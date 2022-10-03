ORANŽERIJŲ VALYMAS: GERIAUSI PATARIMAI
Daugelis žmonių svajoja turėti nuosavą oranžeriją, nes joje prie langų galima laikyti augalus, be to, tai papildoma gyvenamoji erdvė, kurioje galima atsipalaiduoti. Paprastai oranžerijos, įskaitant ir stogą, gaminamos daugiausiai iš stiklo. Deja, norint, kad jos visada atrodytų nepriekaištingai, oranžerijos reikalauja priežiūros ir tvarkos. Šiame straipsnyje paaiškinama, kaip geriausiai išvalyti oranžeriją.
Ką turėtumėte žinoti prieš valydami oranžerijas ir jas prižiūrėdami?
Dėl įvairių oro sąlygų oranžerija, tiksliau, jos langai ir stogas, laikui bėgant apsineša purvu. Atmosferos tarša, kurią sukelia suodžiai ar smulkios dulkės, žiedadulkės, lapai ir spygliai, taip pat paukščių ir vabzdžių ekskrementai – visa tai prisideda prie to, kad oranžerija atrodo prastesnės išvaizdos. Siekiant, kad oranžerija atrodytų nepriekaištingai ir, kad nešvarūs langai nesugadintų jaukumo, oranžeriją reikėtų išvalyti du kartus per metus. Tinkamas metas tam yra pavasaris, kai sode viskas po šaltų žiemos mėnesių vėl nubunda.
Valyti oranžeriją reikia ne tik dėl estetinio vaizdo, tačiau rūpintis ir prižiūrėti reikia kiekvieną jos detalę, pavyzdžiui, laikančiąsias konstrukcijas ir integruotus guminius sandariklius. Atminkite, kad kuo ilgiau delsite išvalyti oranžeriją, tuo daugiau laiko ir pastangų prireiks vėliau. Oranžeriją valykite tik apsiniaukusią dieną, nes labai saulėtomis ar net karštomis dienomis langai išdžius per greitai, todėl vėliau atsiranda nepageidaujamų dryžių.
Oranžerijos valymui galima naudoti įvairius prietaisus, įrankius ir priežiūros priemones:
- kopėčias
- aistymo žarną su purkšimo antgaliu
- langų valytuvą – nubraukėją
- plovimo šepetį ir mikropluošto šluostę bei drungną vandenį
- plovimo skystį arba koncentruotą stiklo valiklį
- langų valytuvą
- aukšto slėgio plovimo įrenginį su teleskopiniu kotu ir atitinkamu priedu, pavyzdžiui, stiklui valyti
Kaip tinkamai nuvalyti stiklinį oranžerijos stogą
Nuvalyti šoninius oranžerijos langus nėra sudėtinga užduotis, tačiau jei jūsų oranžerija yra gana aukšta arba jeigu norite nuvalyti stogą, tą padaryti jau šiek tiek sudėtingiau. Taip yra ne dėl paties valymo, o dėl to, kad tokias vietas sunku pasiekti, kai jos yra kelių metrų aukštyje.
Iš esmės turite dvi galimybes: arba užlipti kopėčiomis ir nuvalyti paviršius rankomis, arba naudoti aukšto slėgio plovimo įrenginį kartu su teleskopiniu srovės kotu, o tai yra gerokai mažiau pavojingas ir daug mažiau laiko reikalaujantis sprendimas.
Prieš pradėdami valyti drėgnuoju būdu, pirmiausiai turėtumėte pašalinti ant oranžerijos stogo ir latakuose susikaupusį purvą. Tam tinka įprasti valymo įrankiai, pavyzdžiui, šepečiai, kibirai ir vandens pulverizatoriai, prijungti prie sodo žarnos, ir šluostė stiklo kraštams valyti. Šiam tikslui kol kas nereikėtų naudoti slėginio plovimo įrenginio, antraip purvą tiesiog paskleisite po visą oranžerijos fasadą ir stiklinius langus. Dauguma oranžerijų stogų yra šlaitiniai, todėl paviršių plauti sodo žarna yra kur kas paprasčiau. Geriausia purvą atsargiai nuplauti į lataką iš aukščiausio taško. Dar vienas patarimas, sutaupantis papildomo darbo, yra apatiniame latako gale pastatyti dubenį arba sietelį, į kurį būtų surenkami visi nuplauti nešvarumai, kad šie nenutekėtų ant žemės ir neišteptų jūsų vidinio kiemo. Taip pat patartina pašalinti susikaupusias šiukšles iš oranžerijos latako, kad jis neužsikimštų ir nepersipildytų, kai vėliau valymui naudosite vandenį.
Dabar metas valyti stiklinį oranžerijos stogą. Šiam tikslui geriausia naudoti ištraukiamą teleskopinį vandens srovės kotą su pritvirtintu šepečiu ir prijungti jį prie sodo žarnos. Būtinai įsitikinkite, kad kopėčios stovi ant tvirto, lygaus pagrindo. Siekiant didesnio saugumo paprašykite, kad kas nors jas prilaikytų. Pirmiausiai nuvalykite stogo viršų, o tada lėtai braukite palei šlaitinius kraštus. Jei nešvarumai ypač įsisenėję, padidinkite slėgį ir kelis kartus šepetėliu išvalykite nešvarias vietas. Šiam darbui labai tinka langų valymo priemonės, nes jos ne tik užtikrina, kad stiklas būtų spindinčiai švarus, bet ir neleidžia atsirasti samanoms. Paskutinis žingsnis – dar kartą kruopščiai apipurkškite visą paviršių vandeniu.
