KAIP IŠNAIKINTI SAMANAS
Samanos gali vešėti visur: sujungimų vietose ir plyšiuose, ant namų sienų, sodo baldų, vejoje ir netgi ant stogo, taigi net ir ten, kur sodų ir namų savininkai jų nepageidauja. Kartais iškyla klausimas – kaip be vargo pašalinti samanas? Toliau pateikiami iš pirmo žvilgsnio geriausi patarimai ir gudrybės.
Samanų naikinimas: galimi keli variantai
Samanos gali atrodyti kaip gražus dekoratyvinis augalas, kurį sąmoningai sodinate norėdami pagražinti savo sodą. Vis dėlto, šie šaknų neturintys augalai mėgsta greitai plisti ir netrukus kolonizuoja kiekvieną sodo kampelį, kad ir koks mažas jis bebūtų. Nepašalinus samanų, jomis apaugę sodo baldai gali tapti netinkami naudoti, padidėja rizika paslysti ant takų, o kadangi samanos sulaiko vandenį, jos gali tapti nepageidaujamos drėgmės atsiradimo sienose ir ant stogų priežastimi. Samanos taip pat gali plisti po veją pamažu užimdamos visą žolę.
Atsižvelgiant į visas šias galimas vietas ir paviršius, kuriuose gali augti samanos, nenuostabu, kad yra daugybė skirtingų samanų šalinimo būdų.
- Naminės priemonės, pavyzdžiui, „Coca-Cola“ ir kiti gazuoti gėrimai nekenkia aplinkai, be to, dažnai jų jau turite namuose. Šiems metodams paprastai reikia šiek tiek laiko, todėl jie daugiausiai tinka nedideliems samanomis apaugusiems plotams. Tačiau naudodami namines priemones, pirmiausiai atlikite bandymą nepastebimoje vietoje, kad įsitikintumėte, ar jas tikrai galima naudoti.
- Samanas taip pat galite šalinti įvairiais įrankiais, pavyzdžiui, mažais, bukais peiliukais. Tai ypač veiksminga šalinant šaligatvio dangos sujungimuose įsiveisusias samanas. Šepetys grandiklis padeda pašalinti samanas didesniuose plotuose. Slėginis plovimo įrenginys taip pat yra puiki priemonė, ypač valant didelius plotus. Taip pat yra mechaninių piktžolių šalinimo priemonių, kurios sukamaisiais judesiais pašalina samanas nuo įvairių paviršių.
- Cheminėmis samanų naikinimo priemonėmis galima pašalinti samanas iš vejos, tačiau tos priemonės gali būti toksiškos, todėl jas reikėtų naudoti tik tuomet, kai visi kiti metodai ir pastangos pasirodė neveiksmingi.
Nuspręskite patys, kurį metodą norite taikyti. Jei norite pašalinti samanas nenaudodami tokių prietaisų kaip slėginis plovimo įrenginys ar piktžolių ravėtuvas, geriausiai šį procesą numatyti šiek tiek iš anksto. Vis dėlto, toks variantas tinka tik lygiems paviršiams, pavyzdžiui, grindims ir baldams. Norint pašalinti samanas iš vejos, teks naudoti kokį nors prietaisą.
Išnaikinkite samanas iš vejos visam laikui
Norint atsikratyti įsiveisusio sporinio augalo, samanotai vejai reikia šiek tiek meilės ir dėmesio. Šiaip ar taip, jei samanų jau užaugo daug, žolė gali būti per silpna joms pasipriešinti. Geriausias laikas pradėti naikinti samanas yra pavasaris, tuomet veją reikia skarifikuoti. Tai daroma trumpai nupjaunant veją ir tada šukuojant ją šachmatiniu raštu. Drėgną, stipriai sutankėjusį vejos paviršių taip pat reikėtų aeruoti. Paskui veją dar galima papildyti smėliu, kuris ypač naudingas pavėsingose, drėgnose vietose. Nors visas šis procesas pašalina samanas, iš tikrųjų jis sukelia vejai stresą, todėl po jo turėtumėte sustiprinti žolę naudodami trąšas.
