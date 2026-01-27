Rankinis valiklis KHB 6 Battery
Lengvas, rankinis akumuliatorinis vidutinio slėgio plovimo įrenginys skirtas greitam tarpiniam valymui be maitinimo šaltinio. 18 V keičiamas akumuliatorius ir akumuliatoriaus įkroviklis į komplektą neįeina.
Nėra maitinimo šaltinio? Jokių problemų! Lengvas, rankinis akumuliatorinis plovimo įrenginys KHB 6 Battery iš „Kärcher 18 V Battery“ platformos, nuplaus beveik viską namų aplinkoje, nereikalaudamas elektros šaltinio. Tiesiog prijunkite žarną ir įrenginys yra paruoštas naudoti. Naudojant plokščią purkštuką, įsisenėjusius nešvarumus galima greitai pašalinti nuo sodo baldų, žaislų ir kitų daiktų namų aplinkoje. Ar jūsų gėlių vazonai yra apkibę žiedadulkėmis ir dirvožemiu? Su efektyviu rotaciniu antgaliu šiuos nešvarumus pašalinsite lengvai, jo dėka bus lengvai pašalinti ir įsisenėję nešvarumai. Abu antgaliai įeina į komplektaciją. Keičiamas ličio jonų akumuliatorius gali būti naudojamas su kitais 18 V Karcher Battery Power platformos įrenginiais. Dėka inovatyvios Realaus Laiko Technologijos, LCD ekrane matysite likusį akumuliatoriaus veikimo laiką darbo, baterijos įkrovimo ar nedarbo metu. Platus priedų asortimentas leidžia universaliai išnaudoti įrenginį. Putų antgalis, plovimo šepetys ar siurbimo žarna ir gali būti naudojami vandenį tiekiant iš alternatyvių šaltinių.
Savybės ir privalumai
18 V Karcher Battery Power keičiamas akumuliatoriusRealaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą. Ilgaamžis ir galingas dėka ličio jonų akumuliatoriaus. Gali būti naudojamas su visais belaidžiais įrenginiais, kurie priklauso 18 V Karcher „Battery Power“ platformai.
Efektyvesnis ir optimaliai reguliuojamas vidutinis slėgisMaksimalus 24 barų našumas efektyviam, mobiliam ir lengvam tarpiniam valymui. Lengvai keičiami greitosios jungties antgaliai. Plokščios srovės antgalis, skirtas švelniam valymui ir rotacinis antgalis labiau įsisenėjusiam purvui plauti yra įtraukti į įrenginio komplektaciją.
Lengvas ir šiuolaikiškas įrenginio dizainasOptimali judėjimo laisvė ir lankstumas valymo metu. Rankinis, akumuliatorinis vidutinio slėgio plovimo įrenginys tarpiniam valymui. Su siurbimo žarna, kurią galima įsigyti atskirai, nepriklausomai ar ar yra vandens jungtis.
Priedai įvairioms reikmėms
- Laiptams ir mažesniems plotams: PS 20
- MJ 24 Handheld purškimo lancetas su penkiais skirtingais antgaliais.
- Sunkiai prieinamoms vietoms: 360 ° jungtis su VJ 24.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Vandens slėgis (bar)
|max. 24
|Slėgio lygis
|Vidutinis slėgis
|Vandens srautas (l/h)
|max. 200
|Įtampa (V)
|18
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
|Spalva
|Juoda
|Svoris (be priedų) (kg)
|1,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|2,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|302 x 89 x 252
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
- DB 24 purvo valytuvas
Įranga
- Vandens siurbimas
- Purkštuvas: Ilgas
- Plokščios srovės antgalis
- Integruotas vandens filtras
- Įrenginio filtras
Videos
Pritaikymo sritys
- Gėlių vazonai
- Vaikų žaislai / žaislinės mechanizuotos mašinos
- Šiukšliadėžės
- Sodo technika ir įrankiai
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Dviračiai
- Tvoros
- Lauko žaislai
Priedai
Valymo priemonės
KHB 6 Battery atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.