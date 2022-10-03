Stovyklavimo įrangos valymas lengvai ir veiksmingai
Griebkite šeimą ir augintinį ir leiskitės į nuotykius gamtoje su savo prikabinamu nameliu! Ar tai būtų savaitgalio kelionė, ar kruopščiai suplanuotos atostogos – atsispirti smagiam laisvalaikiui stovyklaujant tiesiog neįmanoma. O tam, kad viskas būtų švaru, kaip namuose, būtinas reguliarius stovyklavimo įrangos valymas. Todėl pateiksime keletą naudingų patarimų, kaip išvalyti stovyklavimo įrangą, žygių avalynę, dviratį ir pan.
Kaip efektyviausiai valyti stovyklavimo įrangą kelyje?
Stovyklavimo reikmenys laikui bėgant susipurvina ir išvengti to neįmanoma. Net nereikia, kad žygio metu staiga užkluptų lietus – kartais net pats nesupranti, kada visa įranga spėjo pasidengti purvu ir kitais nešvarumais. Tai tiesiog kasdienio naudojimo pasekmė. Tenka plauti stovyklavimo reikmenis, po naudojimo valyti sulankstomas kėdes ar dviračius. O išsiruošę atostogų prie jūros ir mėgstantys banglenčių sportą tikriausiai žino, kad norint užtikrinti plaukimo kostiumų ir banglenčių ilgaamžiškumą, po šokinėjimo per bangas būtina nuplauti sūraus vandens likučius ir smėlį.
Ši taisyklė iš esmės taikoma visiems stovyklavimo reikmenims. Geriausia juos valyti ir plauti iškart po naudojimo, o ne laukti kito karto. Visada su savimi pasiimkite tinkamą valymo įrangą ir priežiūros priemones, kad jie būtų po ranka. Išvykdami stovyklauti, turėtumėte nepamiršti šepečio, kempinių, kibiro, laistytuvo, vandens žarnos, šluotelės, taip pat plovimo skysčio ir galbūt kai kurių kitų valiklių.
Nešvarūs stovyklavimo reikmenys? Kaip išvalyti palapinę, indus ir kėdes
Palapinės valymas. Nuėmus palapinę, ją reikėtų kruopščiai iškratyti ir tada tvarkingai supakuoti (prieš tai išdžiovinus). Jei ant tento ar palapinės susikaupė žiedadulkių ar purvo, jį galima atsargiai nuvalyti minkšta rankine šluotele. Norint apsaugoti tento arba palapinės dangą, valymo priemonių geriau nenaudoti. Beje, jei tentą ar palapinę valysite dažniau, jos vandeniui atsparia danga galėsite džiaugtis ilgiau. Taip yra todėl, kad nuo stichijų poveikio atsirandantys nešvarumai gali pabloginti vandeniui atsparios dangos eksploatacines savybes. Ar tentą arba palapinę reikia impregnuoti, galima nesunkiai patikrinti aplaisčius ją sodo žarna arba apipylus vandeniu iš kibiro. Jei ant paviršiaus susiformuoja vandens lašai, palapinė vis dar atspari vandeniui.
Stalo reikmenų plovimas. Keliaujant arba apsistojus stovyklavietėje tenka pamiršti apie tokią prabangą kaip indaplovė. Prikabinamuose ir mobiliuosiuose nameliuose dažniausiai būna gėlo vandens rezervuaras ir kriauklė, tad lėkštes, puodus ir puodelius teks plauti rankomis. Tam, kad namelio vidus išliktų švarus, indus geriau plauti lauke, dubenyje su drungnu vandeniu. Šiam tikslui tiks kempinė, šepetėlis ir indų plovimo skystis. Žinoma, taip pat galima naudoti vandens žarną, ypač jei sunku nuplauti pridžiūvusį maistą. Dažnas stovyklavimo gerbėjų patarimas: užvirinkite vandenį, įmaišykite į jį šiek tiek citrinos rūgšties ir pamerkite į jį nešvarius indus, palaikykite kelias minutes ir kruopščiai nušluostykite šluoste.
Turistinių kėdžių valymas. Turistines kėdes iš aliuminio ir plastiko nuvalyti gana lengva. Įprastai pakanka jas nušluostyti drėgna šluoste, užlašinus šiek tiek plovimo skysčio. Jei nešvarumai įsisenėję, geriausia naudoti vandens žarną su purkštuvu. Arba nešvarų paviršių galima nuplauti vidutinio slėgio plovimo įrenginiu. Užpurkškite universalaus valiklio purkštuvu arba ant vidutinio slėgio plovimo įrenginio uždėtu putų antgaliu. Po to viską nuskalaukite švariu vandeniu. Galiausiai kruopščiai nušluostykite išplautus paviršius sausa šluoste, kad nesusidarytų neišvaizdžios vandens dėmės
O jei norite sugaišti dar mažiau laiko stovyklavimo įrangai valyti, tiesiog griebkite aukšto slėgio plovimo įrenginį. Juo išplausite stovyklavimo įrangą greitai ir efektyviai. Tačiau esant kelyje ir neturint prieigos prie maitinimo šaltinio, sumanūs stovyklavimo gerbėjai turėtų pamąstyti apie akumuliatorinį aukšto slėgio plovimo įrenginį, naudojamą kartu su įsiurbimo žarna, arba apie mobilų plovimo įrenginį su integruotu akumuliatoriumi ir vandens rezervuaru. Naudojantis šiais mobiliaisiais valymo sprendimais stovyklavimo reikmenų plovimas taps kelių minučių darbu!
