Automobilio salono priežiūra
Jei norite, kad jūsų automobilis kuo ilgiau atrodytų nepriekaištingai, reikia prižiūrėti ne tik išorę. Nuo sėdynių, panelių iki langų ar kilimėlių – kruopštus automobilio salono valymas yra jūsų automobilio priežiūros dalis, jį reikia atlikti reguliariai. Tai užtikrina švarą viduje ir transporto priemonė ilgą laiką išlaikys savo vertę. Vos keletas gudrybių ir tinkama įranga, ir jūsų automobilio salonas akimirksniu taps nepriekaištingu.
Pasirūpinkite tinkama įranga, ir būsite pasiruošę
Prieš pradėdami valyti automobilio saloną, pirmiausia pašalinkite visus nereikalingus daiktus, šiukšles, grindų kilimėlius ir kilimus. Normalu, kad laikui bėgant susikaupia nešvarumai, ypač po kilimėliais. Iškratykite kilimėlius ir padėkite juos į šoną. Po to įsitikinkite, kad po ranka turite visus reikalingus įrankius, pvz., dulkių siurblį, valymo šluostes ir valymo priemones. Daugelis gamintojų siūlo platų automobilio salono valymo rinkinius: dulkių siurblius su ilgintuvais, ypač ilgais plyšių antgaliais, plačiais automobiliams skirtais angliais, siurbimo šepečius ir mikropluošto šluostes lygiems paviršiams ir langams valyti.
Automobilio salono valymas: žingsnis po žingsnio
Pašalinę iš automobilio nereikalingus daiktus, galite pradėti valyti. vos keletas žingsnių ir jūsų automobilio salonas vėl spindės:
1. Kruopščiai išsiurbkite automobilį
Pirmiausia turėtumėte išsiurbti saloną drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliu, kad pašalintumėte birius nešvarumus, tokius kaip trupiniai, žemės ir gyvūnų plaukai. Geriausia pradėti nuo bagažinės ir tada valyti saloną. Siurbdami nepamirškite siaurų tarpelių, nes čia dažniausiai susirenka nešvarumai. Specialūs priedai, tokie kaip ypač ilgas plyšių antgalis, palengvins darbą. Jo pagalba galima išsiurbti nešvarumus net ir sunkiai pasiekiamose automobilio vietose, pavyzdžiui, tarp sėdynės ir durų arba nuo prietaisų skydelio. Platesni automobiliams valyti skirti antgaliai palengvins didesnių erdvių tokių kaip bagažinė ar kojų erdvės valymą. Šioms vietoms tiesiog pritvirtinkite atitinkamą antgalį prie siurbimo žarnos rankenos. Akumuliatoriniai dulkių siurbliai su įkraunamomis baterijomis dar labiau palengvins darbą, nes jūsų darbui nereikalingas elektros šaltinis, ir tai užtikrins valymo laisvę. Kitas privalumas yra tas, kad naudojant belaidžius modelius nėra pavojaus užkliūti ir susižeisti.
Apmušalai taip pat turi būti kruopščiai išsiurbti. Siurbiamasis šepetys kietais šereliais yra geriausias pasirinkimas smulkioms dulkėms pašalinti nuo medžiaginių sėdynių. Odiniams paviršiams, norint išvengti pažeidimų, rekomenduojamas šepetys minkštais šereliais.
Patarimas: pašalinkite gyvūnų plaukus
Gyvūnų plaukai ypač gerai prilimpa prie medžiaginių automobilio sėdynių ir prie bagažinės pamušalų. Pirmiausia pabandykite pašalinti kuo daugiau plaukų dulkių siurbliu. Tam geriausia naudoti apmušalų įrankį. Jei vis dar lieka plaukų, paimkite pūkavimo volelį arba šepetį ir pažiūrėkite, ar šis įrankis padės. Kitas patarimas – tiesiog paimkite drėgną guminę pirštinę ir švelniai perbraukite ranka per sėdynes, tada išsiurbkite atsipalaidavusius plaukus.
Kad jūsų automobilio salone nebeliktų plaukų, keturkojį draugą galite reguliariai šukuoti, o sėdynes ar bagažinę iškloti purvą sugeriančiu kilimėliu. Įprastai jie būna pagaminti iš plaunamos medžiagos, kad būtų galima lengvai pašalinti plaukus ir nešvarumus.
2. Kruopščiai išvalykite automobilines kėdutes, priedus ir kt.
Po siurbimo, laikas pereiti prie 2 vidaus valymo žingsnio. Pirmiausia nuvalykite dulkes, jas valykite drėgna šluoste. Tada laikas pašalinti įsisenėjusius nešvarumus, pavyzdžiui, riebalų dėmes nuo apmušalų ar išdžiuvusią kramtomąją gumą nuo kilimėlių.
Riebalų dėmes, kaip ir daugumą dėmių, pašalinti lengviau, jei neleisite joms įsisenėti, taip pat netrinkite dėmės! Dėmes galite pašalinti ir buitinėmis priemonėmis. Vienas iš variantų yra naudoti ūkinį muilą – tiesiog šiek tiek sudrėkinkite, paskirstykite ant dėmės, leiskite įsigerti, o tada valykite drėgna šluoste. Nuskalaukite audinį, kad ištirptų tulžies muilas. Galiausiai nusausinkite sausu skudurėliu, kad audinys taptų dar sausesnis. Svarbu: visada išbandykite valymo priemonę nepastebimoje vietoje.