Patarimas
Viską padarysite dar paprasčiau ir efektyviau naudojant besisukantį teleskopinį vandens srovės kotą ir prie slėginio plovimo įrenginio prijungtą atitinkamą fasadui ir stiklui valyti skirtą priedą. Taip lengviau pasieksite aukštesnius langus ir stiklinį stogą nelipdami kopėčiomis.
Kaip nuvalyti oranžerijos langus?
Jeigu oranžerija praktiškai visa yra iš stiklo, valymo procedūra iš esmės tokia pati kaip ir įprasto langų valymo atveju. Tam, kad langai iš karto vėl neužsiterštų purvu, prieš tai šepetėliu ar skudurėliu nuvalykite purvą ir dulkes nuo langų ir durų rėmų. Turite naudoti tinkamą techniką, kad nuvalius langus ant jų neliktų dryžių. Norėdami švariai nuvalyti, pirmiausiai ant stiklo paviršiaus užpurkškite valymo skysčio, tada nusausinkite jį mikropluošto šluoste arba langų valytuvu – nubraukėju. Jei nusprendėte naudoti langų valytuvą – nubraukėją, geriausiai likusį skystį nuvalyti skaičiaus „aštuoni“ judesiais iš viršaus į apačią. Baigdami nublizginkite medvilniniu rankšluosčiu arba mikropluošto šluoste.
Patarimas
Jau žinote, kad kilimams ir grindims valyti reikia dulkių siurblio ir šluotos. Gera žinia ta, kad stikliniams paviršiams taip pat yra panašių priemonių! Su belaidžiu langų siurbliu langus ir stiklinius paviršius nuvalysite lengvai ir efektyviai, taip pat be jokių dryžių.
Valyti oranžeriją su aukšto slėgio plovimo įrenginiu ar be jo?
Pateiksime jums trumpą atsakymą – galimi abu būdai! Turėtumėte sau atsakyti į klausimą, kiek laiko ir pinigų norite skirti oranžerijos valymui bei priežiūrai? Jei norite nuvalyti langus ir kitas dalis kuo pigiau, tuomet valymo šluostės, kibirai ir buitinės priemonės yra pati geriausia išeitis. Tačiau vis dėlto, jei norite sutaupyti laiko valydami oranžeriją ar stiklinį stogą, geriausias sprendimas – slėginio plovimo įrenginys. Be to, toks valymas yra dar efektyvesnis, lyginant su standartiniu purškimo antgaliu, todėl jis taupo vandenį ir tausoja aplinką.
Daugelis žmonių nežino, jog prietaisas, pažymėtas kaip „aukšto slėgio“, dar nereiškia, kad jis negali nuvalyti paviršių ir medžiagų nedideliu slėgiu. Pavyzdžiui, fasadų ir stiklinių paviršių valymui skirtu rinkiniu galima švelniai nuvalyti langus ir stiklinius stogus. Tiesiog reikia dirbti šiek tiek lėčiau ir stiklo paviršius veikti mažesniu slėgiu. Tą padaryti reikia štai tokiais nuosekliais veiksmais:
1. Pirmiausiai sureguliuokite teleskopinio vandens srovės koto kampą taip, kad jis atitiktų stiklinį stogą. Norėdami taip padaryti, patraukite blokavimo svirtį ir vėl ją atleiskite, kai nustatysite tinkamą kampą.
2. Naudokite dvi teleskopines pakopas, kad pasiektumėte stiklinį stogą norimame aukštyje. Ilgindami kotą įsitikinkite, kad viduje esanti žarna gali laisvai judėti.
3. Dabar plaukite stiklinį stogą judesiais į priekį ir atgal bei į šonus.
4. Kad valymas būtų optimalus ir nesusidarytų dryžių, taip pat galima naudoti stiklo valymo priemonę „Glass Finisher“. Tačiau šios valymo priemonės negalima naudoti tiesioginiuose saulės spinduliuose arba leisti jai savaime išdžiūti ant langų.
5. Prieš naudodami šią valymo priemonę, pirmiausiai nuimkite fasadui ir stiklui skirtą valymo priedą.
6. Įkiškite slėginio plovimo įrenginio vandens įsiurbimo žarną į valymo priemonės buteliuką arba įkiškite buteliuką į prietaiso talpyklą.
7. Dabar valomąja priemone sudrėkinkite visą stogo paviršių.
8. Prijunkite vamzdelį prie teleskopinės srovės koto. Įsitikinkite, kad rudas arba pilkas antgalis yra pritvirtintas prie srovės koto.
9. Vėl lengvai nuplaukite valymo priemonę.
Viena vertus, toks būdas labai tinka valyti oranžerijos išorinę dalį nesibaiminant, kad ką tik išvalytos dalys tuoj pat vėl bus nešvarios. Kita vertus, tokioms medžiagoms kaip mediena, gofruotas plastikas, taip pat dvisluoksnės plokštės, reikalingi kiti valymo veiksmai.
Paskutinis patarimas: nerekomenduojama naudoti slėginių plovimo įrenginių jautrioms vietoms, tokioms kaip guminiai sandarikliai. Jei to neįmanoma išvengti, pasirūpinkite, kad viskas būtų daroma tik trumpą laiko tarpą. Dėl aukšto slėgio vanduo ir nešvarumai gali patekti po guma, o tai pažeistų sandariklį.