Jeigu neilgai trukus samanos vėl atauga, vertėtų ištirti dirvožemį. Sodo prekių centruose parduodami tyrimų rinkiniai, kuriais galite išsiaiškinti, pavyzdžiui, ar dirvožemis po žole nėra per rūgštus. Ideali dirvožemio pH vertė yra 6-7. Jei ši vertė mažesnė nei 5,5, tuomet dirvožemį reikėtų kalkinti. Jei kaltas ne dirvožemis, tačiau veja auga pavėsingoje vietoje, išeitis galėtų būti pasėjant specialią pavėsiui skirtą veją arba renkantis kitus mindymui atsparius kiliminius augalus. Jei niekas nepadeda, ir samanos neišnaikinamos, kai kurie sodininkai griebiasi geležies trąšų. Ši cheminė samanų šalinimo priemonė yra veiksminga, tačiau kartu ir toksiška, todėl ją reikėtų naudoti labai atsargiai. Laimei, yra daug samanų šalinimo priemonių, kurios veikia acto esencijos pagrindu ir yra gera alternatyva.
Pašalinkite samanas nuo lygių paviršių, pvz., sienų, vidinių kiemų ir sodo baldų
Nedideliuose plotuose augančioms pavienėms samanoms išnaikinti galite pabandyti naudoti gazuotą gėrimą „Coca-Cola“. Tamsiame gazuotame gėrime yra fosforo rūgšties, kuri pažeidžia samanų ląstelių struktūrą ir net neleidžia naujoms samanoms greitai įsitvirtinti toje pačioje vietoje. Be to, gėrimas „Coca-Cola“ yra netoksiškas ir nebrangus. Naudoti jį labai paprasta: užpurkškite „Coca-Cola“ ant samanotų vietų, leiskite suveikti, nuvalykite arba nušluostykite, o tada nuplaukite švariu vandeniu. Kadangi „Coca-Cola“ nereikėtų skiesti, šis metodas tinka tuo atveju, jei norite pašalinti samanas iš nedidelių plotų, pavyzdžiui, atskirų akmenų. Tačiau jis netinka didesniems plotams, pavyzdžiui, jei norite pašalinti samanas nuo asfalto. Be to, gėrimo „Coca-Cola“ nereikėtų naudoti ant rūgštims jautrių grindų paviršių, pavyzdžiui, marmuro ar betono.
Jei norite veiksmingai pašalinti samanas iš didelių plotų, puikiai tinka 10 litrų verdančio vandens ir 15-20 gramų sodos tirpalas. Prieš naudodami tirpalą, sausą dieną šepečiu šiek tiek nuvalykite samanas, pavyzdžiui, nuo vidinio kiemo trinkelių, kurias norite išvalyti, ir tada šepečiu paskleiskite sodos vandenį ant viso ploto. Geriausia būtų, kad gazuoto gėrimo tirpalą paliktumėte veikti kelioms dienoms, tačiau jeigu neturite tiek laiko, užteks bent penkių valandų. Vėliau samanų likučius lengvai pašalinsite šveičiamuoju šepečiu. Jautresnei gindų dangai iš marmuro, natūralaus akmens ir kalkakmenio tinka 15 gramų kalio permanganato ir 10 litrų verdančio vandens mišinys. Jis naudojamas taip pat, kaip ir gazuoto gėrimo mišinys, tačiau pirmiausia jį reikėtų išbandyti ant mažai pastebimo ploto. Jį rekomenduojama naudoti tik ant impregnuotų grindų dangų, nes kalio druska gali ne tik vandenį, bet ir grindis nudažyti rusvai violetine spalva. Dirbant būtina mūvėti pirštines.
