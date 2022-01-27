Medžių genėjimas: patarimai, kaip teisingai genėti
Kaip ir beveik visi augalai sode, medžiai ir krūmai reikalauja reguliarios priežiūros, kad atrodytų gražiai ir daug žydėtų bei vestų daug vaisių. Reguliarus krūmų ir medžių genėjimas skamba kaip sudėtingas procesas, tačiau naudojant atitinkamus įrankius ir taikant keletą patarimų, tai padaryti gana paprasta. Norint teisingai genėti medžius, jums reikia medžių kirtimo įrankio ir grandininio pjūklo – idealiu atveju akumuliatorinio – apsauginių drabužių, pirštinių, galbūt kopėčių ir sodo darbų tvarkaraščio.
Tinkamiausi įrankiai medžių genėjimui
Medžių priežiūrą nebūtinai turite patikėti specialistams. Turėdami tinkamus medžių priežiūros įrankius, sodininkai mėgėjai taip pat gali atlikti sodo genėjimo darbus tinkamai. Prižiūrint darbo įrankius ir priedus, juos galėsite naudoti ilgus metus.
Akumuliatorinis šakų genėtuvas idealiai tiks iki trijų centimetrų skersmens šakoms ir galūnėms šalinti. Šis įrenginys žymiai palengvins darbą, nes dirbant prireiks mažiau fizinės jėgos.
Norint pašalinti storesnes šakas, tai lengvai padarysite su grandininio pjūklo dėka. Akumuliatoriniai grandininiai pjūklai idealiai tinka pjauti medžius, nes jie yra lengvesni nei benzininiai, o dirbant neišmetamos nuodingos dujos. Tačiau naudoti grandininius ir elektrinius pjūklus galima tik tuo atveju, jei saugiai stovite ant žemės, arba jei esate profesionalus arboristas.
Lengvas medžių genėjimas teleskopinio prailginimo dėka.
Norint genėti didesniame aukštyje, reiškia, jog reikės ištiesti rankas. Akumuliatorinis šakų pjūklas gali pasiekti iki keturių metrų aukščio, dėl pečių diržo net ilgesni medžių genėjimo darbai nėra problema. Galite saugiai stovėti ant žemės ir atlikti darbą be nuovargio.
Pjaudami medžius visada turite užtikrinti, kad galva ir rankos būtų apsaugotos nuo pavojaus. Pirštinės ir apsauginiai akiniai, apsaugantys nuo medžio drožlių, yra minimali standartinė apsauga. Kiekvienas, kuriam tenka šalinti didesnes šakas, turėtų papildomai apsisaugoti šalmu arba bent jau niekada nestovėti po krentančiomis šakomis.
Apsaugas pjovimo metu, kurias sudaro kelnės ir batai, ausų ir akių apsaugos bei pirštinės, būtina naudoti atliekant medžių genėjimą grandininiais pjūklais,ir norint išvengti traumų.
Medžio genėjimas: kada kokias užduotis atlikti?
Tinkamas krūmų ir medžių genėjimo laikas priklauso nuo medžio ir genėjimo tipo. Dekoratyviniai krūmai paprastai genimi kasmet, kad išlaikytų norimą formą. Vaismedžių nebūtina genėti kasmet, tačiau tai turėtų vykti reguliariai kas ketverius - šešerius metus. Jaunus medžius ypač reikėtų formuoti kol jie dar yra nesuaugę, kad suformuotumėte norimą lają.
Genint reikia atsižvelgti į medžių ir krūmų vegetacijos ciklą. Nuo rugpjūčio mėnesio daugelis medžių perkelia sukauptas maisto medžiagas iš lapų į šaknis, kad pavasarį turėtų resursų sužaliuoti. Todėl nuo rugpjūčio iki gruodžio mėnesio venkite medžių genėjimo.
Rekomendacijos: Koks laikotarpis yra tinkamas kokiam medžiui genėti?
