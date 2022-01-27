Sodo priežiūra: geriausi patarimai ir gudrybės
Nesvarbu, ar kalbame apie pavasarį, kai vėl prasideda sodininkystės sezonas, ar apie rudens mėnesius, kai sodas pamažu ruošiamas žiemai – visiems, kurie nori išlaikyti sodą žalią ir prižiūrėtą,reikia įdėti daug darbo. Naudojantis ekspertų patarimais, sodo priežiūra bus sėkminga.
Ekspertų patarimai sodo puoselėjimui
Sodo priežiūra gali būti varginanti, bet tai gali būti aistra ar netgi smagi veikla leidžianti atitrūkti nuo įtemptos kasdienybės. Kiekvienas, kuris domisi sodo darbais, žino, kokius darbus ir kada reikia atlikti. Taip taupomas laikas ir apsisaugoma nuo ne laiku atliktų darbų pavyzdžiui ne laiku nupjautų krūmų.
Koks sezonas tinkamiausias karpyti gyvatvores ir genėti medžius? Kaip dažnai reikia pjauti ar mulčiuoti veją? Į ką reikia atsižvelgti laistant sodą? Kaip paruošti tvenkinį ir sodą žiemai?
Sodo priežiūros patarimai ir gudrybės leis jums atlikti visas užduotis laiku:
Sodininkystės patarimai: Tinkamai prižiūrėkite veją, gyvatvores ir medžius
Gyvatvorės, esančios ant žemės sklypo ribos, yra ne tik vizualinis sodo akcentas, bet ir praktiška apsauga nuo smalsių praeivių ar kaimynų žvilgsnių. Tačiau joms reikia reguliarios priežiūros. Todėl turite išsiaiškinti, kokius pjovimo būdus galima naudoti ir kurie sodo įrankiai geriausiai tinka gyvatvorių priežiūrai.
Taigi prieš pjaudami gyvatvorę turėtumėte žinoti, kokio tipo gyvatvorę pjausite, ir kokią formą norite jai suteikti: formuoti trapeciją, ar stačiakampį.
Kalbant apie atjauninimą...Genėjimas yra pagrindinis medžių ir krūmų priežiūros aspektas, nes reikia pašalinti nudžiuvusias šakas bei suteikti norimas formas. Sodo medžius reikia reguliariai prižiūrėti, kad jie žydėtų, vestų daug vaisių ir jais galėtumėte džiaugtis ilgą laiką. Bet kaip teisingai genėti medžius? Kiekvienas kuris mano, kad su bet kuriuo sodo įrankiu gali nupjauti galūnes ir šakas tiesiog bet kur, klysta. Norint teisingai genėti medžius, sodo savininkai turėtų turėti paruoštus šiuos įrankius: paprastą pjūklą arba grandininį pjūklą – šiam darbui atlikti ypač patogūs akumuliatoriniai įrenginiai – dirbant su jais patartina dėvėti apsauginius akinius ir rūbus, o prireikus pasinaudoti kopėčiomis.
Žolės pjovimas yra dažnai atliekas darbas. Žolė reikalauja daug priežiūros, ypač pavasario mėnesiais. Net jei tai skamba keistai, tačiau svarbu mokėti teisingai pjauti veją. Bet kaip pradedantieji sodininkai turėtų teisingai tai daryti? Norint auginti vešlią, žalią, gražiai atrodančią veją, naudinga žinoti vejos pjovimo taisykles. Kiekvienas, žino, kad, nereikėtų pjauti šlapios vejos. Per aukšta oro temperatūra taip pat pažeidžia ką tik nupjautus žolės stiebus. Bet kodėl taip yra? Kada reikėtų naudoti vejapjovę su mulčiavimo technika ir kokiu atveju labiau tinka akumuliatorinė žoliapjovė, o kada robotas vejapjovė? Atsižvelgiant į patarimus, galima pasirinkti tinkamus pjovimo įrankius pagal poreikius ir išvengti klaidų pjaunant veją.
Laistymo patarimai ir gudrybės
Kiekvienas, kuris teisingai prižiūri ir tręšia lysves, gėlynus ir veją, jau daug nuveikė, kad sodas atrodytų gražiai ir būtų vešlus. Žinoma, taip bus tik tuo atveju, jei reguliariai laistysite augalus ir veją. Visų pirma, turėtumėte išlaukti tinkamo laiko ir naudoti teisingą laistymo techniką. Pavyzdžiui, turite atkreipti dėmesį į tai, kad augalai ir darvožės turi skirtingus poreikius, todėl laistykite juos rečiau arba dažniau, priklausomai nuo jų poreikių.
Sodininkams darbus palengvins automatinės laistymo sistemos. Su automatinėmis laistymo sistemomis galite sutaupyti daug laiko. Šis laistymo būdas taupo išteklius lyginant su rankiniu laistymu. Išmaniai valdomos laistymo sistemos, kuriomis vanduo pirmą kartą išleidžiamas iš vandentiekio jungties arba iš vandens talpos ar bačkos naudojant slėginį siurblį, tai užtikrina.
Jaukus ir gražus sodas: patarimai, kaip valyti terasas ir sodo baldus
Daugeliui žmonių sodas yra vieta, kur galima atsipalaiduoti. Jei viskas žydi ir yra išpuoselėta, vaizdu galite mėgautis kartu su draugais ir šeima. Koks jausmas būtų, turėti kepsninę ant naujos medinės ar akmeninės terasos? Vis daugiau žmonių nori pagražinti savo sodą ir patobulinti jį kokybiškais sodo baldais ir terasomis. Dėl to sodas tampa dar patogesnis ir jaukesnis. Žinoma, tai darydami turėtumėte prisiminti, kad mediniai kiemeliai turi būti reguliariai valomi ir prižiūrimi. Tai apsaugo medinę dangą nuo pilkumo ir nuo nepageidaujamų piktžolių, samanų ir kenksmingų grybų augimo. Tas pats pasakytina ir apie sodo baldus, kurių paviršius turėtumėte plauti šiltu vandeniu ir universaliu valikliu ar valymo priemone. Arba tam galite naudoti vidutinio arba aukšto slėgio valymo įrenginį.
Kad sodas būtų atsparus šalčiams
Kiekvienas, kuris nori, kad sodas būtų tinkamai paruoštas žiemai, turi atsižvelgti į keletą dalykų. Vazoninius augalus ir sodo baldus reikia sudėti į sausą apsaugotą vietą, o gėlynus ir krūmus reikėtų nupjauti. Tada galite juos užpilti augaline žeme. Mūsų patarimas: nupjautas atliekas, galima susmulkinti ir panaudoti sodo priežiūrai - paskirstyti ant lysvių, kad apsaugotumėte nuo šalčio. Tai leidžia vienu metu išspręsti problemą, ką daryti su nukritusiais lapais ir kitomis atliekomis – bent iš dalies, nes dauguma medžių ir krūmų rudenį meta lapus, todėl reikia pagalvoti ir apie lapų utilizavimą.