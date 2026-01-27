Rankinis valiklis KHB 6 Battery

Lengvas, rankinis akumuliatorinis vidutinio slėgio plovimo įrenginys skirtas greitam tarpiniam valymui be maitinimo šaltinio. 18 V keičiamas akumuliatorius ir akumuliatoriaus įkroviklis į komplektą neįeina.

Nėra maitinimo šaltinio? Jokių problemų! Lengvas, rankinis akumuliatorinis plovimo įrenginys KHB 6 Battery iš „Kärcher 18 V Battery“ platformos, nuplaus beveik viską namų aplinkoje, nereikalaudamas elektros šaltinio. Tiesiog prijunkite žarną ir įrenginys yra paruoštas naudoti. Naudojant  plokščią purkštuką, įsisenėjusius nešvarumus galima greitai pašalinti nuo sodo baldų, žaislų ir kitų daiktų namų aplinkoje. Ar jūsų gėlių vazonai yra apkibę žiedadulkėmis ir dirvožemiu? Su efektyviu rotaciniu antgaliu šiuos nešvarumus pašalinsite lengvai, jo dėka bus lengvai pašalinti ir įsisenėję nešvarumai. Abu antgaliai įeina į komplektaciją.  Keičiamas ličio jonų akumuliatorius gali būti naudojamas su kitais 18 V Karcher Battery Power platformos įrenginiais. Dėka inovatyvios Realaus Laiko Technologijos, LCD ekrane matysite likusį akumuliatoriaus veikimo laiką darbo, baterijos įkrovimo ar nedarbo metu. Platus priedų asortimentas leidžia universaliai išnaudoti įrenginį. Putų antgalis, plovimo šepetys ar siurbimo žarna ir gali būti naudojami vandenį tiekiant iš alternatyvių šaltinių.

Savybės ir privalumai
18 V Karcher Battery Power keičiamas akumuliatorius
Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą. Ilgaamžis ir galingas dėka ličio jonų akumuliatoriaus. Gali būti naudojamas su visais belaidžiais įrenginiais, kurie priklauso 18 V Karcher „Battery Power“ platformai.
Efektyvesnis ir optimaliai reguliuojamas vidutinis slėgis
Maksimalus 24 barų našumas efektyviam, mobiliam ir lengvam tarpiniam valymui. Lengvai keičiami greitosios jungties antgaliai. Plokščios srovės antgalis, skirtas švelniam valymui ir rotacinis antgalis labiau įsisenėjusiam purvui plauti yra įtraukti į įrenginio komplektaciją.
Lengvas ir šiuolaikiškas įrenginio dizainas
Optimali judėjimo laisvė ir lankstumas valymo metu. Rankinis, akumuliatorinis vidutinio slėgio plovimo įrenginys tarpiniam valymui. Su siurbimo žarna, kurią galima įsigyti atskirai, nepriklausomai ar ar yra vandens jungtis.
Priedai įvairioms reikmėms
  • Laiptams ir mažesniems plotams: PS 20
  • MJ 24 Handheld purškimo lancetas su penkiais skirtingais antgaliais.
  • Sunkiai prieinamoms vietoms: 360 ° jungtis su VJ 24.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Akumuliatorinis įrenginys
Akumuliatorių platforma 18 V akumuliatorių platforma
Vandens slėgis (bar) max. 24
Slėgio lygis Vidutinis slėgis
Vandens srautas (l/h) max. 200
Įtampa (V) 18
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min) max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
Spalva Juoda
Svoris (be priedų) (kg) 1,3
Svoris (su pakuote) (kg) 2,1
Matmenys (I x P x A) (mm) 302 x 89 x 252

Komplektacija

  • Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
  • Jungtis sodo žarnai 3/4"
  • DB 24 purvo valytuvas

Įranga

  • Vandens siurbimas
  • Purkštuvas: Ilgas
  • Plokščios srovės antgalis
  • Integruotas vandens filtras
  • Įrenginio filtras
Pritaikymo sritys
  • Gėlių vazonai
  • Vaikų žaislai / žaislinės mechanizuotos mašinos
  • Šiukšliadėžės
  • Sodo technika ir įrankiai
  • Sodo/terasos/balkono baldai
  • Dviračiai
  • Tvoros
  • Lauko žaislai
KHB 6 Battery atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.