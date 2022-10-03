MEDINIŲ TERASŲ VALYMAS: KAIP IŠVALYTI MEDINIUS PAVIRŠIUS LENGVAI IR GREITAI
Terasa turi daugybę privalumų, ypač vasarą. Joje galite tiesiog atsipalaiduoti ir pasimėgauti saule arba surengti smagų pasisėdėjimą su draugais ir šeima. Ypač populiarios medinės terasos, nes jos spinduliuoja šiltą natūralumą ir suteikia lauko erdvei tikrojo jaukumo. Tačiau palyginti su betonu ar akmeniu, medieną gali būti sudėtingiau prižiūrėti, atsižvelgiant į jos rūšį. Todėl norint ilgą laiką mėgautis medine terasa, svarbu ja rūpintis ir reguliariai ją valyti. Štai keletas patarimų, kaip valyti medinę terasą.
Kada laikas valyti medinę terasą?
Nesvarbu, ar terasa būtų pagaminta iš medžio, akmens ar betono – bet kurią lauko erdvę veikia įvairios oro sąlygos. Vėjas, lietus ir saulės spinduliai medinei terasai gali tapti nemaža problema. Ypač kenksminga medienai gali būti nuolatinė drėgmė rudens ir žiemos mėnesiais, nes dėl jos mediena gali pavirsti porėta. Be to, kai vasarą žmonės valgo, linksminasi ir leidžia laiką terasoje, atsiranda nusidėvėjimo požymių. Ant medienos tikrai nesunku palikti įbrėžimų, įtrūkimų, dėmių, taip pat gali pasikeisti jos spalva.
Tačiau kada geriausia valyti medinę terasą? Bazinį valymą rekomenduojama atlikti du kartus per metus. Rekomenduojame medinę terasą valyti sodininkystės sezono pradžioje pavasarį ir rudenį, kai ruošiate sodą žiemai. Valyti ir prižiūrėti medinę terasą visada reikia sausais orais, kad po valymo mediena galėtų gerai išdžiūti.
Kodėl derėtų valyti medinę terasą reguliariai?
Yra keletas priežasčių, kodėl reikia valyti medinę terasą reguliariai:
- sumažinsite arba visiškai išvengsite jos papilkėjimo;
- medinė terasa nepraras savo išvaizdos;
- pašalinamos žalios apnašos, pavyzdžiui, samanos;
- ant medienos nebeliks slidžių vietų;
- ant terasos neliks dėl nešvarumų susidariusių vandens sankaupų ir drėgnų vietų;
- kenksmingi grybeliai negalės daugintis.
Pasiruošimas prieš valant medinę terasą
Prieš pradedant, reikia išnešti visus sodo baldus ir augalų vazonus, kad būtų galima netrukdomai patekti į kiekvieną terasos kampą. Dabar visą erdvę galima iššluoti šluota. Norint pašalinti nukritusius lapus, galima naudoti akumuliatorinį lapų pūstuvą arba pūstuvą ir siurblį, ypač jei ši darbą reikia atlikti greitai ir efektyviai. Sodo baldus atgal ant terasos statykite tik įsitikinę, kad grindys yra visiškai sausos. Laiką, kol terasa džiūva, galite panaudoti sodo baldams valyti.
Kaip geriausia valyti medinę terasą?
Tačiau jei žalių apnašų susidarė daug ir jos sunkiai pašalinamos, prireiks šiek tiek papildomos pagalbos. Puikiai tam tiks terasų valymo įrenginys su cilindriniais šepečiais mediniams paviršiams. Jis valo švelniai ir kartu galingai, naudojant minimalų vandens kiekį. Du cilindriniai šepečiai be didelių pastangų atskiria nešvarumus nuo paviršiaus, o virš jų sumontuoti vandens purkštukai sustiprina valymo efektą ir tuo pačiu metu nuplauna purvą. Vandens srautą galima reguliuoti rankiniu būdu rankenėle, atsižvelgiant į susipurvinimo laipsnį. Kadangi galingas variklis yra pritvirtintas centre, o šepečiai pasiekia net kampus ir kraštus, taip pat lengvai pašalinsite nešvarumus palei namo sienas. Dėl keičiamų šepečių galima valyti tiek medinius, tiek lygius akmens paviršius.
Patarimas
Norėdami sumažinti jėgą, reikalingą dirbant su terasos valymo įrenginiu, laikykite įrenginį pakreipę mažu kampu, kuo arčiau žemės.
Medinės terasos valymas aukšto slėgio plovimo įrenginiu
Medinei terasai prižiūrėti taip pat galite naudoti aukšto slėgio plovimo įrenginį, tačiau jį naudokite tik pasirinkę tinkamas nuostatas ir tinkamus priedus. Mediena yra minkšta medžiaga ir atsižvelgiant į jos rūšį ir apdirbimo būdą ją galima lengvai pažeisti. Todėl turite gerai apgalvoti, kaip valysite medinę terasą ir kokius priedus naudosite. Prieš pradėdami valyti, išbandykite pasirinktą metodą nepastebimoje vietoje. Nustatant aukšto slėgio plovimo įrenginį, būtina atsižvelgti į tokius veiksnius kaip medienos kokybė, apdirbimas ir būklė. Kuo lengviau pažeidžiama medžiaga, tuo slėgis turi būti mažesnis.
1 žingsnis. Užpilkite valymo priemonės
Didelius nešvarumus nuo terasų ypač lengva pašalinti ant paviršiaus užpurškus medienos valymo priemonės per, pvz., „Vario-Power“ purškimo antgalį, o tada plaunant aukšto slėgio plovimo įrenginiu. Medinių paviršių valiklis „trys-viename“ ne tik kruopščiai nuvalo, bet ir apsaugo paviršių nuo UV spindulių. Be to, jo sudėtyje yra natūralaus vaško, kuris pagerina medienos būklę ir apsaugo ją nuo nešvarumų ir drėgmės. Tolygiai sudrėkinkite paviršių putomis ir palikite valiklį dvi ar penkias minutes.
