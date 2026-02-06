Rankinis valiklis KHB 6 Plus Battery Set MJ

Efektyvus, nešiojamas ir ypač universalus dėl „5-in-1 Multi Jet“ daugiafunkcio purkštuvo: lengvas „KHB 6 Battery Set MJ“ belaidis vidutinio slėgio plovimo įrenginys su siurbimo žarna, 18 V keičiamu akumuliatoriumi ir akumuliatoriaus įkrovikliu.

Nėra maitinimo jungties? Ne bėda! Su lengvu rankiniu belaidžiu vidutinio slėgio plovimo įrenginiu „KHB 6 Plus Battery Set MJ“, priskiriamu „Kärcher“ 18 V akumuliatorių platformai, namuose ir sode galėsite išvalyti beveik viską nenaudodami maitinimo šaltinio. Į tiekiamą komplektą įeina siurbimo žarna ir vietą taupantis sulankstomas kibiras, tad plauti galima net kelyje, neturint prijungimo prie vandens čiaupo. Įrenginį netgi galima naudoti turint prieigą tik prie natūralių vandens šaltinių, pavyzdžiui, lietaus vandens. Komplekte esantis „MJ 24 5-in-1 Multi Jet“ purkštuvas idealiai tinka įvairiausiems darbams. Akimirksniu galima įjungti taškinį purškimą, plokščią srovę, skalavimo srovę, dulksną ar didesnį srautą nekeičiant nei purkštuvo, nei purškimo antgalio. O kai vien vandens nepakanka, puikius valymo rezultatus padės užtikrinti papildomi priedai – pvz., plovimo šepetys ar putų antgalis.

Savybės ir privalumai
Rankinis valiklis KHB 6 Plus Battery Set MJ: Mobilusis valymas
Mobilusis valymas
Nepriklausomas nuo maitinimo šaltinio dėl akumuliatoriaus technologijos. Įsiurbimo žarna
Rankinis valiklis KHB 6 Plus Battery Set MJ: Efektyvesnis ir optimaliai reguliuojamas vidutinis slėgis
Efektyvesnis ir optimaliai reguliuojamas vidutinis slėgis
Maksimalus 24 barų našumas efektyviam, mobiliam ir lengvam tarpiniam valymui. MJ 24 Handheld apjungia penkis antgalius ir vieną purškimo lancetą valymui ir laistymui. Švelniai, saugiai ir patikimai valo net jautrius paviršius.
Rankinis valiklis KHB 6 Plus Battery Set MJ: Lengvas ir šiuolaikiškas įrenginio dizainas
Lengvas ir šiuolaikiškas įrenginio dizainas
Optimali judėjimo laisvė ir lankstumas valymo metu. Rankinis, akumuliatorinis vidutinio slėgio plovimo įrenginys tarpiniam valymui.
Priedai įvairioms reikmėms
  • Laiptams ir mažesniems plotams: PS 20
  • Sunkiai prieinamoms vietoms: 360 ° jungtis su VJ 24.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Akumuliatorinis įrenginys
Akumuliatorių platforma 18 V akumuliatorių platforma
Vandens slėgis (bar) max. 24
Slėgio lygis Vidutinis slėgis
Vandens srautas (l/h) max. 200
Įtampa (V) 18
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min) max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
Spalva Juoda
Svoris (be priedų) (kg) 1,3
Svoris (su pakuote) (kg) 4
Matmenys (I x P x A) (mm) 302 x 89 x 265

Komplektacija

  • Versija: Komplekte yra akumuliatorius ir įkroviklis
  • Akumuliatorius: 18 V / 2.5 Ah Battery Power akumuliatorius (1 vnt.)
  • Akumuliatoriaus įkroviklis: 18 V Battery Power standartinis kroviklis (1 vnt.)
  • Jungtis sodo žarnai 3/4"
  • MJ 24 "5-in-1" daugiafunkcinis purkštuvas
  • Sulankstoma vandens talpa

Įranga

  • Vandens siurbimas
  • Purkštuvas: Ilgas
  • Integruotas vandens filtras
  • Įrenginio filtras
  • Įsiurbimo žarna SH 5
Rankinis valiklis KHB 6 Plus Battery Set MJ
Pritaikymo sritys
  • Gėlių vazonai
  • Vaikų žaislai / žaislinės mechanizuotos mašinos
  • Šiukšliadėžės
  • Sodo technika ir įrankiai
  • Sodo/terasos/balkono baldai
  • Dviračiai
  • Tvoros
  • Lauko žaislai
Priedai
Valymo priemonės
KHB 6 Plus Battery Set MJ atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.