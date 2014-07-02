SH 5 Vandens pasiurbimo žarna

Aplinkai draugiška 5 m ilgio siurbimo žarna, skirta vandens pasiurbimui iš alternatyvių vandens šaltinių, pvz. vandens cisternų ar baseinų.

5 m ilgio siurbimo žarna tinka visiems K 4 - K 7 klasės aukšto slėgio įrenginiams ir užtikrina vandens pasiurbimą iš alternatyvių šaltinių. Žarnoje nėra ftalatų ir PVC, ji yra iki 90% perdirbama ir pristatoma itin aplinkai draugiškoje pakuotėje.

Savybės ir privalumai
Paprastam pasiurbimui
  • Greitai siurbia vandenį iš alternatyvių šaltinių; vandens tiekimas aukšto slėgio įrenginiams.
Labai patogus
  • Praktiškas vandens siurbimas iš alternatyvių vandens šaltinių leidžia sutaupyti vandenį.
Daugiška aplinkai
  • Be ftalatų ir PVC, iki 90 procentų perdirbama ir pakuojama aplinkai draugiškoje pakuotėje.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Spalva Balta
Svoris (kg) 0,7
Svoris (su pakuote) (kg) 0,9
Matmenys (I x P x A) (mm) 250 x 250 x 85
Pritaikymo sritys
  • Vandens pumpavimui, pvz. Iš cisternų, vandens statinių, šaltinių ir t.t.
