Automatinis sodo laistymas
Vešli, žalia veja, išpuoselėtos lysvės, įvairiaspalvis gėlių kilimas – kiekvieno sodo mylėtojo vasaros svajonė! Tačiau kiekvienas sodininkas žino, kad norint turėti žalią ir gražų rojaus sodą, reikalauja įdėti daug darbo ir pastangų. Ypač daug laiko ir energijos kasdien reikia šiltuoju metų laiku, norint palaikyti drėgmės balansą. Naudodami automatinę laistymo sistemą galite supaprastinti šį daug laiko reikalaujantį procesą ir kartu taupyti vandens išteklius. Toliau pateikiama įvairių sistemų apžvalga: kaip veikia automatinis laistymas gruntiniu vandeniu arba lietaus vandeniu.
Automatinio sodo laistymo privalumai
Galima greitai išvardinti automatinės laistymo sistemos sode privalumus: Palyginti su laistymu laistytuvu ar tradiciniais pistoletais, naudodami sodo laistymo sistemą galite sutaupyti daug laiko. Be to, taikant šį metodą sutaupoma vandens ir išteklių, nei laistant įprastais būdais. Naudojant individualiai reguliuojamus purkštuvus ir vandens laikmačius arba laistymo laikrodžius, galite ypač efektyviai laistyti savo sodą. Tai leidžia laistyti veją, augalus ir krūmus rankiniu būdu arba tikslingai pagal individualiai reguliuojamą laistymo grafiką – net jums dirbant ar atostogaujant. Kitas privalumas yra tas, kad laistant automatiniu būdu, pavyzdžiui, lietaus vandeniu arba gruntiniu vandeniu, nenaudojamas vertingas geriamasis vanduo. Lietaus vanduo gali būti surenkamas į vandens talpą ir prijungiamus prie automatinės laistymo sistemos naudojant siurblį ir žarnų sistemą panaudojamas laistymui. Žinoma, tokiu pat būdu galima panaudoti ir gruntinį vandenį arba vandenį iš šulinio, kuriuos galima efektyviai panaudoti sode laistymui naudojant sodo siurblį.
Automatinis laistymas: Valdymas rankiniu būdu arba kompiuteriu
Jei ketinate įsigyti laistymo sistemą, pirmiausia turite išsiaiškinti keletą aspektų. Tai susiję ne tik su tuo, kad turite sužinoti, kokios galimos automatinio laistymo sistemos ir kaip jos veikia. Taip pat reikia žinoti jūsų sodo drėgmės poreikį ir dydį. Pavyzdžiui, kokia žarnų sistema yra tinkama ir kokį vandens šaltinį norite naudoti, kad gėlynai, gyvatvorės ir vejos būtų tinkamai aprūpinti vandeniu. Taip pat galima įsigyti įvairių tipų laistymo laikmačių. Čia svarbu žinoti štai ką: Jei atsakėte į šiuos klausimus, didžioji dalis darbo atlikta. Laistymo sistemos įrengimas yra nesudėtingas ir trunka vos kelias minutes.
Kaip veikia automatinis laistymas?
Galite rinktis iš trijų automatinio laistymo parinkimų. Pirmiausia gali pakakti modernios žarnų sistemos, kuri paskirsto vandenį per automatiškai veikiančius purkštuvus. Šis variantas yra pigus ir nereikalaujantis daug pastangų planuojant, nes esant poreikiui yra labai mobilius ir individualiai reguliuojamus įrenginius galima bet kada pastatyti norimoje sodo vietoje. Taigi jūs jau sutaupote daug laiko ir galite patikėti savo šeimos nariams tuo pasirūpinti. Dėl lanksčios žarnų sujungimo sistemos kai kuriais atvejais galima sujungti kelis purkštuvus.