2 žingsnis. Nušveiskite medinę terasą
Norėdami kruopščiai išvalyti medinę terasą, pirmiausia nuimkite plokščią purškimo antgalį ir pritvirtinkite prie aukšto slėgio plovimo įrenginio galingą paviršiaus šveitimo antgalį. Šveitimo antgalį ypač rekomenduojama naudoti ant medinės terasos, nes smulkūs šereliai puikiai išvalo paviršiaus griovelius. Šepetyje taip pat yra sumontuoti trys aukšto slėgio purkštukai, kurie padidina šveitimo antgalio valymo galią. Dabar tolygiai braukite galingu šveitimo antgaliu pirmyn ir atgal, purkšdami vandenį. Visada šveiskite rievių kryptimi.
3 žingsnis. Iš naujo užpilkite valiklio
Kad apsauga būtų ilgalaikė, galima dar kartą panaudoti medinių paviršių valiklį „trys viename“. Norėdami tai padaryti, dar kartą pritvirtinkite purškimo antgalį prie aukšto slėgio plovimo įrenginio, tada tolygiai užpurkškite valymo priemonės ant medinio paviršiaus plokščiu purškimo antgaliu ir palaukite, kol pasireikš valiklio poveikis (žr. 1 žingsnį).
4 žingsnis. Nuskalaukite terasą
Galiausiai nuskalaukite medinę terasą rievių kryptimi, naudodami plokščią purškimo antgalį. Valydami medinę terasą, naudokite tik plokščią purškimo antgalį, nes taikant valymo taškiniu ar kitokiu srautu metodą galima ją sugadinti. Plaudami terasą, idealų rezultatą gausite išlaikydami 30 cm atstumą nuo paviršiaus. Po to leiskite terasai išdžiūti.
Medines terasas taip pat galima ypač švelniai valyti mažu vandens slėgiu, naudojant paviršiaus valytuvą su integruota skalavimo funkcija.
Pašalinkite nuo medinės terasos didelius nešvarumus ir papilkėjimą
Stambių dėmių, atsirandančių dėl oro sąlygų ir kasdienio terasos naudojimo, (beveik) neįmanoma išvengti. Laikui bėgant mediena dėl drėgmės ir saulės spindulių papilkėja arba ant jos susiformuoja apnašos ir atsiranda dėmės. Norint pašalinti visus šiuos defektus, medinę terasą pirmiausia reikia trumpai apipurkšti vandeniu. Visi likę nešvarumai pašalinami šluota arba rankiniu šepečiu. Rinkoje yra specialių valymo priemonių, skirtų kovoti su pilka medienos spalva. Priemonę reikia paskleisti ant medienos ir palikti kelioms valandoms, o vėliau nuplauti švariu vandeniu.
Žalių apnašų šalinimas
Drėgnos žalios apnašos suformuoja slidžią plėvelę ant medinės terasos ir sugadina jos išvaizdą. Dėl samanose ir kituose augaluose besikaupiančios drėgmės paviršius tampa vis slidesnis. Norint išvengti nelaimingų atsitikimų, samanas nuo medinių terasų reikia nedelsiant šalinti. Šiam tikslui puikiai tinka naminės priemonės, pavyzdžiui, galima pasigaminti mišinį iš šiek tiek šilto vandens, kukurūzų krakmolo ir sodos bikarbonato. Iš šio tirpalo galima pasidaryti valymo pastą žalioms apnašoms ir samanoms šalinti. Į maždaug 500 ml šilto vandens įberkite tris šaukštus kukurūzų krakmolo ir gerai išmaišykite, kad krakmolas ištirptų. Maišydami įsitikinkite, kad nesusidarė gumuliukų. Tada šiek tiek kreminį mišinį supilkite į puodą su 100 g sodos bikarbonato ir įpilkite 5 l vandens. Užvirinkite mišinį.
Tuomet užtepkite valymo pastos ant medinės terasos ir valykite šveitimo antgaliu arba rankiniu šepečiu. Po kelių valandų mirkymo mišinį reikia kruopščiai nuplauti laistymo žarna.
Medinių terasų ir lentjuosčių valymas kitomis naminėmis priemonėmis
Be sodos ir krakmolo mišinio, yra ir kitų naminių priemonių, kurias galima naudoti medinei terasai prižiūrėti. Pavyzdžiui, atskiestas plovimo skystis padeda kovoti su paprastomis dėmėmis. Pakanka kelių lašų vandenyje ištirpinto plovimo skysčio. Paprasčiausiai dosniai paskleiskite mišinį ant lentjuosčių, tada kruopščiai nušveiskite jas šepečiu arba šluota su šeriais. Galiausiai nuplaukite terasą švariu vandeniu. Tinka naudoti ir skystą muilą. Padenkite medinę terasą neskiestu muilu, nušveiskite šepečiu ir tuomet kruopščiai nuplaukite švariu vandeniu.
Medinės terasos priežiūra naudojant aliejų
Norint užtikrinti, kad mediena būtų atspari aplinkos sąlygoms ir purvui, po valymo galima naudoti specialų aliejų medienai. Aliejus ne tik padeda medienai neprarasti spalvos, bet ir užsandarina jos įtrūkimus bei nelygumus. Taip pat jis apsaugo nuo drėgmės. Medieną gali apsaugoti ir kai kurios medienos valymo priemonės – jas naudojant nereikia jokio paskesnio apdorojimo aliejumi.