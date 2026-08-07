Priedų dėžutė „Pet“
Su naminių gyvūnėlių dėžutės optimaliai pritaikytais priedais augintinius / šuns letenas galima lengvai valyti bet kur.
Priedų dėžutėje yra kūginis purkštukas, idealiai tinkantis naminiams gyvūnėliams, tokiems kaip šunys ar jų letenoms valyti. Su kailį valančiu šepečiu lengvai išvalysitye užsispyrusius nešvarumus iš gyvūnų kailio. O aukštos kokybės mikropluošto audinys skirtas šunims ir kitiems naminiams gyvūnėliams džiovinti po valymo ir plovimo. Visi priedai telpa dėžutėje, kurią galima pritvirtinti prie įrenginio.
Savybės ir privalumai
Priedų dėžutė
- Galima prisegti ant dugno, kad viskas būtų saugiai saugoma.
Kūgio formos antgalis
- Sukuria maloniai švelnią srovę.
Valymo šepetys kailiui
- Pašalina įsisenėjusį purvą iš gyvūnų kailio.
Speciali mikropluošto šluostė
- Gyvūnų nusausinimui po prausimo.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Tekstilės pluoštas
|80 % Polisteris, 20 % Poliamidas
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,7
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|229 x 221 x 108
Komplektacija
- Daiktadėžė
- Valymo šepetys kailiui
- Rankšluostis augintiniams
- Rotaciniss antgalis
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Pritaikymo sritys
- Gyvūnai / Šunys