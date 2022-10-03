AUTOMOBILIO PRIEŽIŪRA: PATARIMAI IŠOREI IR SALONO PRIEŽIŪRAI
Jei norite savo automobiliu džiaugtis ilgus metus, turite juo rūpintis. Nuolatinė automobilio priežiūra turi apimti ne tik reguliarų automobilio plovimą, bet ir dažų bei kėbulo priežiūrą, taip pat švaros palaikymą salone. Tereikia šiek tiek laiko, tinkamos valymo įrangos ir gerų priežiūros priemonių. Geriausius automobilio priežiūros patarimus, kaip teisingai prižiūrėti automobilį rasite pateiktus čia.
Automobilio priežiūra padeda išlaikyti vertę
Automobilio priežiūra ne tik užtikrina, kad jis ilgai atrodys gerai, bet ir padeda išlaikyti savo vertę. Pavyzdžiui, reguliarus dažų sandarinimas apsaugo nuo oro sąlygų , druskos ir nešvarumų žiemą arba žiedadulkių ir vabzdžių likučių poveikio apskritus metus. Tai taip pat apsaugo nuo rūdžių susidarymo, dėl kurių paviršiai tampa porėti ir ilgainiui kenkia automobilio kėbului.
Automobilio priežiūra
Prieš pradėdami valyti kėbulą, sėdynes apmuštas apmušalais ar oda, plastikinius, stiklinius ir metalinius paviršius, turėtumėte kruopščiai nuplauti automobilį. Norint išlaikyti automobilio vertę, išorė ir vidus yra vienodai svarbūs. Reguliariai valykite išorę ne tik tada, kai automobilis yra nešvarus. Dažnas automobilio plovimas visada naudingas automobiliui, nesvarbu kur tai darote plovykloje, ar savitarnos plovykloje, ar namuose su aukšto slėgio plovimo įrenginiu ir atitinkamais priedais. Reguliariai prižiūrėti automobilio saloną, geriausiai padės drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys, minkšta šluostė ir tinkamas paviršių valiklis. Taip pat reikia reguliariai valyti ratus, pavyzdžiui, aukšto slėgio plovimo įrenginiu ir ratlankių valikliu. Kaip dažnai valote automobilį, priklauso ne tik nuo nešvarumo laipsnio, bet ir nuo jūsų asmeninio švaros poreikio. Tačiau žiemą labai svarbu prižiūrėti automobilį dėl nešvarumų, ledo ir druskų, kurie gali suprastinti matomumą,bet ir pažeisti kėbulą ir dažus, jei jie nebus reguliariai šalinami.
Turint tinkamą įrangą, valymo priemones ir žinant automobilio priežiūros patarimus, prižiūrėti automobilį lengva apskritus metus. Be to, gerai prižiūrimą ir švarų automobilį poliruoti ir prižiūrėti dažus yra daug lengviau:
Automobilio salono priežiūra
Kai salonas išsiurbtas, o nuo prietaisų skydelių nuvalytos dulkės, laikas dirbti nuvalyti kitus automobilio viduje esančius paviršius. Specialiu salono valikliu, galima valyti plastiką, gumą ar tekstilę pašalinti kavos, maisto likučių ar kremo nuo saulės dėmes. Taip pat pašalinami nemalonūs kvapai, atnaujinama apmušalų spalva ir pluoštai. Kitas salono valiklio privalumas, kad jie padeda ilgiau išlaikyti paviršių švarų, o tai palengvina valymo užduotis ateityje.
Patarimas
Pirkdami salono valymo priemonę atkreipkite dėmesį į paviršius, kuriems valyti jis gali būti naudojamas. Su vienu produktu galima atlikti viso salono valymą, įskaitant apmušalus. Tačiau atminkite, kad sėdynėms, pagamintoms iš natūralios odos, reikės specializuoto gaminio. Oda turi būti valoma tik kartą ar du per metus ir visada apdorojama specialia, pakartotinai sutepančia odos priežiūros priemone, kad būtų išsaugota jos išvaizda.
Jei neturite salono valiklio, prietaisų skydelius ir apdailą taip pat galite valyti šiltu vandeniu su šlakeliu indų ploviklio. Paprasčiausiai nuvalykite paviršius drėgna šluoste, tada nusausinkite medvilnės arba mikropluošto šluoste, kad drėgmė nepatektų į elektroninius komponentus. Tačiau šiuo metodu nepasieksite antistatinio efekto ar nesutrumpinsite laiko, per kurį paviršius vėl išsitepa, lyginant su konkrečia automobilio salono valymo priemone.
Laikui bėgant ant prietaisų skydelio arba durų skydų gali atsirasti nedideli įbrėžimai. Lygios, vandenį ir nešvarumus atstumiančios medžiagos idealiu atveju po valymo turėtų būti apdorojamos kabinos priežiūros priemone. Tiesiog užpurkškite, leiskite trumpai veikti ir, jei reikia, dar kartą nupoliruokite paviršių. Tai pašalina paviršinius pažeidimus, atnaujindama spalvą ir blizgesį – kad salonas vėl atrodytų kaip naujas.