Norint ypač kruopščiai išvalyti apmušalus, rekomenduojame naudoti kilimų valiklį, kuris paskirstomas kaip mišinys su vandeniu ir išsiurbiamas vos vienu žingsniu. Šis metodas palieka švarius apmušalus ir nepalieka žymių.
Patarimas
Jei kramtomoji guma išsitepė ant kilimėlių, galite išbandyti paprastą gudrybę. Ant pažeistos vietos uždėkite šaldymo kasetę arba ledo paketą, kol guma taps kieto ir trapaus pavidalo. Dabar ją galima pašalinti rankomis - susmulkinti į mažus gabalėlius. Po to likučius tiesiog išsiurbkite dulkių siurbliu.
3. Išvalykite saloną
Paskutinis žingsnis – pasirūpinti automobilio salonu. Tinkamos valymo priemonės neleidžia atsirasti dulkėms ir nešvarumams, taip pat užtikrina, kad interjeras skleistų gaivų kvapą. Automobilio salono valymui yra specialūs salono valymo priemonės, kurios neutralizuoja kvapus ir pasižymi antistatiniu poveikiu. Jautrius paviršius, tokius kaip odinės sėdynės ar panelės, galima išlaikyti geros būklės naudojant odos priežiūros priemones arba Cockpit Care.
Rūpinimasis savo automobiliu apima ne tik vidaus valymą, bet ir kruopštų automobilio išorės, įskaitant ratlankius, valymą. Tai turėtų būti daroma reguliariai.
Patarimai, kaip valyti skirtingus paviršius
Valydami automobilio vidų suprasite, kad turėsite susidoroti su daugybe nešvarumų ant skirtingų paviršių. Kiekvienai medžiagai valyti tinka skirtingi metodai.
Oda
- Odą lengva valyti, tačiau reikia specialių priemonių, kad ji atrodytų geriausiai. Paprastai pakanka sudrėkintos medvilninės arba mikropluošto šluostės, kad odiniai paviršiai vėl atrodytų kaip nauji.
Įsisenėjusioms dėmėms valyti gali pasitarnauti atskiestas buitinis valiklis arba odos valiklis.
- Paskirstykite jį sukamaisiais judesiais, tada valykite mikropluošto šluoste. Be to, galima naudoti specialų odai skirtą šepetį, tačiau šeriai neturi būti kieti. Atsargiai: naudojant rūgštinius valiklius arba per daug spaudžiant, spalva gali pakisti.
- Kadangi valant odą netenkama riebalų, šias savybes reikėtų pakartotinai atnaujinti specialiu odos gaminiams skirtu valikliu, kuris yra sukurtas specialiai odai ir neleidžia jos pažeisti. Valymo priemonės turėtų būti išbandytos nematomoje vietoje, kad patikrintumėte, ar neliks dėmių.
Tekstilės paviršiai ir grindų kilimėliai
- Specialus kilimų valiklis tinka tam, kad sėdynės ar grindų kilimėliai vėl atrodytų kuo puikiai. Sumaišykite valiklį su vandeniu pagal gamintojo instrukcijas ir paskirstykite rankšluosčiu arba mikropluošto šluoste. Tada dar kartą nuvalykite sausu skudurėliu.
- Jei po ranka neturite kilimų valiklio, vietoj jo galite naudoti šiltą vandenį ir į jį įpilti šiek tiek ploviklio arba naudoti salono, kuris tinka audinių paviršiams valyti.
- Kruopštus apmušalų valymas su kilimų valikliu yra dar lengvesnis. Valymo priemonė ir vanduo purškiami ant audinio, o po to išsiurbiami kartu su nešvarumais.
- Grindų kilimėlius taip pat galima plauti aukšto slėgio plovimo įrenginiu – namuose arba plovykloje. Kai kuriose automobilių plovyklose yra specialūs prietaisai, leidžiantys profesionaliai išvalyti grindų kilimėlius.
- Išvalius kilimėlius reikia pakabinti, kad likęs vanduo nutekėtų ir jie išdžiūtų. Įsitikinkite, kad kilimėliai yra visiškai sausi, kad neįneštumėte papildomos drėgmės į automobilio saloną.
Plastiko detalės
- Plastiko dalys, pvz. jungiamosios detalės ir rankenos, gali būti greitai atnaujinamos naudojant tinkamą priežiūros priemonę. Geriausiai tinka specialus salono priežiūros produktas.
- Užpurkškite tirpalą ant mikropluošto šluostės ir valykite paviršius. Taip pašalinsite, bet kokius nešvarumus ir net mažus įbrėžimus, namų sąlygomis.
- Būkite atsargūs valydami aplink oro pagalvę, nes netinkami produktai gali turėti įtakos įtrūkimams iš anksto nustatytose lūžio vietose. Todėl kai kurie gamintojai rekomenduoja šią vietą valyti vandeniu.
Stikliniai paviršiai
- Automobilio stiklo valikliai efektyviai pašalina pirštų atspaudus, riebalus, vabzdžių likučių dėmes ir kitus nešvarumus nuo langų vidaus ir išorės, nepalikdami jokių dryžių. Be to, jų antistatinis poveikis užtikrina, kad naujiems nešvarumams bus sunkiau susidaryti. Švarūs langai gali sumažinti nelaimingų atsitikimų riziką, nes saulei šviečiant nešvarūs langai gali pabloginti matomumą.
- Pirmiausia apipurkškite vidinius paviršius stiklo valikliu, tada nuvalykite drėgna mikropluošto šluoste ir nusausinkite nepūkuotu skudurėliu.
- Langų valytuvas padeda dar greičiau pasiekti rezultatą be dryžių, o stiklų valiklį galima net siurbti nuo stiklo.