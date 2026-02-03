Mobilus plovimo įrenginys OC 7-18 Handheld Battery Set
Dėl savo siurbimo žarnos, slėgio reguliavimo ir 18 V keičiamo akumuliatoriaus rankinis belaidis vidutinio slėgio plovimo įrenginys „OC 7-18 Handheld Battery Set“ puikiai tinka mobiliems valymo darbams.
Norint lanksčiai atlikti valymo darbus keliaujant ir namuose, „OC 7-18 Handheld Battery Set“ taps idealiu sprendimu, kuris padės lengvai pašalinti vidutinio atsparumo nešvarumus. Rankinį vidutinio slėgio plovimo įrenginį galima prijungti tiesiogiai prie sodo žarnos arba efektyviai siurbti vandenį iš išorinių šaltinių, pvz., vandens statinių ar kanistrų. Siurbimo žarna su vandens filtru tinka naudoti iki 5 metrų atstumu. Su galingu 18 V „Kärcher“ keičiamu akumuliatoriumi, kuris tiekiamas kartu su įrenginiu, OC 7-18 visiškai nepriklauso nuo išorinio maitinimo ir vandens tiekimo šaltinių. Gerai apgalvota, ergonomiška konstrukcija garantuoja patogų valdymą, o 2 pakopų slėgio reguliavimas nuo 11 iki 24 barų leidžia tiksliai parinkti reikiamą slėgį valant lengvai pažeidžiamus paviršius arba prailginti akumuliatoriaus veikimo laiką. LED indikatorius informuoja apie įjungtą režimą ir akumuliatoriaus įkrovos lygį. „Multi Jet“ purškimo antgalis „penki viename“ leidžia greitai pasirinkti vieną iš 5 purškimo srovių, o „Kärcher“ antgalių technologija užtikrina švelnų ir veiksmingą valymą, net dirbant su lengvai pažeidžiamomis medžiagomis. Todėl OC 7-18 įrenginys yra universalus – jis puikiai atliks savo funkciją stovyklaujant, po pasivažinėjimo dviračiu ar dirbant sode.
Savybės ir privalumai
Valymas kelyje
- Su komplekte esančia siurbimo žarna ir „Kärcher“ 18 V keičiamu akumuliatoriumi valymas kelyje ar namuose tampa lengvas ir mobilus – nepriklausomai nuo to, ar šalia yra vandens ir elektros jungčių.
- Lankstus naudojimas, tinka daugeliui įvairių valymo darbų, pvz., dviračiams, sodo ir stovyklavimo įrangai, vežimėliams ar atskiroms automobilių dalims plauti.
- Vandenį galima tiekti per prijungtą sodo žarną arba iš išorinių vandens šaltinių per siurbimo žarną.
Slėgio reguliavimas su LED indikacija
- Atsižvelgiant į valymo užduotį, galite rinktis maksimalų slėgį (24 barų) ar „eco!Mode“ režimą¹⁾ (maždaug 11 barų). Idealiai tinka lengvai pažeidžiamiems paviršiams arba norint prailginti akumuliatoriaus veikimo laiką iki 30 min.
- LED lemputės pateikia informaciją apie pasirinktą režimą ir esamą akumuliatoriaus įkrovos būseną.
Platus priedų asortimentas
- Vienas „Multi Jet“ purškimo antgalis purškia vandenį penkiomis skirtingomis srovėmis, kurias galima reguliuoti tiesiog pasukant antgalio galvutę.
- Su siurbimo žarna galima naudoti vandenį iš išorinių vandens šaltinių, pavyzdžiui, kanistro, kibiro ar upelio. Didžiausia judėjimo laisvė dėl 5 m ilgio.
- Putų antgalis leidžia lengvai užpurkšti valymo priemonės ant konkrečios vietos, kad sunkiai pašalinamų nešvarumų valymas taptų dar efektyvesnis.
Efektyvus ir švelnus vidutinis slėgis
- Dėl efektyvios „Kärcher“ antgalių technologijos ir „Multi Jet“ purškimo antgalio „penki viename“ aukšto slėgio plovimo įrenginys valo švelniai ir padeda taupyti vandenį. Nešvarumai pašalinami ypač efektyviai.
- Idealus pasirinkimas norint apsaugoti lengvai pažeidžiamas dviračių dalis, pvz., guolius, tarpiklius ar stebules.
- Patikimas ir tikslus valymas net sunkiai pasiekiamose vietose.
Lengva konstrukcija ir ergonomiškas dizainas
- Dėl mažo svorio ir ergonomiško dizaino vidutinio slėgio plovimo įrenginiu patogu dirbti netgi ilgą laiką.
- Dėl kompaktiškos įrenginio konstrukcijos jo pakuotė yra maža, todėl ją patogu transportuoti ir saugoti.
Priklauso 18 V Kärcher Battery Power platformai.
- Realaus laiko technologija su LCD akumuliatoriaus ekranu: rodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą.
- Ilgaamžis ir galingas dėka ličio jonų akumuliatoriaus.
- Gali būti naudojamas su visais belaidžiais įrenginiais, kurie priklauso 18 V Karcher „Battery Power“ platformai.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Vandens slėgis (bar)
|max. 24
|Slėgio lygis
|Vidutinis slėgis
|Vandens srautas (l/h)
|200
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų baterija
|Įtampa (V)
|18
|Talpa (Ah)
|2,5
|Reikalingų akumuliatorių skaičius (Piece(s))
|1
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (/min)
|Normalus režimas: / 14 eco!efficiency režimas: / 30
|Baterijos įkrovimo laikas su greitu įkrovikliu 80% / 100% (min)
|44 / 83
|Įkrovimo laikas su standartiniu įkrovikliu (min)
|300
|Įkrovimo srovė (A)
|0,5
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|2,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|277 x 75 x 231
¹⁾ „eco!Mode“ režimu vandens suvartojimas sumažėja 20 proc., o energijos – 59 proc., palyginti su maksimaliu nustatymu („Max“ režimu).
Komplektacija
- Versija: Komplekte yra akumuliatorius ir įkroviklis
- Putų antgalis
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
- "5-in-1“ daugiafunkcis antgalis
- Siurbimo žarna
Įranga
- Vandens siurbimas
- Integruotas vandens filtras
- Įrenginio filtras
Videos
Pritaikymo sritys
- Dviračiai
- Palapinės / stovyklavimo įranga
- Sporto įranga (banglentė, baidarė, irklentė)
- Vežimėliai
- Sodo technika ir įrankiai
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Vaikų žaislai / žaislinės mechanizuotos mašinos
- Šiukšliadėžės
- Automobiliai
- Žaliuzės ir (arba) roletai