- Apskritus metus galite pjauti po audrų pažeistus medžius, supuvusias ar lūžusias šakas kurios gali nulūžti. Saugumas visada yra prioritetas.
- Žiema yra tinkamiausias metas norint užtikrinti kaulavaisių, sėklų ir uogų derlių genint medžius. Tai tinkamas metas pjauti rožes ir retinti medžių viršūnes, nes geriausiai matomos šakos, o maistingosios medžiagos susikaupę šaknyse. Tačiau turėtumėte vengti genėti medžius didelių šalčių metu. Idealiu atveju genėjimą turėtumėte atlikti nuo sausio iki kovo pradžios, kai temperatūra ne žemesnė nei -5 °C.
- Kai kurių vaismedžių, pavyzdžiui persikai genėjimo metas yra pavasarį. Anksti žydinčius augalus pvz. slyvas ir forzitijas, reikia genėti po žydėjimo.
- Medžius galima genėti vasarą, kad pašalintumėte aukštas medžių viršūnes. Šiuo metu taip pat galite pašalinti vertikaliai augančias šakas. Vasarą derliaus nuėmimo metu ar po jo, galite genėti vyšnias ir riešutmedžius kaip ir kai kuriuos medžius, kurie neveda vaisių, pavyzdžiui, gluosnius. Taip pat šiuo laikotarpiu reikėtų atkreipt dėmesį į lapų ligas. Genėjimo vasaros metu privalumas tas, kad pjovimo žaizdos gyja greičiau.
- Ruduo – lapuočių ir spygliuočių medžių genėjimo metas. Kai kurių rūšių vaismedžius, jei reikia, dabar galima genėti, kad jie sustiprėtų. Norint kad vystytųsi vaisius vedančios atžalos, pageidautina pradėti genėti sausį arba vasarį.
Tačiau nėra bendrų rekomendacijų tinkančių visiems medynams. Idealiu atveju turėtumėte patys susirasti jums tinkamą informaciją, kada ir kaip galite genėti atskirus krūmus ar medžius.
Ką reikia pašalinti genint medį?
Genint krūmus ir medžius visų pirma reiškia pašalinti sergančias šakas ir nereikalingas galūnes ir šakas. Nors dekoratyviniai krūmai turi būti formuojami, vaismedžių tikslai yra geras vaisių derlius ir bendra medžių sveikata. Todėl pjūvių tipai dažnai skiriasi:
Augalų genėjimas: Norėdami paskatinti medžių viršūnių augimą ir formavimąsi, galite nupjauti ką tik pasodintus medžius iki maždaug vieno pirminio ir daugiausiai trijų antrinių ūglių.
Formavimas: Įprastai formuojame krūmus ir dekoratyvinius augalus, taip pat karpome norėdami patrumpinti augalo viršūnę, ar norėdami suformuoti lają pagal poreikius.
Genėjimas norinti padidinti derlių: Norint užtikrinti didesnį derlių, turėtumėte reguliariai pjaustyti vaismedžius. Retinant medžio viršūnę, perteklinius daigus visada reikia pašalinti visiškai, kad jie neišdygtų pakartotinai dar didesni. Su obelimis nupjaunate už jaunesnio šoninio ūglio pakibusius išsišakojusius daigus.
Reljefinis pjovimas: Pažeistos šakos ir galūnės, pavyzdžiui, nulūžę po audros ar sniego arba pažeisti kenkėjų, pašalinami. Taip pat nupjaunamos galūnės, kurio augalui suteikia disbalansą. Ypač po reljefinių pjūvių medžių pjovimo žaizdas reikia užsandarinti skiepijimo vašku ar kitomis tam tinkamomis priemonėmis.
Genint krūmus ir medžius reiškia medžio pusiausvyra bus pažeista tarp šaknų masės ir medžio viršūnės. Kuo daugiau išgenite, tuo stipriau augalas gali reaguoti ataugindamas atžalas. Iš esmės visos ligotos ir nereikalingos galūnės ir šakos turi būti pašalintos pjovimo metu. Tačiau visiškai išgenėti krūmą ar medį patartina labai retai.
