Ledo valymas nuo automobilio: patarimai ir gudrybės
Automobilių savininkai, neturintys garažo, žino kad žiemą apledėję langai yra įprasta problema. Nuvalyti ledą nuo automobilio langų, ypač anksti ryte kai įprastai skubame, reikia ne tik daug laiko, bet ir vargina. Vadovaudamiesi patarimais, ir pašalinkite ledo sluoksnį nuo automobilio lengvai nesušaldami ir nesušlapdami rankų.
Kaip lengvai pašalinti ledą nuo automobio stiklų?
Rytais, kai kai būna brangi kiekviena minutė, norisi tiesiog įsėsti į savo automobilį važiuoti į darbą. Šaltais žiemos mėnesiais tai tampa neįmanoma misija, nes pirmiausia reikia nuvalyti apšalusius automobilio langus. Tada jums į pagalbą atskuba ledo grandiklis. Siūlomas platus ledo grandiklių asortimentas – nuo plastikinių iki metalinių, šildomų ledo grandiklių arba ledo grandiklio ir šepečio derinio. Pastarasis greitai nuvalo nuo automobilio sniegą ir jums nereikia naudoti rankų ar atskiro šepečio. Vienas iš metalinių ledo grandiklių pranašumų yra tas, kad jais galima lengvai pašalinti storą ledo sluoksnį, o ašmenys dažniausiai keičiami. Plastikiniai ledo grandikliai ilgainiui susidėvi ir tampa ne tokie efektyvūs, todėl juos reikia pakeisti. Tačiau naudojant visų tipų ledo grandiklius yra vienas esminis trūkumas – turėsite įdėti darbo, kad norint nuvalyti automobilį. Tai ne tik vargina, bet ir užtrunka daug laiko ir dažniausiai jūsų rankos tampa šlapios ir šaltos.
Naudodami elektrinį ledo grandiklį galite greitai ir be pastangų nuvalyti savo automobilį. Užšalusius automobilio langus galima nuvalyti per kelias minutes.
Geriausias būdas nuvalyti automobilio langus
Akumuliatorinis EDI 4 turi diską su šešiais plastikiniais peiliukais, kurie greitai sukdamiesi pašalina ledą. Įtempto ledo grandymo nereikia, nes elektrinis ledo grandiklis beveik visą darbą atlieka pats. Štai kaip:
- Įjunkite EDI, kad užsidegtų žalia lemputė
- Nuimkite apsauginį dangtelį.
- Pridėkite ledo grandiklį prie vietos, nuo kurios norite valyti ledą. Nestipriai spaudžiant įrenginio diskas pradeda suktis.
- Tolygiai nukreipkite prietaisą ant paviršiaus, kad nuvalytumėte automobilio langus. Dirbkite iš viršaus į apačią. Kad grandiklis veiktų, reikia tik lengvai spausti. Storą ledo sluoksnį pašalinsite palaikydami įrenginį vienoje vietoje, kol ledo sluoksnis bus pašalintas.
- Kai baigsite valyti automobilį: nuimkite EDI 4 nuo stiklo, išjunkite, ir uždėkite apsauginį dangtelį.
- Jei reikia: minkštu šepečiu nušluokite nuo diskų ledo likučius.
EDI 4 yra paruoštas naudoti net esant labai žemai temperatūrai iki -20 °C. Paprastai priekinių, galinių ir šoninių langų ledo valymas užtrunka apie 3 minutes. Todėl 15 minučių akumuliatoriaus įkrovimo pakanka visai darbo savaitei. Išsikrovus akumuliatoriui, jį galima patogiai įkrauti namuose arba naudojant pasirenkamą automobilinį įkroviklį, važiuojant automobiliu.
Elektrinio ledo grandiklio naudojimo patarimai
- EDI 4 automatiškai išsijungia po 30 sekundžių ir gali būti vėl įjungtas vieną kartą paspaudus įjungimo/išjungimo mygtuką.
- Besisukantis diskas pagamintas iš plastiko, panašaus į tą iš kurio gaminami įprasti ledo grandikliai.
