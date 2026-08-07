Siurbimo žarna
Siurbimo žarna, skirta mobiliam valymui, tvirtinama prie plovimo įrenginio ir suteikianti galimybę naudoti alternatyvius vandens šaltinius, tokius kaip statinės ir vandens talpos.
Naudodami siurbimo žarną, skirtą mobiliam valymui, slėgio valymo įrenginius galima taip pat prijungti prie alternatyvių vandens šaltinių, tokių kaip vandens talpų ar statinių. Šiam tikslui talpa atjungiama nuo prietaiso, čiaupo adapteris ant žarnos pritvirtinamas prie jungiamojo sriegio, o kitas žarnos galas su filtru dedamas į vandenį. Tuomet paspaudus purškimo pistoletą, prietaisas siurbia vandenį. Filtras patikimai užtikrina, kad į prietaisą nepatektų nešvarus vanduo. Jį galima nuimti valymui ir nuplauti po tekančiu vandeniu. 2 metrų ilgio siurbimo žarna pasižymi plačiu darbiniu spinduliu.
Savybės ir privalumai
Pritvirtinta prie įrenginio
- Pakaitalas vandens rezervuarui.
Alternatyvūs vandens šaltiniai
- Jokio vandens limito.
Integruotas filtras
- Apsaugo nuo nešvaraus vandens patekimo į įrenginį.
Didelis veikimo spindulys
- 2 m ilgio.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Balta
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|198 x 144 x 48