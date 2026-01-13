HGE 18-45 Battery

Viegla ierīce vieglam darbam bez piepūles: HGE 18-45 Battery bezvadu dzīvžoga šķēres un ar dimantu slīpētais asmens precīzam griešanas rezultātam.

Pateicoties mazajam svaram, ar akumulatoru darbināmās dzīvžoga šķēres HGE 18-45 Battery novērš plecu un roku nogurumu, tādējādi ietaupot daudz enerģijas. Ar dimantu slīpētais asmens nodrošina precīzu griešanas rezultātu. Roktura ergonomiskais dizains ļauj ērti un droši rīkoties. Divu roku drošības sistēma aizsargā pret nejaušu dzīvžoga šķēru iedarbināšanu.

Īpašības un ieguvumi
HGE 18-45 Battery: Lightweight
Lightweight
Rokas un pleci nenogurst pat pēc ilgstošiem darba cēlieniem.
HGE 18-45 Battery: Dimanta slīpēts asmenis
Dimanta slīpēts asmenis
Asmens ondrošina precīzu griezumu
HGE 18-45 Battery: Ergonomisks roktura dizains
Ergonomisks roktura dizains
Tīkamam un drošam satvērienam, ilgstošiem darba cēlieniem.
Divu roku drošības slēgums
  • Novērš nejaušu dzīvžoga šķēru ieslēgšanos
18 V Kärcher Battery Power baterijas platforma
  • Real Time Technology ar LCD baterijas ekrānu – tiek uzrādīts atlikušais darbības un uzlādes laiks, kā arī atlikusī enerģija baterijā.
  • Ilgmūžību un jaudu nodrošina litija jonu elementi.
  • Maināmo bateriju var izmantot visās 18 V Kärcher Battery Power platformas ierīcēs.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Ar bateriju darbināma iekārta
Baterijas platforma 18 V baterijas platforma
Zāģēšanas garums (cm) 45
Zobu solis (mm) 18
Ātruma regulēšana
Asmens ātrums (griezumi/min) 2700
Griešanas asmens tips Perforēts, slīpēts ar dimantu
Baterijas tips Litija jonu baterija
Spriegums (V) 18
Veiktspēja no vienas uzlādes* (m) maks. 250 (2,5 Ah) / maks. 500 (5 Ah)
Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min) maks. 35 (2,5 Ah) / maks. 70 (5 Ah)
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 2.7
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 3.9
Izmēri (G x P x A) (mm) 895 x 243 x 171

* 1 m augsta krūma cirpšana no vienas puses

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
  • Asmens aizsargs
HGE 18-45 Battery
HGE 18-45 Battery
Videos
Pielietošanas veidi
  • Dzīvžogi, krūmi
Piederumi
Visi produkti ar tādu pašu akumulatoru
Atrast HGE 18-45 Battery rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