- Nepaisant to, reikia būti atsargiems ir akumuliatorinį ledo grandiklį naudoti tik švariems paviršiams valyti.
- Nešvarus diskas sukimosi metu gali subraižyti valomą paviršių.
- Valydami būkite atsargūs laikykite įrenginį atokiau nuo guminių tarpinių išilgai lango krašto.
- Su pasirenkamu automobilio valymo rinkiniu akumuliatorinis ledo grandiklis gali būti naudojamas ištisus metus.
Geriausias būdas nutirpinti automobilio langus naudojant buitines priemones
Be ledo grandiklių galima naudoti ir automobilinius ledo atitirpinimo purškiklius. Jie tiesiog purškiami ant apledėjusių paviršių ir dėl priemonėje esančio alkoholio ištirpdo ledą. Po to belieka tik švariai nuvalyti langus. Ant langų rekomenduojama purkšti du plonus sluoksnius, taip nuo paviršių bus visiškai pašalintas ledas. Šie purškikliai taip pat gali pasitarnauti užšalus durų spynoms.
Druska yra dar viena buitinė priemonė, kurią galima naudoti norint pašalinti ledą nuo automobilio. Panašiai kaip ir valant kelius, ji padeda sustabdyti ledo susidarymą ant automobilio langų. Norėdami tai padaryti, į 1 litrą vandens įberkite 6 šaukštus druskos ir mišiniu gausiai apipurkškite automobilio langus, durų spynas, durų sandariklius, geriausiai tai daryti iš vakaro. Taip kitą rytą nereikės nutirpinti automobilio. Patarimas: palaukite, kol druskos grūdeliai visiškai ištirps, kitu atveju, jie gali subraižyti stiklus ir dažus.
Nors tai gali atrodyti akivaizdu, tačiau karštas vanduo neturėtų būti naudojamas automobilio ledui tirpinti. Taip yra todėl, kad dėl verdančio vandens sukelto staigaus temperatūrų pokyčio ant priekinio stiklo gali atsirasti įtrūkimų.
Patarimas
Taip pat galite patys pasigaminti pigią ir efektyvią ledo šalinimo priemonę. Norėdami tai padaryti, sumaišykite 3 dalis acto su 1 dalimi vandens ir supilkite į buteliuką su purškimo funkcija. Tada purkškite mišinį ant užšalusių langų. Šios buitinės priemonės trūkumas tas, kad ji veikia tik plonus ledo sluoksnius. Actas taip pat gali pažeisti gumines tarpines, plastiką ir dažus.
Patarimai apšalusiems langams:
- Jei priekinį stiklą uždengsite apsauginiu uždangalu, kad apsisaugotumėte nuo ledo susidarymo ant paviršiaus, nereikės valyti automobilio stiklų. Taigi jums liks nuvalyti apledėjimą nuo galinio ir šoninių langų, taip sutaupysite brangaus laiko.
- Jei šalčių metu atlenksite valytuvus, šluotelės jos neprišals prie stiklo.
- Jei turite integruotą stovėjimo šildytuvą, nustatykite jį, jei temperatūra naktį nukris žemiau 0°C.
- Jei užvestas automobilis ilgai šyla, ir tenka kantriai laukti kol atitirpsta automobilio stiklai. Paliekant užvestą automobilį teršiama aplinka, ir padidėja kuro sąnaudos. Kai kuriose šalyse tai daryti draudžiama todėl jums gali būti skirta nuobauda. Vairuojant, šildytuvą galima įjungti ir nukreipti į stiklus, kad jie vėl neužšaltų.
- Didelis drėgmės kiekis automobilio salone gali įtakoti aprasojusius langus, tai gali turėti įtakos priekinio stiklo užšalimui iš vidaus. Norint, kad neliktų drėgmės salone, galima pasinaudoti oro sausintuvu, tačiau drėgmę surinkti padėti net senos kojinės, pripildytos ryžių, druskos, kavos pupelių ar kačių kraiko, kurį galima palaikyti salone, tai padės sumažinti drėgmės kiekį salone.