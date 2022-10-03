DVIRAČIŲ PLOVIMAS: PATARIMAI NAMŲ IR KELIONIŲ SĄLYGOMIS
Važinėti dviračiu smagu, nekenkia aplinkai ir naudinga jūsų sveikatai. Jei norite kuo ilgiau mėgautis savo kalnų, miesto ar elektriniu dviračiu, jį turėtumėte reguliariai prižiūrėti ir plauti. Turint tinkamą prietaisą ir tinkamus priedus, tai atlikti galima greitai ir paprastai – ir šalia garažo, ir sode, ir kelyje.
Dviračio plovimas namuose
Po kiekvieno pasivažinėjimo miškais, pievomis, neasfaltuotais keliais ar dulkėtomis gatvėmis dviratį reikia nuplauti. Grubius nešvarumus ir dulkes reikia nuvalyti nuo rėmo, grandinės ir jautriųjų komponentų, pavyzdžiui, pavarų perjungiklio ir guolių. Taip yra todėl, kad purvas ant judančių dalių veikia kaip abrazyvinės dalelės ir labai paspartina jų nusidėvėjimą. Dėl to laikui bėgant atsiranda rūdžių, kurios padengia komponentus ir sumažina jų funkcionalumą. Kiekvienas, važinėjantis dviračiu žiemą, turėtų jį reguliariai valyti ir prižiūrėti, nes ant kelių barstoma druska gali pažeisti dviračio rėmo dažus bei kitas dviračio dalis. Todėl ką tik nuplautu dviračiu ne tik daug maloniau važiuoti, tačiau taip jis ilgiau išlaiko ir savo funkcionalumą bei vertę. Beje, tai galioja ir dviračių priekaboms, kurias galima plauti tuo pačiu metu.
Jei savo dviratį norite plauti ir prižiūrėti namuose, jums tereikės kelių priemonių:
- dviračio stovo arba sienos
- jūsų pasirinkto valymo įrenginio
- tinkamo valiklio
- minkšto šepečio
- minkštos šluostės (pvz., mikropluošto)
- alyvos grandinei ir guoliams
Dviračiui plauti tinkami įrenginiai yra slėgio plovimo įrenginys arba vidutinio slėgio plovimo įrenginys. Tuo tarpu, kai aukšto slėgio plovimo įrenginys paprastai turi būti prijungtas prie elektros ir vandens, rankinį plovimo įrenginį maitina akumuliatorius, todėl jam tereikia vandens jungties. Todėl, kaip ir akumuliatorinis slėgio plovimo įrenginys, jis tinkamas naudoti greitam dviračio plovimui sode bei visur kitur, kur nesama elektros maitinimo šaltinio. Naudojant aukštą ir vidutinį slėgį, galima greitai ir lengvai pašalinti net ir įsisenėjusius nešvarumus. Lengvesniems nešvarumams nuo dviračio pašalinti pakanka ir sodo žarnos su purškimo pistoletu.
Patarimas
Jei nesama vandens tiekimo, „Kärcher“ slėgio plovimo įrenginiai K 4–K 7 bei rankinis plovimo įrenginys vandenį siurbti gali ir iš bako arba kanistro. Viskas, ko prireiks – tai tinkama siurbimo žarna arba rankinė siurbimo žarna.
Dviratį plaunant aukšto slėgio plovimo įrenginiu, svarbu išlaikyti bent 30 cm atstumą nuo jautriųjų jo dalių. Esant mažesniam atstumui ir stipriai vandens srovei, galima išmušti sandariklius, ir vanduo gali patekti į vidų ir išplauti tepalus. Blogiausiu atveju, drėgmė gali užsilikti ir sąlygoti ilgalaikę rūdžių sukeliamą žalą. Tačiau jei laikysitės šio atstumo ir įrenginio slėgį sumažinsite iki 1 arba „švelnaus“ slėgio ribos, dviratį aukšto slėgio plovimo įrenginiu galite plauti drąsiai. Tačiau elektriniai dviračiai reikalauja ypatingo dėmesio – elektronika yra jautri vandeniui ir neturėtų būti tiesiogiai plaunama aukšto slėgio plovimo įrenginiu. Akumuliatorių geriau valyti drėgna šluoste arba minkštu šepečiu.
Dviračio plovimas kelyje
Kad galėtumėte dulkes ir nešvarumus nuo savo kalnų dviračio valyti, būdami kelionėje, pavyzdžiui, kad nesusiteptų jūsų automobilio bagažinė ar dviračio stovas, tam puikus pasirinkimas yra lauko sąlygomis naudojamas mobilusis valymo įrenginys. Kadangi yra nedidelių gabaritų, jis telpa net į dviračio krepšį, o purškimo pistoletas ir 2,8 m spiralinė žarna, kad sutaupytų vietos, yra laikomi atskirai – po nuimamu 4 arba 7 litrų baku.
Žingsnis po žingsnio švaraus dviračio link
1. Pasistatykite dviratį ir paruoškite įrangą
Norėdami nuplauti dviratį, pirmiausia jį saugiai įstatykite į dviračių stovą arba atremkite į sieną ar didelį medį. Plaunant kelyje: nuimkite mobiliojo lauko sąlygomis naudojamo valymo įrenginio baką, išimkite purškimo pistoletą, vėl uždėkite baką ir įjunkite įrenginį. Plaunant namuose: prijunkite aukšto slėgio plovimo įrenginį arba vidutinio slėgio plovimo įrenginį prie vandens šaltinio bei, jei reikia, elektros ir įjunkite įrenginį. Dviračių plovimui reikia naudoti plokščiąjį purškimo antgalį su visais įrenginiais.