Nuo mažų ir didelių paviršių samanas galima kruopščiai bei greitai pašalinti aukšto slėgio plovimo įrenginiu. Pavyzdžiui, laiptai ir kiemo plokštės nuvalomos greitai ir saugiai. Geriausiai naudoti slėginį plovimo įrenginį su antgaliu, skirtu purvui pašalinti, kadangi jis pašalina ne tik ant paviršiaus esančias samanas, bet ir grindų porose esančias vos matomas nuosėdas. Valymas atliekamas trimis paprastais žingsniais:
- Priklausomai nuo įrenginio modelio, prie slėginio plovimo įrenginio pritvirtinkite purvo šalinimui skirtą antgalį arba nustatykite ant srovės vamzdžio esančio purkštuko antgalio rotacinę srovę.
- Laikykite vandens srovę nedideliu kampu virš žemės ir lėtai nukreipkite ją per samanotas vietas, išlaikydami 15-20 cm atstumą.
- Tada nušluokite ir išmeskite samanas.
Vietoms, kurios greitai apauga samanomis, idealiai tinka slėginis plovimo įrenginys, kurį lengva naudoti. Jis tinka ir tvirtiems, ir švelnesniems paviršiams. Šiek tiek jautresniems paviršiams valyti naudokite plokščiąjį purkštuvą, o ne antgalį, skirtą purvui pašalinti, ir sumažinkite purkštuvo slėgį, kad valymas būtų švelnesnis. Nuo paviršių nuvalomi ir kiti nešvarumai, todėl vėliau nereikia jų atskirai valyti.
Paviršiniam samanų šalinimui nuo takų, vidinių kiemų ir asfaltuotų privažiavimų puiki alternatyva – akumuliatorinis piktžolių šalintojas. Specialiai pritaikyti nailono šereliai ir didelis šepečio greitis be vargo pašalina sausas samanas ir piktžoles nuo paviršiaus, o po to jas tereikia nušluoti ir išmesti. Kaip ir su slėginiu plovimo įrenginiu, šis metodas leidžia dirbti vertikalioje padėtyje, kuri yra palankesnė nugarai.
Samanų naikinimas nuo stogo?
Nuomonės dėl to, ar prasminga šalinti samanas nuo stogo, išsiskiria. Vieni sako, kad tai gali pakenkti stogo dangai, kiti įžvelgia samanų privalumą, nes jos sulaiko drėgmę. Taip būtų išvengta per didelės apkrovos lietaus nutekėjimo vamzdžiams liūčių metu. Žinoma, galite rinktis palikti samanas ant stogo arba pašalinti jas estetiniais sumetimais.
Taigi, viskas priklauso nuo individualaus apsisrendimo, tačiau jei nuspręsite pašalinti samanas ir taip atidengti stogą, nepamirškite apie savo saugumą. Ant samanų galite lengvai paslysti, ypač ant nuožulnaus paviršiaus, todėl visada turėtumėte užsidėti saugos diržus. Jei nesijaučiate pernelyg užtikrintai, geriausia samdyti įmonę, kuri viską išvalytų. Tačiau jei užtikrinamas saugumas, samanas nuo stogo galite šalinti taip pat, kaip šalinate samanas nuo kiemo ir grindinio plytelių, t. y. naudodami šepečius ir slėginį plovimo įrenginį.
Stogams, ant kurių yra tik plonas samanų sluoksnis, taip pat galite naudoti samanų šalinimo priemonę su akumuliatoriniu sodo purkštuvu, kuris dažnai naudojamas piktžolėms naikinti. Jo privalumas yra tas, kad tuomet mažiau laiko praleisite ant stogo šalindami samanas. O trūkumas tas, kad samanos ne taip greitai nusiima ir tada nuslenka į stogo nutekamąjį lataką, todėl jas reikia pašalinti greitai, kol samanos neužkimšo latakų ir lietvamzdžių.