Kaip kelyje išvalyti žygių batus, dviratį ar banglentę?
Žygių batų valymas. Jei norite, kad aukštos kokybės žygių batai tarnautų ilgą laiką, juos reikia tinkamai prižiūrėti ir po kiekvieno naudojimo kruopščiai nuvalyti. Pirmiausia pašalinkite stambius nešvarumus. Jei batai pagaminti iš poliesterio, įprastai purvą nesunku atskirti tiesiog kempine, šiek tiek sumirkyta muiluotu vandeniu. Odiniams batams rekomenduojama naudoti šiek tiek kietesnį šepetį. Jei žygių batai labai purvini, galite juos nuplauti vandens žarna arba mobiliu žemo slėgio plovimo įrenginiu ir šepečiu. Prieš plaudami batus, ištraukite batraiščius ir vidpadžius. Išplaukite bato vidų vandeniu ir muilu. Tada dar kartą nuskalaukite bato vidų ir, jei reikia, išorę švariu vandeniu, kol pašalinsite visus nešvarumus ir valiklį. Džiovinkite batus, prikimšę į juos laikraščių. Geriausia nepalikti jų po tiesioginiais saulės spinduliais ar šalia šildytuvo, nes galite sugadinti medžiagą. Tam, kad apsaugotumėte žygių batus ir ilgiau išlaikytumėte juos švarius, naudokite batų vašką.
Dviračio plovimas. Nieko nuostabaus, kad po ilgos kelionės dviračiu per miškus ir laukus jis taps nešvarus. Tam, kad dviratis nesurūdytų ir pavaros bei stabdžiai gerai veiktų, geriausia visas jo dalis išplauti iš karto grįžus iš pasivažinėjimo. Jums prireiks kibiro vandens ir dviejų kempinių. Pirmiausia nuplaukite rėmą viena kempine, o kitas dalis – atskira kempine. Taip užtikrinsite, kad ant rėmo nepatektų vaško ar tepalų likučių. O tam, kad valymas būtų ypač veiksmingas, geriausia naudoti specialų dviračių valiklį.
Nuplovę ir nuvalę visas dalis, paimkite kibirą vandens arba sodo žarną, kad nuskalautumėte dviratį. Tai ypač lengva padaryti naudojant mobilų plovimo įrenginį. O namuose galite skirti šiek tiek daugiau laiko ir nuplauti dviratį kruopščiau, pavyzdžiui, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį.
Banglentės ir plaukimo kostiumo valymas: Po pasiplaukiojimo ant banglentės turėtumėte kruopščiai išvalyti plaukimo kostiumą ir banglentę nuo smėlio ir sūraus vandens likučių, nes jie gali pakenkti medžiagai. Ypač druska kenksminga plaukimo kostiumo paviršiaus dangai. Banglentę ir plaukimo kostiumą galima greitai nuplauti sodo žarna. Tačiau jei esate kelyje, tikriausiai šios galimybės neturėsite. Šiuo atveju puikiai pasitarnaus mobilus žemo slėgio plovimo įrenginys. Plovimo kostiumą džiovinkite išvertę į kitą pusę – nors jį nusivelkant jis iš esmės išsivers automatiškai. Be to, niekada negalima palikti kostiumo džiūti karštoje saulėje, nes karštis ir UV spinduliai gali pažeisti neopreno medžiagą. Džiovinkite jį tik šešėlyje.
Stovyklaujate kartu su augintiniu? Kaip išmaudyti savo keturkojį draugą
Ilgi pasivaikščiojimai – mėgstamiausias šunų užsiėmimas. Purvinos letenos ir kailis jiems tikrai netrukdo. O kad po pasivaikščiojimo purvo dėmių neatsirastų automobilio salone ar prikabinamame namelyje, šunų šeimininkams tenka plauti jiems letenas ir, jei reikia, net visą kailį. Letenos gali išsipurvinti ypač smarkiai. Jas galite švelniai nuplauti, pavyzdžiui, nedideliu kiekiu šilto vandens ir minkštu šepetėliu.
Patarimas
Naudodami atskirai įsigyjamą mobilaus plovimo įrenginio priedų augintiniams dėžutę, būsite puikiai pasiruošę nuprausti savo mylimą keturkojį draugą net ir būdami kelyje. Į ją įeina specialiai šunims sukurtas kūginis purkštukas, sukuriantis malonią, švelnią dušo srovę, kuriuo galėsite nuplauti augintinio kailį ir letenas. Be to, komplekte yra kailio valymo šepetėlis, skirtas šalinti sudžiūvusiems nešvarumams, ir ypač gerai drėgmę sugeriantis mikropluošto rankšluostis kailiui sausinti.