HGE 18-45 Battery
Viegla ierīce vieglam darbam bez piepūles: HGE 18-45 Battery bezvadu dzīvžoga šķēres un ar dimantu slīpētais asmens precīzam griešanas rezultātam.
Pateicoties mazajam svaram, ar akumulatoru darbināmās dzīvžoga šķēres HGE 18-45 Battery novērš plecu un roku nogurumu, tādējādi ietaupot daudz enerģijas. Ar dimantu slīpētais asmens nodrošina precīzu griešanas rezultātu. Roktura ergonomiskais dizains ļauj ērti un droši rīkoties. Divu roku drošības sistēma aizsargā pret nejaušu dzīvžoga šķēru iedarbināšanu.
Īpašības un ieguvumi
LightweightRokas un pleci nenogurst pat pēc ilgstošiem darba cēlieniem.
Dimanta slīpēts asmenisAsmens ondrošina precīzu griezumu
Ergonomisks roktura dizainsTīkamam un drošam satvērienam, ilgstošiem darba cēlieniem.
Divu roku drošības slēgums
- Novērš nejaušu dzīvžoga šķēru ieslēgšanos
18 V Kärcher Battery Power baterijas platforma
- Real Time Technology ar LCD baterijas ekrānu – tiek uzrādīts atlikušais darbības un uzlādes laiks, kā arī atlikusī enerģija baterijā.
- Ilgmūžību un jaudu nodrošina litija jonu elementi.
- Maināmo bateriju var izmantot visās 18 V Kärcher Battery Power platformas ierīcēs.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas platforma
|18 V baterijas platforma
|Zāģēšanas garums (cm)
|45
|Zobu solis (mm)
|18
|Ātruma regulēšana
|nē
|Asmens ātrums (griezumi/min)
|2700
|Griešanas asmens tips
|Perforēts, slīpēts ar dimantu
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|18
|Veiktspēja no vienas uzlādes* (m)
|maks. 250 (2,5 Ah) / maks. 500 (5 Ah)
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|maks. 35 (2,5 Ah) / maks. 70 (5 Ah)
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|2.7
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|3.9
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|895 x 243 x 171
* 1 m augsta krūma cirpšana no vienas puses
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
- Asmens aizsargs
Videos
Pielietošanas veidi
- Dzīvžogi, krūmi
Piederumi
Visi produkti ar tādu pašu akumulatoru
Atrast HGE 18-45 Battery rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.