Mobilus plovimo įrenginys OC 6-18 Plus Battery Set
Akumuliatorinis vidutinio slėgio plovimo įrenginys su 18 V keičiamu akumuliatoriumi ir įkrovikliu, su programėle „Home & Garden, kompaktiškas ir nešiojamas, skirtas greitam tarpiniam valymui be elektros ir vandens jungties. Siurbimo žarną galima įsigyti atskirai.
Kompaktiškas ir mobilus valymas nereikalaujantis elektros jungties ar vandens tiekimo – vidutinio slėgio akumuliatorinis plovimo įrenginys OC 6-18 Premium idealiai tinka greitam ir efektyviam tarpiniam valymui kelyje ar namuose. Švelniu plokščios srovės purkštuvu galima greitai pašalinti įsisenėjusius nešvarumus nuo dviračių, stovyklavietės ar sodo baldų, žaislų ir kt. 12 l vandens vežimėlis su dideliais ratais ir ištraukiama teleskopine rankena taip pat naudojamas kaip mobilus akumuliatorinio vidutinio slėgio plovimo įrenginio pagrindas. Jei yra galimybė prisijungti prie vandens įvado, prietaisą galima naudoti ir be talpos. Naudojant atskirai įsigyjamą siurbimo žarną, valymui galima naudoti vandenį iš šulinių, kibirų ar natūralių vandens telkinių. Transportuojant įrenginį, slėginį purškimo pistoletą ir purkštuvą galima tvirtinti prie vandens talpos. Dėl plataus priedų asortimento OC 6-18 Premium gali būti dar universalesnis: pavyzdžiui, galima papildomai įsigyti putų purkštuvą arba plovimo šepetį. Keičiamą akumuliatorių (neįeina į komplektą) galima naudoti visiems 18 V Kärcher Battery Power platformos akumuliatoriniams prietaisams. Dėl naujoviškos „Real Time“ technologijos akumuliatoriaus LCD ekrane rodoma likęs akumuliatoriaus įkrovimo laikas dirbant, įkraunant ir sandėliuojant. Programėlėje „Home & Garden“ rasite praktinių patarimų apie prietaisą ir jo naudojimą.
Savybės ir privalumai
Savarankiškas ir mobilus valymas
- Su 12 litrų vandens talpykla galima savarankiškai valyti keliaujant. Vandens užtenka 3-5 stipriai suteptiems dviračiams arba keliems daiktams, pavyzdžiui, sodo ir (arba) stovyklaviečių kėdėms, valyti.
- Talpyklą galima pripildyti iš bet kurio vandens čiaupo, o dėl užsukamo dangtelio ji yra sandari.
- Nepriklausomas nuo maitinimo šaltinio dėl akumuliatoriaus technologijos (akumuliatorius parduodamas atskirai).
Optimalus mobilumas dėl ratukų ir ergonomiškos rankenos aukščio.
- Teleskopinę aliuminio rankeną galima prailginti transportuojant ir vėl sustumti, kol įrenginys sandėliuojamas.
- Dideli ratai užtikrina saugų ir patogų naudojimąsi nelygiu paviršiumi ar sodo takeliais.
Praktiškas priedų laikymo skyrius įrenginyje
- Žarną, pistoletą ir purkštuvą galima lengvai ir saugiai laikyti ant prietaiso, kad sutaupytumėte vietos.
- Vandens vežimėlio gale esančiame priedų skyriuje yra vietos papildomiems priedams.
- Visi priedai visada po ranka, net kai keliaujate.
Efektyvesnis ir optimaliai reguliuojamas vidutinis slėgis
- Iki 24 barų vandens slėgis efektyviam ir kruopščiam valymui.
- Saugiai ir patikimai valo net jautrius paviršius.
18 V Kärcher baterija Keičiama baterija (į komplektaciją neįeina)
- Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą.
- Ilgaamžis ir galingas dėka ličio jonų akumuliatoriaus.
- Gali būti naudojamas su visais belaidžiais įrenginiais, kurie priklauso 18 V Karcher „Battery Power“ platformai.
Home & Garden mobili programėlė
- Kärcher Home & Garden mobili programėlė paverčia jus valymo ekspertu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Vandens slėgis (bar)
|max. 24
|Slėgio lygis
|Vidutinis slėgis
|Vandens srautas (l/h)
|max. 200
|Akumuliatoriaus tipas
|Keičiama ličio jonų baterija
|Įtampa (V)
|18
|Talpa (Ah)
|2,5
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 12 (2,5 Ah)
|Įkrovimo laikas su standartiniu įkrovikliu (min)
|300
|Įkrovimo srovė (A)
|0,5
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Spalva
|pilka
|Svoris (be priedų) (kg)
|5,7
|Svoris (su pakuote) (kg)
|8,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|349 x 321 x 586
Komplektacija
- Versija: Komplekte yra akumuliatorius ir įkroviklis
- Akumuliatorius: 18 V / 2.5 Ah Battery Power akumuliatorius (1 vnt.)
- Akumuliatoriaus įkroviklis: 18 V Battery Power standartinis kroviklis (1 vnt.)
- Plokščios srovės antgalis
- Integruotas vandens filtras
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
- Ratai
- Teleskopinė rankena
Įranga
- Vandens siurbimas
- Vandens talpa: 12 l
- Žarnos tipas: Vidutinio slėgio lanksti žarna
- Slėgio paleidimo pistoletas: Vidutinio slėgio paleidimo pistoletas
- Purkštuvas: trumpas ir ilgas
Videos
Pritaikymo sritys
- Dviračiai
- Palapinės / stovyklavimo įranga
- Sodo technika ir įrankiai
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Gėlių vazonai
- ratlankis
- Šiukšliadėžės
- Žaliuzės ir (arba) roletai
- Lauko žaislai
Priedai
Valymo priemonės
OC 6-18 Plus Battery Set atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.