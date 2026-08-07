FJ 24 putų antgalis
FJ 24 putų antgalis, skirtas dozuoti Home & Garden ploviklius su Kärcher KHB ir OC 6-18 serijos plovimo įrenginiais.
Kartais norint pasiekti tikrai švarių rezultatų, reikia ne tik vandens. FJ 24 putų antgalis skirtas Kärcher KHB serijos plovimo įrenginiams leidžia atlikti šias užduotis be vargo. Tiesiog pripildykite 0,3 litro bakelį „Home & Garden“ plovikliu, pritvirtinkite putų antgalį prie prailginimo vamzdžio ir pradėkite darbus: putų, kurios užtikrina kruopštų valymą, ir srovės lygio, kurį galima reguliuoti pagal poreikį, dėka visos valymo užduotys bus įveikiamos be vargo. Veiksminga „Quick Connect“ sistema suteikia galimybę atjungti putų antgalį nuo prailginimo vamzdžio tik viena ranka, todėl galima perjungti kitą Kärcher KHB serijos plovimo įrenginio priedą. FJ 24 putų priedas yra tinkamas naudoti su Kärcher KHB ir OC 6-18 serijos plovimo įrenginiais, tačiau netinka K 2 – K 7 klasės aukšto slėgio plovimo įrenginiams.
Savybės ir privalumai
0,3 litro talpa
- Talpykloje yra pakankamai ploviklio vienam akumuliatoriaus įkrovimui.
Lengva keisti skirtingas plovimo priemones
- Lengvas valymas su tinkama Kärcher plovimo priemone.
Galingos putos
- Lengvas įvairių paviršių valymas.
Skaidri valymo priemonės talpa
- Nuolat matomas talpos pripildymo lygis.
Reguliuojamas purškimo kampas
- Padaro patogų tiek vertikalų, tiek horizontalų darbą.
Greitosios jungties adapteris
- Dėl patikrintos „Quick Connect“ sistemos lengva pakeisti aksesuarus.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|205 x 93 x 132
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Balkonas
- Gėlių vazonai
- Dekoratyviniai objektai
- Dviračiai
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Sodo technika ir įrankiai
- Lauko žaislai
- Motociklai ir motoroleriai
- Šiukšliadėžės
- Žaliuzės ir (arba) roletai
Priedai
FJ 24 putų antgalis atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.