Teisingas medžių genėjimas: genėjimo būdai
Neaukštai esančias smulkias šakas galite pašalinti sodo žirklėmis. Akumuliatorinį šakų genėtuvą rekomenduojame naudoti storesnėms šakoms ir iki trijų centimetrų skersmens galūnėms šalinti. Genėjimo principas tas pats – sodo žirkles arba akumuliatorinį šakų genėtuvą reikia panaudoti toje vietoje kur šaka atsišakoja nuo kamieno, kad neliktų stiebų. Ši technika yra svarbi siekiant išvengti ligų, kurios gali būti kenkėjų ir puvinio atsiradimo priežastis.
Grandininiu pjūklu galite nupjauti storas krūmų ir medžių šakas. Pjauti reikia kruopščiai, kad nebūtų pažeidžiama žievė.
Atspirties taškas yra atsišakojimas nuo kamieno. Pirmiausia įpjaukite maždaug dviejų rankų pločio atstumu nuo galūnės žiedo apatinėje pusėje.
Tada pradėkite trijų rankų pločio atstumu nuo išsišakojimo ir pjaukite galūnę iš viršaus, kol ji nukris.
Likusi galūnė nupjaunama iki pat išsišakojimo. Norėdami tai padaryti, pjūklą turėtumėte laikyti šiek tiek įstrižai, ir toliau nuo medžio kamieno. Meristeminis audinys galūnės žiede užtikrina, kad pjūvio paviršius pasidengtų nauja žieve. Idealiu atveju turėtumėte po truputį nupjauti ilgesnes, dideles galūnes iš išorės į vidų. Tai užtrunka daugiau laiko, bet yra saugiau ir turi pranašumą, kad vėliau turėsite mažiau darbo tvarkant atliekas.
Įrankių priežiūra po medžių genėjimo
Kad būsimi medžių genėjimai vyktų sklandžiai, reikia prižiūrėti medžių genėjimui skirtus įrankius.
Pjovimo peilį pakanka valyti šepečiu, kad būtų išlaikytas medžių pjovimo efektyvumas. Ašmenų kokybė išsaugoma, jei po kiekvieno naudojimo jie sutepami alyva. Taip pat reikėtų reguliariai tikrinti, ar tvirtai suveržti medžių pjovimo varžtai ir veržlės. Sodo įrankius rekomenduojama dezinfekuoti, po kiekvieno medžių genėjimo, tai patariama daryti tam, kad būtų išvengta tam tikrų ligų perdavimo užkrato pernešimo.
Grandininio pjūklo priežiūra apima grandinės valymą po kiekvieno naudojimo. Derva ir nešvarumai pašalinami specialiu valikliu. Išdžiuvusį įrenginį galima valyti kietu šepečiu, tačiau prieš tai būtina išimti akumuliatorių. Taip pat reikia patikrinti alyvos lygį ir ar grandinė pakankamai padengiama alyvos sluoksniu. Visada pripildykite pakankamai grandinės alyvos talpą, kad pailgintumėte grandinės ir įrenginio eksploatavimo laiką. Jei talpoje yra pakankamai specialios grandinės alyvos, vis tiek turėtumėte stebėti tepalo dozavimą.
Taip pat turite reguliariai tikrinti ir, jei reikia, reguliuoti grandinės įtempimą, geriausia prieš kiekvieną naudojimą – grandinė neturi nukristi. Jei reikia, pjūklo grandinės dantis reikėtų iš naujo pagaląsti, nes aštri grandinė užtikrina tikslesnius pjūvius ir didesnį saugumą. Tam naudojama grandinės žingsniui tinkama apvali dildė. Arba grandininį pjūklą galite patikėti pagaląsti profesionalui. Po kelių darbo valandų grandininio pjūklo geležtę gali reikėti nuimti ir patikrinti, ar ji nepažeista,ir esant poreikiui pakeisti. Tai taip pat gali atlikti profesionalai.