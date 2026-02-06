Rankinis valiklis Rankinis plovimo įrenginys KHB 4-18 Plus
Akumuliatorinis, rankinis plovimo įrenginys KHB 4-18 Plus, skirtas greitam, tarpiniam valymui be maitinimo šaltinio. 18 V akumuliatorius ir akumuliatoriaus įkroviklis į komplektą neįeina.
Rankinis akumuliatorinis plovimo įrenginys KHB 4-18 Plus iš „Kärcher 18 V Battery“ platformos, nuplaus beveik viską namų aplinkoje, nuo sodo baldų, žaislų, šiukšliadėžių ir daugelio kitų daiktų bei paviršių. Pilnai mobilus, su sulankstomu rezervuaru ir įsiurbimo žarną. Tiesiog prijunkite žarną ir įrenginys yra paruoštas naudoti. Dėka inovatyvios Realaus Laiko Technologijos, LCD ekrane matysite likusį akumuliatoriaus veikimo darbo laiką, baterijos įkrovimo ar nedarbo metu. Platus priedų asortimentas leidžia universaliai išnaudoti įrenginį. akumuliatorius ir akumuliatoriaus įkroviklis į komplektą neįeina.
Savybės ir privalumai
18 V Karcher Battery Power keičiamas akumuliatoriusRealaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą. Ilgaamžis ir galingas dėka ličio jonų akumuliatoriaus. Gali būti naudojamas su visais belaidžiais įrenginiais, kurie priklauso 18 V Karcher „Battery Power“ platformai.
Efektyvesnis ir optimaliai reguliuojamas vidutinis slėgis21 baro slėgis. Lengvai keičiami greitosios jungties antgaliai. QC plokščios srovės antgalis
Lengvas ir kompaktiškas dizainasOptimali judėjimo laisvė ir lankstumas valymo metu. Rankinis, akumuliatorinis vidutinio slėgio plovimo įrenginys tarpiniam valymui. Įsiurbimo žarna
Priedai įvairioms reikmėms
- Laiptams ir mažesniems plotams: PS 20
- MJ 24 Handheld apjungia penkis antgalius ir vieną purškimo lancetą valymui ir laistymui.
- Sunkiai prieinamoms vietoms: 360 ° jungtis su VJ 24.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Vandens slėgis (bar)
|21
|Slėgio lygis
|Vidutinis slėgis
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Vandens srautas (l/h)
|max. 170
|Įtampa (V)
|18
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|14 (2,5 Ah)
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|1,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|2,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|292 x 89 x 228
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
- Sulankstoma vandens talpa
Įranga
- Vandens siurbimas
- Purkštuvas: Ilgas
- Plokščios srovės antgalis
- Integruotas vandens filtras
- Įrenginio filtras
- Įsiurbimo žarna SH 5
Videos
Pritaikymo sritys
- Gėlių vazonai
- Vaikų žaislai / žaislinės mechanizuotos mašinos
- Šiukšliadėžės
- Sodo technika ir įrankiai
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Dviračiai
- Tvoros
- Lauko žaislai
Priedai
Valymo priemonės
