažnai pesticidų naudojimą draudžia.
Ar naikinti piktžoles jas išdeginant?
Kitas populiarus piktžolių naikinimo būdas – jų išdeginimas. Šis piktžolių naikinimo būdas taip pat nerekomenduojamas, nes, deginant piktžoles, kyla gaisro pavojus aplinkiniams augalams ir pastatams bei smulkiems gyvūnams.