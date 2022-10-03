Automobilio plovimas namuose: patarimai ir gudrybės

Vis sunkiau matyti pro nešvarų priekinį automobilio langą? O gal jūsų automobilis padengtas žiedadulkių sluoksniu, lapais, druska ar žemėmis? Laikas plauti automobilį. Jei nenorite plauti plovykloje, galite greitai ir lengvai nuplauti automobilį namų sąlygomis, naudojant tinkamą įrangą ir šiuos patarimus.

Kärcher patarimai: automobilio plovimas

Kodėl reikia reguliariai plauti automobilį?

Nesvarbu, tai kolekcinis automobilis, ar parduodamas, automobilį turėtumėte plauti reguliariai. Nešvarumai gali kauptis ant jūsų automobilio kėbulo bet kuriuo metų laiku – ar tai būtų druska žiemą, žiedadulkės pavasarį, vabzdžiai vasarą ar lapai rudenį. Jei šiukšlės ir nešvarumai nepašalinami, galiausiai gali būti pažeisti dažai. Todėl reguliarus plovimas ne tik užtikrina automobilio švarą, bet ir padeda išsaugoti jo vertę. Vadovaujantis šiais patarimais, jūsų automobilis vėl taps švarus.

Dėmesio: privalu laikytis taisyklių

Ar galite plauti automobilį namų kieme, priklauso nuo galiojančių taisyklių. Kai kur tai daryti galima tik tam skirtose specializuotose vietose. Tai galioja nepriklausomai nuo to, ar naudojamos valymo priemonės, ar ne. Privačioje valdoje paprastai leidžiama plauti automobilį ir motociklą, jei nenaudojami cheminiai plovikliai. Prieš plaudami automobilį namuose, visada turėtumėte išsiaiškinti, ar automobilio plovimas privačioje valdoje nėra draudžiamas. Saugiausia alternatyva – plauti automobilį įprastoje plovykloje arba savitarnos plovykloje.

Automobilis plaunamas nuosavoje valdoje

Kaip plauti savo automobilį: žingsnis po žingsnio

Kärcher Tips: Remove loose dirt on your car

1 žingsnis: Pašalinkite birius nešvarumus ir šiukšles

Prieš pradedant plauti automobilį, rankomis arba minkštu šepečiu pašalinkite nešvarumus, pvz., lapus, šiukšles ar žiedlapius.

Kärcher patarimai: skalavimas prieš plovimą

2 žingsnis: Išankstinis valymas

Dabar atėjo laikas valyti: pašalinkite stambius nešvarumus aukšto slėgio plovimo įrenginio pagalba ir naudodami plokščią srovę, kad plovimo šepetys nesubraižytų valomo paviršiaus. Arba valykite automobilį rankiniu būdu naudodami pistoletą, pritvirtintą prie sodo žarnos arba kibirą su vandeniu ir minkštą kempinę. Jei reikia, iš anksto nuplaukite ir nuvalykite ratlankius. Pirminio plovimo metu taip pat reikia išplauti į ratų angas, nes nešvarumus iš šių vietų pašalinti ypač sunku. Norint išvalyti šias sunkiai pasiekiamas vietas, tinkamiausias aukšto slėgio plovimo įrenginio priedas - trumpas purkštukas su 360 laipsnių jungtimi. Jį galima reguliuoti, bet kokiu kampu. Dėl patogios padėties vandens srovė gali būti nukreipiama į priekį, į šoną, aukštyn ir žemyn.

Kärcher patarimas: Paskirtykite valymo priemonę

3 žingsnis: paskirstykite valymo priemonę

Dabar, naudodami aukšto slėgio plovimo priemonės funkciją, nuplaukite visą automobilį automobiliniu šampūnu arba universaliu valikliu. Darykite tai iš apačios į viršų ir palikite trumpam įsigerti į nešvarumus, kad atmirktų. Tada tereikia nuplauti galinga vandens srove. Jei reikia palikti, kad įsigertų šiek tiek ilgiau, naudokite putas. Taip susidaro tankus, ilgai išliekantis putų sluoksnis. Jas ypač lengva paskirstyti putų antgaliu. Arba paskirstyti ant automobilio kėbulo minkšta kempine. Atsargiai: nesudarykite didelių putų sankaupų vienoje vietoje, nes dėl savo svorio gali nuslysti ir neįsigers į nešvarumus.

