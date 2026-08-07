Priedų dėžutė „Bike“
Dviračių priedų dėžutė su optimaliai pritaikytais priedais dviračiams ir dviračių įrangai valyti.
Turėdami optimaliai pritaikytus priedus dviračių priedų dėžutėje, galite švelniai ir kruopščiai išvalyti dviračius ir dviračių įrangą. Universalų šepetį su minkštais šereliais galima pritvirtinti prie purškimo pistoleto ir pašalinti prikibusius nešvarumus. Ploviklio pagalba galite pašalinti įprastą dviračių purvą apsaugodami subtilius komponentus. O su aukštos kokybės mikropluošto audiniu, nuvalytus daiktus galima nusausinti prieš juos sandėliuojant. Pridedama dėžutė skirta priedams laikyti ir gali būti pritvirtinta prie plovimo įrenginio dugno.
Savybės ir privalumai
Priedų dėžutė
- Galima prisegti ant dugno, kad viskas būtų saugiai saugoma.
Universalus šepetys
- Pašalina net įsisenėjusį purvą.
Valymo priemonė dviračiams
- Optimaliam dviračių ir jų įrangos valymui.
Aukštos kokybės mikropluošto šluostė
- Išvalytų daiktų nusausinimui prieš juos sandėliuojant.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Tekstilės pluoštas
|80 % Polisteris, 20 % Poliamidas
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|1,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|229 x 221 x 108
Komplektacija
- Daiktadėžė
- Universalus šepetys
- Mikropluošto šluostė
- Motociklų / dviračių valiklis
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Pritaikymo sritys
- Dviračiai
- Avalynė / specializuoti batai
- Vežimėliai