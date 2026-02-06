Rankinis valiklis Rankinis plovimo įrenginys KHB 4-18 Battery Set

Patogus ir kompaktiškas rankinis plovimo įrenginys KHB 4-18 Battery Set su 18 V akumuliatoriumi ir įkrovikliu greitai pašalina įsisenėjusius nešvarumus lengvai ir greitai.

Rankinis akumuliatorinis plovimo įrenginys KHB 4-18 Battery Set iš „Kärcher 18 V Battery“ platformos, nuplaus beveik viską namų aplinkoje, nuo sodo baldų, žaislų, šiukšliadėžių ir daugelio kitų daiktų bei paviršių. Tiesiog prijunkite žarną ir įrenginys yra paruoštas naudoti. Dėka inovatyvios Realaus Laiko Technologijos, LCD ekrane matysite likusį akumuliatoriaus veikimo darbo laiką, baterijos įkrovimo ar nedarbo metu. Platus priedų asortimentas leidžia universaliai išnaudoti įrenginį.

Savybės ir privalumai
18 V Karcher Battery Power keičiamas akumuliatorius
Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą. Ilgaamžis ir galingas dėka ličio jonų akumuliatoriaus. Gali būti naudojamas su visais belaidžiais įrenginiais, kurie priklauso 18 V Karcher „Battery Power“ platformai.
Efektyvesnis ir optimaliai reguliuojamas vidutinis slėgis
21 baro slėgis. Lengvai keičiami greitosios jungties antgaliai. QC plokščios srovės antgalis
Lengvas ir kompaktiškas dizainas
Optimali judėjimo laisvė ir lankstumas valymo metu. Rankinis, akumuliatorinis vidutinio slėgio plovimo įrenginys tarpiniam valymui. Su siurbimo žarna, kurią galima įsigyti atskirai, nepriklausomai ar ar yra vandens jungtis.
Priedai įvairioms reikmėms
  • Laiptams ir mažesniems plotams: PS 20
  • MJ 24 Handheld apjungia penkis antgalius ir vieną purškimo lancetą valymui ir laistymui.
  • Sunkiai prieinamoms vietoms: 360 ° jungtis su VJ 24.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Akumuliatorinis įrenginys
Akumuliatorių platforma 18 V akumuliatorių platforma
Vandens slėgis (bar) 21
Slėgio lygis Vidutinis slėgis
Tiekiamo vandens temperatūra (°C) max. 40
Vandens srautas (l/h) max. 170
Akumuliatoriaus tipas Li-Ion keičiamas akumuliatorius
Įtampa (V) 18
Talpa (Ah) 2,5
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min) 14 (2,5 Ah)
Įkrovimo laikas su standartiniu įkrovikliu (min) 300
Įkrovimo srovė (A) 0,5
Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Spalva Geltona
Svoris (be priedų) (kg) 1,3
Svoris (su pakuote) (kg) 2,8
Matmenys (I x P x A) (mm) 292 x 89 x 228

Komplektacija

  • Versija: Komplekte yra akumuliatorius ir įkroviklis
  • Akumuliatorius: 18 V / 2.5 Ah Battery Power akumuliatorius (1 vnt.)
  • Akumuliatoriaus įkroviklis: 18 V Battery Power standartinis kroviklis (1 vnt.)
  • Jungtis sodo žarnai 3/4"

Įranga

  • Vandens siurbimas
  • Purkštuvas: Ilgas
  • Plokščios srovės antgalis
  • Integruotas vandens filtras
  • Įrenginio filtras
Pritaikymo sritys
  • Gėlių vazonai
  • Vaikų žaislai / žaislinės mechanizuotos mašinos
  • Šiukšliadėžės
  • Sodo technika ir įrankiai
  • Sodo/terasos/balkono baldai
  • Dviračiai
  • Tvoros
  • Lauko žaislai