Kärcher patarimas: Nuskalaukite automobilį

4 žingsnis: nuskalaukite automobilį

Nuplaukite automobilį aukšto slėgio plovimo įrenginiu ir švariu vandeniu. Visada dirbkite su plokščia srove ir išlaikykite 15 centimetrų atstumą tarp automobilio paviršiaus arba 30 centimetrų atstumą iki padangų. Prie aukšto slėgio plovimo įrenginio galima prijungti minkštą plovimo šepetį, elektrinį šepetį arba besisukantį plovimo šepetį. Taip dar kruopščiau pašalinamos nešvarumus. Patarimas: visada plaukite automobilį iš apačios į viršų. Taip lengviau matyti, kuriose vietose dar reikia plauti.

Jei neturite aukšto slėgio plovimo įrenginio, automobilį taip pat galite nuplauti sodo žarna ir purškimo antgaliu.

Patarimas

Paskirstant valymo priemonę aukšto slėgio plovimo įrenginiu, geriau naudoti didesnės koncentracijos valymo priemonę, o ne didelį kiekį stipriai atskiestos priemonės, nes tai gali sumažinti efektyvumą.

5 žingsnis: palikite išdžiūti

Kruopščiai nuplovę automobilį palikite jį išdžiūti arba naudokite odinį audinį surinkti drėgmei. Panaikinkite ir įbrėžimus, kurie dabar dar labiau pastebimi. Kruopščiai nuplovę išorę, galite pradėti valyti vidų.

Nusausinkinti odine šluoste

Pašalinkite stambius nešvarumus

Vabzdžių likučiai ant stiklų

Vabzdžių likučiai

Vabzdžių likučius galima pašalinti specialiu vabzdžių likučių valikliu. Taip likučius galima švelniai pašalinti nuo dažytų paviršių, radiatoriaus grotelių, išorinių veidrodėlių, langų ir plastiko. Nuskalavę automobilį, tiesiog užpurkškite valiklio ant užterštų vietų, leiskite įsigerti, tada nuplaukite švariu vandeniu. Arba nešvarumus galima sudrėkinti ir po gerų 15 minučių tiesiog pašalinti.

Lipnus skystis ant automobilio

Lipnus medžių skystis

Jei ant automobilio pastebite lipnų sluoksnį nuo medžių, reaguokite greitai. Kuo jis mažiau įsisenėjęs, tuo lengviau jį pašalinti šiltu vandeniu ir kempine, aukšto slėgio plovimo įrenginiu ar plovykloje. Jei medžių skystis išdžiuvęs, gali padėti buitinės priemonės: ant padengtų vietų paskirstykite nedidelį kiekį durelių spynų ledo tirpiklio arba patepkite nedideliu kiekiu alyvos. Galite naudoti ir kitus riebalus: sviestą, margariną arba kepimo aliejų. Po kelių minučių lipnų skystį lengvai pašalinsite minkštu skudurėliu.

Paukščių išmatos ant automobilio

Paukščių išmatos

Nuo automobilio nepašalintos paukščių išmatos gali pažeisti dažus, ypač vasaros laikotarpiu. Nelaukite, pašalinkite iš karto. Svarbu: pridžiūvusių išmatų jokiu būdu negalima valyti jas trinant, nes tai gali subraižyti automobilį. Prieš plaudami automobilį aukšto slėgio plovimo įrenginiu arba plovykloje, pamirkykite paveiktą vietą drungnu vandeniu. Tada išmatas lengvai pašalinsite minkšta kempine arba drėgna šluoste.