2. Apipurkškite dviratį vandeniu
Dabar tolygiai apipurkškite dviratį vandens srove su OC 3, KHB 4,5 ar 6 ar aukšto slėgio plovimo įrenginiu. Vandens srovės nenukreipkite tiesiai į guolius, amortizatorius bei elektros jungtis (pvz., kai plaunate elektrinius dviračius). Kai plaunate, naudodami aukštą slėgį, darykite tai tik žemais nustatymais ir užtikrinkite tinkamą atstumą iki padangų, grandinės, guolių ir smulkių dalių (apie 30 cm).
Patarimas
Geriausia plauti iš apačios į viršų. Taip geriausiai matosi, kur dviratis jau nuplautas.
3. Išpurškite valymo priemonę
Sunkiai įveikiamoms dėmėms valyti patartina naudoti valiklį. Geras pasirinkimas yra universalusis valiklis arba, dar geriau – specialus dviračių valiklis. Juo tolygiai užtepkite labai nešvarias vietas, palikite 3–5 minutes, tada nuplaukite švariu vandeniu. Norėdami pasiekti geresnių rezultatų, užtikrinkite, kad, kai naudojate valiklį, dviratis būtų sausas.
Svarbi pastaba: siekiant apsaugoti aplinką, valiklius galima naudoti tik ant izoliuotų žemės dangų (pvz., asfalto) ir arti kanalizacijos drenų.
4. Pašalinkite nešvarumų liekanas
Jei ant rėmo vis dar lieka nuosėdų, jas galima greitai pašalinti šepečiu arba kempine. Tada nuplautas rėmo vietas nudžiovinkite minkšta šluoste (pvz., mikropluošto). Norėdami sutaupyti vandens, kai valote naudodami mobilųjį lauko sąlygomis naudojamą valymo įrenginį, truputį sudrėkinkite universalųjį šepetį ir nušveiskite juo dviratį. Tada nupurkškite nešvarumus ir nusausinkite dviratį minkšta šluoste.
Patarimas
Grandinę valyti paprastai šiek tiek sunkiau nei kitas dviračio dalis, nes, laikui bėgant, alyva, nešvarumai ir dulkės susimaišo ir suformuoja lipnią plėvelę. Prieš valant, po ratais reikia padėti kartono gabalą arba skudurą. Tada šiurkščiu šepečiu pirmiausia pašalinkite stambius nešvarumus, tada užpurkškite dviračių valiklio arba specialaus grandinių valiklio ir leiskite jam įsigerti. Purvą atlaisvinti padeda ši gudrybė: grandinę apsukite audiniu arba šluoste ir pabraukykite kelis kartus išilgai grandinės. Nešvarumų dalelės atsilaisvina ir susigeria tiesiai į audinį.
Prietaisų palyginimas
Modelio pavadinimas
Pressure washer
OC 3
Medium pressure washer
KHB 6 / KHB 4-18
Pressure washer
K 2 - K 7
Taikymas
Pressure washer
Kelionėje
Medium pressure washer
Namuose
Pressure washer
Namuose
Paruošimo laikas
Pressure washer
Trumpas, nes reikia užpildyti tik vandens baką
Medium pressure washer
Trumpas, nes reikia tik vandens jungtis
Pressure washer
Vidutinis, nes reikalingas vandentiekis ir elektra
Valymo galia
Pressure washer
Žemas, mažas slėgis (maks. 2 l/min.)
Medium pressure washer
Vidutinis, vidutinis slėgis (maks. 24 barai, maks. 200 l/val.)
Pressure washer
Aukštas, aukšas slėgis (nuo 20 iki 180 barų)
Tinka dviračių valymui
Pressure washer
Greitam valymui kelyje.
Labai švelnus valymas dėl žemo slėgio.
Akumuliatoriaus ir bako talpos nepakanka kruopščiam valymui.
Medium pressure washer
Kruopštam valymui namuose.
Vidutinio slėgio pakanka dviračio valymui ir tuo pat metu švelnus.
Vienintelis apribojimas yra akumuliatoriaus įkrova.
Pressure washer
Kruopštam valymui namuose.
Jokių apribojimų, nes elektra ir vanduo yra prijungti.
Siekiant išvengti žalos, reikia išlaikyti atstumą iki jautrių komponentų.
Slėgis turi būti nustatytas iki minimumo.
Dviračio priežiūra jį nuplovus
Tolesnė dviračio priežiūra po kruopštaus jo nuplovimo taip pat svarbi. Pirmas žingsnis visada yra gerai nudžiovinti dviratį, nes vanduo gali greitai sąlygoti rūdis. Be to, priežiūros priemones geriau naudoti ant sauso dviračio.
Nuplovus dviračio grandinę, pirmiausia ją reikia nusausinti šluoste, o tada sutepti alyva. Šiame etape praktiška naudotis dviračių stovu, kad dviratį būtų galima išlaikyti savo padėtyje. Užtikrinkite, kad šio proceso metu alyva nepatektų ant stabdžių kaladėlių bei stabdžių disko, nes tai pablogina stabdymą. Tada aliejaus perteklių nuo grandinės pašalinkite šluoste.
Paprastai visas judančiąsias dalis, tokias kaip lynai, stabdžių jungtys, stabdžiai ir pavarų perjungimo svirtys, reikia reguliariai tepti alyva. Spyruoklinių pakabų nardinamus vamzdelius taip pat reikia reguliariai valyti ir sutepti alyva.
Ir paskutinis, tačiau ne mažiau svarbus patarimas – reikia reguliariai tikrinti padangų slėgį, ypač jei važiuoti dviračiu norite po ilgesnės pertraukos. Ant padangų šonų paprastai nurodoma, koks turi būti minimalus ir maksimalus padangų slėgis. Kuo didesnis slėgis, tuo lengviau padanga rieda.