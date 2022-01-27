Praktiniai sodo laistymo patarimai
Kai vasaros mėnesiais temperatūra pakyla, o lietaus nebūna kelias dienas, gėles, daržoves, kitus augalus ir veją reikia reguliariai laistyti. Tačiau į ką reikėtų atsižvelgti laistant sodą? Pateikti patarimai šiltojo sezono užduotis padės atlikti dar paprasčiau.
Kada ir kaip turėtumėte laistyti sodą?
Reguliarus vejos, dekoratyvinių ir kultūrinių augalų ir gėlių laistymas yra privalomas atributas, norint turėti išpuoselėtą sodą sausuoju laikotarpiu. Tačiau laistant sodą reikia atsižvelgti į keletą dalykų. Visų pirma svarbus laikas, įranga ir tinkama laistymo technika. Taip pat turėtumėte žinoti, kad augalai ir dirvožovės turi skirtingus drėgmės poreikius, todėl laistant reikia į tai atkreipti dėmesį.
Penki patarimai, kaip teisingai laistyti sodą
Tinkamas laikas:
Rytas yra puikus paros laikas laistyti sodą. Ypač vasarą, kai dieną labai karšta, vanduo gali palaipsniui sunktis į žemę, esant vis dar švelniai temperatūrai. Niekada nelaistykite sodo esant vidurdienio kaitrai, nes drėgmė greitai išgaruos arba išvis neprasiskverbs iki šaknų. Todėl daugelis dirbančių žmonių sodus laisto vakarais po darbo. Tačiau tai gali, pritraukti sraiges, nes lapai ilgai išlieka drėgni – o tai rojus sodo kenkėjams.
Laistymo įranga:
Iš anksto užduokite klausimą: kokiu būdu ir iš kokių šaltinių norite laistyti augalus? Sodui laistyti tinkami trys vandens šaltiniai. Galite naudoti surinktą lietaus vandenį ir laistyti iš rezervuaro; naudoti gruntinį vandenį iš šulinio, arba laistyti vandentiekio vandeniu tradiciniu būdu, naudojant žarną ar laistymo sistemą. Pastarasis laistymo būdas yra gerokai brangesnis, todėl investuoti, pavyzdžiui, į laistymo sistemą su siurbliu, gali apsimokėti. Kalbant apie vandens paskirstymo įrangą, yra daug variantų: Purkštuvai, žarnos, siurbliai ir vandens laikmačiai. Žarnų vežimėliai arba žarnų ritės sandėliavimui, pavyzdžiui, žarnų sistemoms.
Reguliarumas:
Pagrindinis principas laistant sodą toks: reguliarus laistymas yra pranašumas! Todėl augalus ir lysves reikia gausiai laistyti, jei yra tam poreikis, kad vanduo galėtų palaikytų drėgmės balansą giliai į žemėje ir taip prasiskverbti iki šaknų. Reikėtų vengti laistyti sodą kiekvieną dieną. Tai ne tik brangus ir daug energijos reikalaujantis darbas. Kaip dažnai reikia laistyti sodą, priklauso ir nuo dirvožemio tipo. Prisiminkite taisyklę: smėlingas dirvas laistykite maždaug kas keturias dienas, molio – kartą per savaitę.
Atsižvelgiant į augalų ir dirvožemio poreikius:
Reikėtų vengti labai šalto vandens. Geriau naudoti vandenį iš vandens talpų. Žinoma, sodui laistyti galite naudoti vandenį iš čiaupo, nors sis laistumo būdas turi trūkumų, palyginus su sodo laistymu gruntiniu ar lietaus vandeniu. Vanduo daug šaltesnis, o tai sukelia stresą augalams ir gėlėms. Taip pat turite žinoti, kokia yra vietinė vandens kokybė. Kietas vanduo kenkia augalams. Bendras laistymo planas yra sudėtingas, nes skirtingų augalų vandens poreikis skiriasi. Lysvėse augantiems augalams vandens reikia mažiau nei vazoniniams augalams. Norint pajusti, kiek vandens reikia augalui, dažnai tereikia pažvelgti į jo lapus. Ploni ir minkšti augalo lapai rodo didelį vandens poreikį. Augalams storais, kietais ar plaukuotais lapais vandens reikia mažiau. Didžiausias vandens vartotojas sode yra veja. Ypatingai smėlingose dirvose veją reikia nuvalyti tris keturis kartus per savaitę. Kita vertus, molingos dirvos sukaupia daugiau drėgmės, todėl sodą pakanka kruopščiai laistyti kartą per savaitę.
Žiemai artėjant:
Vandens pašalinimas iš sodo laistymo sistemos yra kasmetinė sodo mylėtojų problema, kai reikia padaryti sodo įrangą atsparią šalčiams. Pavyzdžiui, nešvaraus vandens siurbliai tinka vandens šalinimui iš tvenkinių ir šulinių, o plokščio įsiurbimo panardinamieji švaraus vandens siurbliai gali būti naudojami baseinams užpildyti arba išpumpuoti.
Ką rinktis: laistyti laistytuvu, žarna ar laistymo sistema?
Anksčiau net nekildavo klausimų dėl tinkamos sodo laistymo įrangos. Vienintelis pasirinkimas buvo laistytuvas. Šiandien galima rinktis net keleto alternatyvų: Yra daug įrankių, tokių kaip mobilūs purkštuvai ir pistoletai su purškimo funkcija ir net laistymo sistemos (pvz., lietaus vandens siurbliai). Taigi, kuris pasirinkimas atitiks jūsų jūsų poreikius?