Norint neutralizuoti blogus kvapus automobilio viduje, padės šis triukas: tiesiog įdėkite kavos pupelių indą ant kilimėlio. Kava suriša drėgmę ir sugeria kvapus. Tas pats efektas pasiekiamas su ryžiais ar miltais.
Langų valymas
Saulėtomis dienomis pirštų atspaudai ir dėmės ant langų ir veidrodžių ypač pastebimi. Jie ne tik atrodo negražiai, bet ir trukdo matomumui vairuojant. Todėl kalbant apie automobilio priežiūrą, nereikėtų pamiršti ir langų. Jei ruošiatės valyti automobilio saloną, langus reikėtų valyti ir iš vidaus taip pat. Norėdami tai padaryti, gausiai apipurkškite langus automobilio stiklų valikliu ir pašalinkite visas dėmes ir dryžius minkštu, nepūkuotu skudurėliu. Tada valiklį paskirstykite ant langų ir veidrodžių ir iš išorės, o nešvarumus nuvalykite minkšta mikropluošto šluoste.
Patarimas
Naudojant priekinio stiklo valymo rinkinį, skirtą elektriniam ledo grandikliui EDI 4, įsisenėjusius nešvarumus ant priekinio stiklo, galinio lango ir šoninių langų galima pašalinti akimirksniu ir be didelių pastangų.
Važiuojant ant priekinio ir galinio stiklo greitai kaupiasi nauji nešvarumai. Vasarą tai vabzdžiai, lietingomis dienomis nešvarūs purslai nuo priekyje važiuojančių automobilių, žiemą ant stiklų kaupiasi druska ir purvas. Norėdami visada išlaikyti gerą matomumą, turėtumėte reguliariai tikrinti priekinio stiklo valytuvus ir prireikus papildyti talpą vandens bei stiklų valikliu. Šiam tikslui geriausiai tinka stiklų valikliai, specialiai sukurti vasarai arba žiemai. "Summer Screen Wash“ aktyviai kovoja su vabzdžių likučiais ir kitais nešvarumais, žieminis stiklų ploviklis yra neužšąlantis, kuris neleidžia užšalti priekinio stiklo ir priekinių žibintų valymo sistemos. Būtinai sumaišykite valymo priemonę su vandeniu tokiu santykiu, kuris nurodytas ant produkto pakuotės.
Automobilio guminių tarpinių priežiūra
Automobilių guminės tarpinės, pavyzdžiui, durų ar bagažinės, yra veikiamos ekstremalių sąlygų, tokių kaip ledas, sniegas ir druska, ypač žiemą. Kad jos netaptų trapios ir neprarastų sandarumo, tarpines turėtumėte išlaikyti elastingomis naudojant gumos priežiūros priemones. Ši priežiūra neleis durims prilipti vasarą, kai labai karšta. Tačiau naudojant priemonę reikia būti atsargiems ir užtikrinti, kad jis nepatektų ant dažyto paviršiaus, nes gali palikti sunkiai įveikiamas dėmes. Taip pat galite naudoti vazeliną, jei neturite paruošto specializuoto produkto.
Netobulumų panaikinimas ir poliravimas
Jūsų automobilio priežiūra taip pat turėtų apimti dažymo darbus. Paviršiniai įbrėžimai ir vadinamosios hologramos erzina ir atsiranda saulėje, ypač ant tamsių dažų. Smulkūs pažeidimai dažnai susidaro valymo metu, kai šepečiai ar kempinės yra naudojami mažoms nešvarumų dalelėms pašalinti. Su vaško laku juos galima lengvai pašalinti. Poliravimo priemonė valo dažus ir poliruoja vienu metu. Geriausias rezultatas pasiekiamas tepant produktą minkštu skudurėliu arba sugeriančios medvilnės gabalėliu sukamaisiais judesiais ir po trumpos džiūvimo fazės švelniai nupoliruojant švaria šluoste. Dažai vėl blizgės, bet ir poliravimas bei vaškas padės apsisaugoti nuo oro sąlygų, UV spindulių, kelių purvo ir druskos.
Gilūs įbrėžimai, kurių nebegalima pašalinti vaško laku, gali būti pataisyti dažų rašikliu ir užplombuoti skaidriu laku. Paprastai iš transporto priemonės gamintojo galima užsisakyti bet kokios spalvos ir apdailos, t.y. metalinius, vienspalvius ar matinius dažus. Tačiau didelius kėbulo pažeidimus visada turėtų taisyti profesionalai, pavyzdžiui, dirbtuvėse, kuriose siūlomas SMART (mažo ir vidutinio ploto remonto technologija) remontas. Šis vietoje remonto būdas paprastai yra pigesnis ir greitesnis nei įprastinis remontas, kai keičiamos visos automobilio dalys. Taip transporto priemonę galima atnaujinti dar kartą, o tai taip pat verta, pavyzdžiui, prieš parduodant transporto priemonę ar grąžinant lizingu įsigytą automobilį.