SH 5 siurbimo žarna
Lanksti, 5 metrų įsiurbimo žarna, skirta Kärcher rankiniams valymo įrenginiams KHB- ir OC 6-18, gali semti vandenį iš alternatyvių šaltinių, tokių kaip vandens rezervuarai ar vandens talpyklos.
5 metrų įsiurbimo žarna leidžia siurbti vandenį iš alternatyvių šaltinių, pavyzdžiui, vandens rezervuarų ar talpyklų. Žarna yra ypač lanksti, todėl idealiai tinka Kärcher rankiniams valymo įrenginiams KHB- ir OC 6-18.
Savybės ir privalumai
Paprastas siurbimas
- Greitai siurbia vandenį iš alternatyvių šaltinių; alternatyvus vandens tiekimas rankiniam plovimo įrenginiui.
Mobilumas
- Nereikalingas vandens pajungimas; rankinis belaidis aukšto slėgio valymo įrenginys yra tinkamas mobiliam naudojimui.
Lankstus ir lengvas valdyti
- Lanksčią žarną lengva prijungti ir sandėliuoti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Balta
|Svoris (kg)
|0,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,7
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|250 x 250 x 60
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Vandens pumpavimui, pvz. Iš cisternų, vandens statinių, šaltinių ir t.t.
SH 5 siurbimo žarna atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.