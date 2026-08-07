Priedų dėžutė "Adventure"
Naudojant optimaliai pritaikytus priedus iš rinkinio "Adventure", lauko įrangą galima lengvai valyti bet kur. Idealiai tinka tiems, kurie daug būna kelyje.
Puikiai tinka visiems, kas daug keliauja: su optimaliai pritaikytais priedais lauko įrangą galima valyti bet kur. Universalus šepetys, kurį galima prijungti prie purkštuvo, minkštu šepetėliu pašalina įsisenėjusius nešvarumus ir juos nuplauna. Naudojant siurbimo žarną taip pat galima pajungti alternatyvius vandens šaltinius, tokius kaip šulinius ar vandens talpyklas. Dar vienas svarbus privalumas yra tas, kad priedus galima laikyti praktiškoje dėžėje, kurią galima pritvirtinti prie plovimo įrenginio.
Savybės ir privalumai
Priedų dėžutė
- Galima prisegti ant dugno, kad viskas būtų saugiai saugoma.
Universalus šepetys
- Pašalina įsisenėjusį purvą
Siurbimo žarna
- Alternatyvių vandens šaltinių, tokių kaip šuliniai ar bačkos, naudojimui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|229 x 221 x 108
Komplektacija
- Daiktadėžė
- Universalus šepetys
- Vandens siurbimo žarna
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Pritaikymo sritys
- Avalynė / specializuoti batai
- Vežimėliai
- Palapinės / stovyklavimo įranga
- Dviračiai