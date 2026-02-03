Mobilus plovimo įrenginys OC 6-18
Lengvas ir kompaktiškas akumuliatorinis vidutinio slėgio plovimo įrenginys, skirtas greitam tarpiniam valymui nereikalaujant elektros jungties. 18 voltų keičiamas akumuliatorius, akumuliatoriaus įkroviklis ir siurbimo žarna parduodami atskirai. Su „Home & Garden“ programėle.
Kompaktiškas ir mobilus valymas nepriklausomai nuo maitinimo šaltinio – OC 6-18 akumuliatorinis vidutinio slėgio plovimo įrenginys idealiai tinka greitam ir efektyviam tarpiniam valymui kelyje ar namuose. Tiesiog prijunkite žarną ir jis jau paruoštas darbui. Atskirai įsigyjama siurbimo žarna suteikia dar daugiau mobilumo, nes jos dėka galima naudoti vandenį iš šulinių, talpyklų, kibirų ar natūralių vandens telkinių. Naudojant švelnų plokščios srovės purkštuvą galima greitai pašalinti įsisenėjusius nešvarumus nuo dviračių, stovyklavietės ar sodo baldų, žaislų ir daugelio kitų daiktų. Platus priedų asortimentas išplečia OC 6-18 naudojimo sritis: pavyzdžiui, atskirai galima įsigyti „5-in-1 MultiJet“ purkštuvą, kad valymas būtų dar lankstesnis, putų purkštuvą arba plovimo šepetį. Keičiamą akumuliatorių (neįeina į komplektą) galima naudoti visuose 18 V Kärcher Battery Power platformos akumuliatoriniuose įrenginiuose. Dėl naujoviškos „Real Time“ technologijos akumuliatoriaus LCD ekrane rodoma likęs akumuliatoriaus įkrovimo laikas dirbant, įkraunant ir sandėliuojant. Programėlėje „Home & Garden“ rasite praktinių patarimų apie prietaisą ir jo naudojimą.
Savybės ir privalumai
Mobilusis valymas
- Nepriklausomas nuo maitinimo šaltinio dėl akumuliatoriaus technologijos.
- Dėl siurbimo žarnos arba 12 l vandens bako vežimėlio (abu galima įsigyti atskirai) valyti galima ir be vandens jungties.
Praktiškas priedų laikymo skyrius įrenginyje
- Žarną, pistoletą ir purkštuvą galima lengvai ir saugiai laikyti ant prietaiso, kad sutaupytumėte vietos.
- Priedai visada po ranka, net kai keliaujate.
- Papildomai pripildomą 12 l vandens talpyklą galima įsigyti kaip papildomą priedą.
Home & Garden mobili programėlė
- Kärcher Home & Garden mobili programėlė paverčia jus valymo ekspertu.
Efektyvesnis ir optimaliai reguliuojamas vidutinis slėgis
- 24 barų slėgis (maks.) efektyviam tarpiniam valymui.
- Švelniai, saugiai ir patikimai valo net jautrius paviršius.
Lanksti žarna
- Nesudėtingas žarnos tvarkymas.
18 V Kärcher baterija Keičiama baterija (į komplektaciją neįeina)
- Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą.
- Ilgaamžis ir galingas dėka ličio jonų akumuliatoriaus.
- Gali būti naudojamas su visais belaidžiais įrenginiais, kurie priklauso 18 V Karcher „Battery Power“ platformai.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Vandens slėgis (bar)
|max. 24
|Slėgio lygis
|Vidutinis slėgis
|Vandens srautas (l/h)
|max. 200
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|18
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|2,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|3,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|384 x 241 x 204
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
- Plokščios srovės antgalis
- Integruotas vandens filtras
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Vandens siurbimas
- Žarnos tipas: Vidutinio slėgio lanksti žarna
- Slėgio paleidimo pistoletas: Vidutinio slėgio paleidimo pistoletas
- Purkštuvas: trumpas ir ilgas
Videos
Pritaikymo sritys
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Lauko žaislai
- Sodo technika ir įrankiai
- Šiukšliadėžės
- Gėlių vazonai
- Dviračiai
- ratlankis
- Žaliuzės ir (arba) roletai
- Palapinės / stovyklavimo įranga
Priedai
Valymo priemonės
OC 6-18 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.