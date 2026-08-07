SH 5 siurbimo žarna

Lanksti, 5 metrų įsiurbimo žarna, skirta Kärcher rankiniams valymo įrenginiams KHB- ir OC 6-18, gali semti vandenį iš alternatyvių šaltinių, tokių kaip vandens rezervuarai ar vandens talpyklos.

5 metrų įsiurbimo žarna leidžia siurbti vandenį iš alternatyvių šaltinių, pavyzdžiui, vandens rezervuarų ar talpyklų. Žarna yra ypač lanksti, todėl idealiai tinka Kärcher rankiniams valymo įrenginiams KHB- ir OC 6-18.

Savybės ir privalumai
Paprastas siurbimas
  • Greitai siurbia vandenį iš alternatyvių šaltinių; alternatyvus vandens tiekimas rankiniam plovimo įrenginiui.
Mobilumas
  • Nereikalingas vandens pajungimas; rankinis belaidis aukšto slėgio valymo įrenginys yra tinkamas mobiliam naudojimui.
Lankstus ir lengvas valdyti
  • Lanksčią žarną lengva prijungti ir sandėliuoti.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Spalva Balta
Svoris (kg) 0,5
Svoris (su pakuote) (kg) 0,7
Matmenys (I x P x A) (mm) 250 x 250 x 60
Pritaikymo sritys
  • Vandens pumpavimui, pvz. Iš cisternų, vandens statinių, šaltinių ir t.t.
SH 5 siurbimo žarna atsarginės dalys

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