Druskos likučiai ant automobilio

Druskos likučiai

Žiemą nuo automobilio reikia reguliariai nuplauti druską ir smėlio likučius, nes tai gali padidinti korozijos susidarymo riziką jau pažeistose vietose, pavyzdžiui, kėbulo, kur jau yra įbrėžimų. Druska turėtų būti reguliariai pašalinama nuo automobilio dugno. Norint geriau apsaugoti kėbulą nuo drėgmės ir druskos poveikio, rekomenduojama prieš žiemą automobilį kruopščiai nuplauti, o vėliau dažus apdoroti vaško laku, kad jie būtų išsaugoti.

Nuvalykite priekinį stiklą Kärcher automobilio stiklų valikliu

Nuvalykite automobilio langus ir veidrodėlius

Kiekvienas vairuotojas laikantis automobilį lauke ir važinėjantis į darbą turi problemą: šaltuoju metų laiku ant stiklų susidaro ledas, šiltuoju - kaupiasi žiedadulkės ir vabzdžių likučiai. Tai ne tik atrodo negražiai, bet ir gali pavojingai apriboti matomumą. Nepriklausomai nuo to, kada planuojamas automobilio plovimas, priekinis stiklas, šoniniai stiklai, veidrodėliai taip pat turėtų būti valomi dažniau. Geriausias būdas tai padaryti yra naudojant specialų automobilio stiklų valiklį, kuris užtikrina švarą be dryžių ir apsaugo akinimo bei pašalina vabzdžius ir nešvarumus bei pirštų atspaudus. Dažnai valikliuose yra priedų, kurie suteikia antistatinį poveikį, kad stiklo paviršiai nekauptų nešvarumų ir būtų lengviau valomi. Norėdami nuvalyti langus, tiesiog paskirstykite valiklį ant paviršiaus, leiskite pastovėti ir nuvalykite minkšta mikropluošto šluoste. Tai dar lengviau padarysite su elektrinio ledo grandiklio skirto priekinio stiklo valymo rinkiniu, kurį galima naudoti apskritus metus. Galinga elektrinio ledo grandiklio sukamoji galia padeda lengvai pašalinti prilipusius nešvarumus.

Dažnai užduodami klausimai

Automobilis turi būti reguliariai plaunamas. Taip yra todėl, kad priežiūra yra svarbi siekiant išlaikyti automobilio vertę. Ypač druska ir smėlis žiemą, o žiedadulkės ar paukščių išmatos vasarą gali pažeisti dažus. todėl šie nešvarumai turėtų būti pašalinti kuo greičiau. Plaukite automobilį bent kartą per mėnesį. Automobilis turėtų plaunamas kelis kartus per mėnesį, priklausomai nuo nešvarumo laipsnio.

Automobilį reikia plauti apskritus metus. Pavasarį svarbu pašalinti žiemos nešvarumų pėdsakus. Taip pat patartina pašalinti žiedadulkes. Vasarą  - vabzdžių likučiai ar paukščių išmatos, turi būti kuo greičiau pašalintos. Taip yra todėl, kad saulės spindulių sukelta intensyvi šiluma gali padėti dar lengviau įsigerti į dažus, todėl juos sunku pašalinti. Rudenį nuo automobilio reikia pašalinti lapus, o žiemą svarbu reguliariai plauti automobilį, kad druska ir smėlis naudojami kelių priežiūrai nepažeistų dažų.

Neplaukite automobilio vidurdienio saulėje, nes valymo priemonės dėl karščio greičiau išdžiūsta. Tai gali pažeisti dažus. Žiemą reikėtų vengti plauti automobilį esant minusinei temperatūrai, nes dėl temperatūros pokyčių gali būti pažeistos guminės tarpinės ir plastikinės detalės.

  • Visada plaukite automobilį plokščia srove, o ne rotaciniu antgaliu
  • Laikykite mažiausiai 15 centimetrų atstumą. Padangoms jis turi būti ne mažesnis kaip 30 centimetrų.
  • Visada valykite iš apačios į viršų, kad nepaliktumėte dėmių.

Taikant tinkamus metodus ir išlaikant mažiausiai 30 centimetrų atstumą nuo paviršiaus, padangos nebus pažeistos.

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