Jei nekalbate apie didelius vejos plotus, o norite tikslingai laistyti, pavyzdžiui, gėlynus ar daržoves, reikalinga išmani laistymo sistema, tiekianti vandenį kiekvienam augalui individualiai atsižvelgiant į poreikius. Čia naudojamas lašinimo metodas. Vanduo per žarną paskirstomas į daugybę lašintuvų purškimo antgalių, kad augalai būtų laistomi ne tik efektyviai, bet, svarbiausia, tausojant išteklius ir reguliuojant išteklių kiekį. Derinant smulkius lašinimo antgalius ir mikropurškimo purkštukus, galima tikslingai laistyti atskirus augalus arba laistyti visą lysvę įvairiais purškimo būdais. Kalbant apie laistymą, tam yra sukurtos specialios laistymo žarnos. Pasiruošimas laistymui vyksta greitai, nes pateikiamos instrukcijos. Jei reikia, sutrumpinkite arba prailginkite žarnas, naudojant žarnų skirstytuvus. Lašinimo antgaliai ir mikropurškimo antgaliai montuojami ant sistemos žarnos, o ši, naudojant žarnos smaigalius, įsmeigiama į žemę norimoje vietoje. Tai praktiška: mikro purškimo antgalius galima individualiai reguliuoti pagal poreikį.
Sodo įrangą reikia paruošti šalčiams, laistymo sistemos purkštukus ir adapterius reikia išmontuoti, kad žema temperatūra jų nepažeistų ir per žiemą laikyti šalčiui atsparioje vietoje.
Kokius vandens šaltinius naudoti sodo sodui laistymui?
Nesvarbu, norite laistyti krūmus, lysves ir gėles rankomis, ar norite tai atlikti automatizuotai, pagrindinis klausimas kokius vandens šaltinius naudosite. Paprasčiausias sprendimas yra naudoti vandentieko vandenį, prijungus sodo žarną arba laistymo sistemą prie čiaupo. Tačiau kai kuriems sodininkams patartina naudoti alternatyvius vandens šaltinius. Todėl verta pagalvoti apie laistymo sistemą laistant gruntiniu, šulinio vandeniu ar naudojant lietaus vandenį.
Kiekvienas, turintis didelį sodą, gali papildomai apsvarstyti galimybę išsikasti šulinį, kad surinktą gruntinį ar lietaus vandenį panaudotų sodui laistyti. Tiesa, reikia susitaikyti su vienkartinėmis išlaidomis, tačiau ilgalaikė investicija, kuri atsipirks po kelerių metų. Šiam tikslui pasitarnaus lietaus vandens surinkimas į talpas ir jo paskirstymas laistymo sistemos dėka sode naudojant slėginius siurblius.
Premium klasė: Automatinis laistymas su vandens laikmačiu
Kiekvienam, kuris nori, kad sodas būtų laistomas visiškai automatiškai, laistymo laikmačiai procesą padarys dar patogesnį. Net kai atostogaujate ar dirbate, jums nebereikia jaudintis, kad jūsų augalams pritrūks drėgmės. Prietaise galite i nustatyti laistymo intervalus, būtent taip kaip jums reikia – sodą galima laistyti pagal grafiką ir visiškai automatiškai.
Laikmatis pritvirtinamas prie vandens jungties. Priklausomai nuo modelio, prie jo galite prijungti iki trijų skirstytuvų. Jei nuspręsite, laistymo laikotarpį galite nustatyti rankiniu būdu. Po dviejų valandų (arba anksčiau, jei reikia) laistymo procesas nutrūksta automatiškai.
Su vandens laikmačiu būsite dar labiau nepriklausomi. Sistema užtikrina, kad sodas būtų automatiškai laistomas kartą per dieną (ar daugiau kartų, jei reikia), Sensoriaus dėka dirvožemio drėgmė matuojama automatiškai. Signalas į valdymo bloką siunčiamas belaidžiu būdu, todėl laistymo procesas pradedamas ir baigiamas, priklausomai nuo iš anksto nustatytų poreikių – tai modernus ir efektyvus sodo laistymo būdas.