Rankinis valiklis KHB 6 Battery Set
Komplektas efektyviam tarpiniam sodo baldų, žaislų ir kitų nedidelių objektų valymui: lengvas, rankinis akumuliatorinis vidutinio slėgio plovimo įrenginys KHB 6 Battery su 18 V keičiamu akumuliatoriumi ir įkrovikliu.
Nėra maitinimo šaltinio? Jokių problemų! Lengvas, rankinis akumuliatorinis plovimo įrenginys KHB 6 Battery iš 18 V Battery platformos nuplaus beveik viską, nereikalaudamas elektros šaltinio. Tiesiog prijunkite žarną ir įrenginys yra paruoštas naudoti. Naudojant švelnų plokščią purkštuką, įsisenėjusius nešvarumus galima greitai pašalinti nuo sodo baldų, žaislų ir kitų objektų. Ar jūsų gėlių vazonai yra apkibę žiedadulkėmis ir dirvožemiu? Su efektyviu rotaciniu antgaliu šiuos nešvarumus pašalinsite lengvai. Abu antgaliai, taip pat kaip ir galingas keičiamas ličio jonų akumuliatorius bei akumuliatoriaus įkroviklis įeina į komplektaciją. Ilgaamžis ličio jonų akumuliatorius gali būti naudojamas su kitais 18 V Karcher Battery Power platformos įrenginiais. Dėka inovatyvios Realaus Laiko Technologijos, ant LCD ekrano matysite likusią akumuliatoriaus talpą dirbant, kraunant ar sandėliuojant įrenginį. Platus priedų asortimentas leidžia universaliai išnaudoti įrenginį. Pavyzdžiui, galite pritaikyti putų antgalį, plovimo šepetį ar siurbimo žarną ir naudoti vandenį iš alternatyvių šaltinių.
Savybės ir privalumai
18 V Karcher Battery Power keičiamas akumuliatoriusRealaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą. Ilgaamžis ir galingas dėka ličio jonų akumuliatoriaus. Gali būti naudojamas su visais belaidžiais įrenginiais, kurie priklauso 18 V Karcher „Battery Power“ platformai.
Efektyvesnis ir optimaliai reguliuojamas vidutinis slėgisMaksimalus 24 barų našumas efektyviam, mobiliam ir lengvam tarpiniam valymui. Lengvai keičiami greitosios jungties antgaliai. Plokščios srovės antgalis, skirtas švelniam valymui ir rotacinis antgalis labiau įsisenėjusiam purvui plauti yra įtraukti į įrenginio komplektaciją.
Lengvas ir šiuolaikiškas įrenginio dizainasOptimali judėjimo laisvė ir lankstumas valymo metu. Rankinis, akumuliatorinis vidutinio slėgio plovimo įrenginys tarpiniam valymui. Su siurbimo žarna, kurią galima įsigyti atskirai, nepriklausomai ar ar yra vandens jungtis.
Priedai įvairioms reikmėms
- Laiptams ir mažesniems plotams: PS 20
- MJ 24 Handheld apjungia penkis antgalius ir vieną purškimo lancetą valymui ir laistymui.
- Sunkiai prieinamoms vietoms: 360 ° jungtis su VJ 24.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Vandens slėgis (bar)
|max. 24
|Slėgio lygis
|Vidutinis slėgis
|Vandens srautas (l/h)
|max. 200
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|18
|Talpa (Ah)
|2,5
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|12 (2,5 Ah)
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Spalva
|Juoda
|Svoris (be priedų) (kg)
|1,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|2,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|302 x 89 x 265
Komplektacija
- Versija: Komplekte yra akumuliatorius ir įkroviklis
- Akumuliatorius: 18 V / 2.5 Ah Battery Power akumuliatorius (1 vnt.)
- Akumuliatoriaus įkroviklis: 18 V Battery Power standartinis kroviklis (1 vnt.)
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
- DB 24 purvo valytuvas
Įranga
- Vandens siurbimas
- Purkštuvas: Ilgas
- Plokščios srovės antgalis
- Integruotas vandens filtras
- Įrenginio filtras
Pritaikymo sritys
- Gėlių vazonai
- Vaikų žaislai / žaislinės mechanizuotos mašinos
- Šiukšliadėžės
- Sodo technika ir įrankiai
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Dviračiai
- Tvoros
- Lauko žaislai
Priedai
Valymo priemonės
KHB 6 Battery Set atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.