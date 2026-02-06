Rankinis valiklis KHB 6 Plus Battery Set MJ
Efektyvus, nešiojamas ir ypač universalus dėl „5-in-1 Multi Jet“ daugiafunkcio purkštuvo: lengvas „KHB 6 Battery Set MJ“ belaidis vidutinio slėgio plovimo įrenginys su siurbimo žarna, 18 V keičiamu akumuliatoriumi ir akumuliatoriaus įkrovikliu.
Nėra maitinimo jungties? Ne bėda! Su lengvu rankiniu belaidžiu vidutinio slėgio plovimo įrenginiu „KHB 6 Plus Battery Set MJ“, priskiriamu „Kärcher“ 18 V akumuliatorių platformai, namuose ir sode galėsite išvalyti beveik viską nenaudodami maitinimo šaltinio. Į tiekiamą komplektą įeina siurbimo žarna ir vietą taupantis sulankstomas kibiras, tad plauti galima net kelyje, neturint prijungimo prie vandens čiaupo. Įrenginį netgi galima naudoti turint prieigą tik prie natūralių vandens šaltinių, pavyzdžiui, lietaus vandens. Komplekte esantis „MJ 24 5-in-1 Multi Jet“ purkštuvas idealiai tinka įvairiausiems darbams. Akimirksniu galima įjungti taškinį purškimą, plokščią srovę, skalavimo srovę, dulksną ar didesnį srautą nekeičiant nei purkštuvo, nei purškimo antgalio. O kai vien vandens nepakanka, puikius valymo rezultatus padės užtikrinti papildomi priedai – pvz., plovimo šepetys ar putų antgalis.
Savybės ir privalumai
Mobilusis valymasNepriklausomas nuo maitinimo šaltinio dėl akumuliatoriaus technologijos. Įsiurbimo žarna
Efektyvesnis ir optimaliai reguliuojamas vidutinis slėgisMaksimalus 24 barų našumas efektyviam, mobiliam ir lengvam tarpiniam valymui. MJ 24 Handheld apjungia penkis antgalius ir vieną purškimo lancetą valymui ir laistymui. Švelniai, saugiai ir patikimai valo net jautrius paviršius.
Lengvas ir šiuolaikiškas įrenginio dizainasOptimali judėjimo laisvė ir lankstumas valymo metu. Rankinis, akumuliatorinis vidutinio slėgio plovimo įrenginys tarpiniam valymui.
Priedai įvairioms reikmėms
- Laiptams ir mažesniems plotams: PS 20
- Sunkiai prieinamoms vietoms: 360 ° jungtis su VJ 24.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Vandens slėgis (bar)
|max. 24
|Slėgio lygis
|Vidutinis slėgis
|Vandens srautas (l/h)
|max. 200
|Įtampa (V)
|18
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
|Spalva
|Juoda
|Svoris (be priedų) (kg)
|1,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|302 x 89 x 265
Komplektacija
- Versija: Komplekte yra akumuliatorius ir įkroviklis
- Akumuliatorius: 18 V / 2.5 Ah Battery Power akumuliatorius (1 vnt.)
- Akumuliatoriaus įkroviklis: 18 V Battery Power standartinis kroviklis (1 vnt.)
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
- MJ 24 "5-in-1" daugiafunkcinis purkštuvas
- Sulankstoma vandens talpa
Įranga
- Vandens siurbimas
- Purkštuvas: Ilgas
- Integruotas vandens filtras
- Įrenginio filtras
- Įsiurbimo žarna SH 5
Pritaikymo sritys
- Gėlių vazonai
- Vaikų žaislai / žaislinės mechanizuotos mašinos
- Šiukšliadėžės
- Sodo technika ir įrankiai
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Dviračiai
- Tvoros
- Lauko žaislai
Priedai
Valymo priemonės
KHB 6 Plus Battery Set MJ atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.