Laistytuvas visada buvo ir bus vienas iš pagrindinių laistymo įrankių. Nepaisant daugybės modernių ir efektyvių sodo laistymo įrenginių ir priedų, laistytuvą vis tiek rasite kiekviename sode, taip užtikrinant, kad vazoniniai augalai ir lysvės būtų palaistyti laiku. Tačiau lemiamas trūkumas išlieka – daugkartinis laistytuvo pildymas ir nešiojimas reikalauja fizinių jėgų ir ištvermės ir gali greitai sukelti nugaros ir pečių skausmus.
Taigi, laistyti sodą patiems ar pasirūpinti automatizuotu laistymu? Didesniuose plotuose laistymas vien žarna yra efektyvus tik iš dalies. Jei kalbame tik apie nedidelio vejos ploto laistymą, ramia sąžine galite naudoti žarną kartu su purkštuvu. Kärcher žarnos yra tvirtos ir sukurtos taip, kad nesilankstytų, o tai labai padidina jų ilgaamžiškumą.
Kita vertus, didesniuose sodo plotuose geriau naudoti laistymo sistemas. Daugeliui turėtų pakakti purkštuvo, kurį prijungiate prie žarnos, vandentiekio jungties, arba siurblio. Tam ypač tinka mobilūs purkštuvai. Juose reguliuojamas purškimo plotis, kad galėtumėte rankiniu būdu reguliuoti laistymo diapazoną ir vandens kiekį – tai leidžia efektyviai laistyti sodos plotus. Svarbu, kad purkštuvas būtų pritaikytas pagal laistomos vietos poreikius.
Laistymo sistemos: efektyvus ir vandenį taupantis laistymas! Kiekvienas, norintis sodą prižiūrėti dar profesionaliau, gali naudotis puikiai tarpusavyje suderintomis laistymo sistemomis. Tokios laistymo sistemos leidžia ne tik taupyti laiką bet kartu efektyviai laistyti tausojant išteklius. Taigi vanduo patenka būtent ten kur reikia.
Kaip panaudoti lietaus vandenį sodo laistymui?
Kokią laistymo sistemą naudojate, priklauso nuo sodo ploto ir vandens tiekimo galimybių. Jei esate aistringas sodininkas mėgėjas, turėtumėte žinoti, kokių privalumų suteikia sodo laistymas lietaus vandeniu. Pirma, šis metodas padeda taupyti pinigus, nes taupomos vandens išlaidos, šis laistymo būdas nekenksmingas aplinkai. Antra, lietaus vanduo turi lemiamą pranašumą prieš vandenį iš čiaupo – lietaus vanduo yra natūrali distiliuoto vandens forma, be mikrobų ir priemaišų. Tiesa, mūsų vandentiekio vanduo yra labai švarus, tačiau jo kietumas įvairiuose regionuose gali skirtis arba, pavyzdžiui, jame gali būti nepageidaujamų nuosėdų dėl senesnių vamzdynų. Jei norite laistyti sveiku vandeniu, pirmiausia turėtumėte patikrinti vandens kokybę.
Lietaus vanduo yra grynas ir neutralaus pH. Sodo mylėtojams tereikia savęs paklausti, kaip jį surinkti. Cisternos, gilūs šuliniai ir vandens talpos yra visos galimybės tai padaryti. Surinktą lietaus vandenį galima efektyviai panaudoti sodo laistymui naudojant statinius sodo siurblius, taip pat žarnų ir purkštuvų sistemas.
Sodo laistymas gruntiniu vandeniu iš šulinių
Kaip ir laistant sodą lietaus vandeniu, taip ir laistant gruntiniu vandeniu ar vandeniu iš šulinių nereikia jaudintis dėl vandens kokybės. Jei norite juo laistyti sodą, turėtumėte iš anksto pasidomėti kokiame lygyje yra gruntinis vanduo. Paprastai sodo laistymas gruntiniu vandeniu ir vandeniu iš šulinių yra finansinis klausimas. Sodo laistymas vandeniu iš čiaupo reiškia nuolatines išlaidas, o šulinio kasimas yra vienkartinė investicija ir paprastai atsiperka po kelerių metų. Bet kokiu atveju verta tai tiksliai patikrinti. Dar vienas dalykas, kurio nereikėtų pamiršti – jei norite gręžinio, tai būtina įregistruoti gręžinių registre. Visada turėtumėte iš anksto pasidomėti kokių leidimų reikia atlikti šiuos veiksmus.
Sodo aprūpinimas savo šulinio vandeniu yra ekologiška alternatyva laistymui vandeniu iš čiaupo. Norint užtikrinti, kad vanduo iš šulinio pasiektų augalus ir lysvėse, jums taip pat reikalingas siurblys. Tam ypač tinkamas sprendimas - laistymas siurbliais. Tvirti ir ilgaamžiai siurbliai, kurių našumas siekia iki 7000 litrų per valandą, puikiai tinka tiekti vandenį iš tvenkinių ir iš šulinių.
Automatinis laistymas
Naudojant automatinę laistymo galite sutaupyti laiko ir laistyti savo sodą ar daržą pagal poreikius ir efektyviai. Naudojant laistymo jutiklius ir vandens laikmačius, galite visiškai kontroliuoti, kada ir kiek sodo ploto reikia laistyti. Pavyzdžiui, sistemą galima suprogramuoti taip, kad ji įsijungtų anksti ryte, kai visi dar miega. Automatinė laistymo sistema yra idealus sprendimas, jei norite keliauti, bet neturite žmogaus, kuris galėtų pasirūpinti sodo laistymu. Sužinokite daugiau automatinį laistymą vandens laikmačių pagalba.