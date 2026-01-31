HGE 18-45 Battery Set
Komplektā ietilpst akumulators un akumulatora lādētājs: akumulatora dzīvžoga šķēru komplekts HGE 18-45 Battery. Pateicoties nelielajam svaram un precīzai griešanai ar dimanta asinātu asmeni, tiek taupīta enerģija.
Ar akumulatoru darbināmais dzīvžoga šķēru komplekts HGE 18-45 Battery ir ļoti viegls, tādējādi nodrošinot ērtu darbu bez piepūles, neļaujot pleciem un rokām nogurt. Ergonomiskais rokturis padara tā lietošanu ērtu un drošu. Ar dimantu slīpētais asmens nodrošina precīzu griešanas rezultātu. Pateicoties divu roku drošības sistēmai, tiek novērsta neparedzēta dzīvžoga šķēru palaišana. Pamata komplektā ir iekļauts viens akumulators un akumulatora lādētājs.
Īpašības un ieguvumi
LightweightRokas un pleci nenogurst pat pēc ilgstošiem darba cēlieniem.
Dimanta slīpēts asmenisAsmens ondrošina precīzu griezumu
Ergonomisks roktura dizainsTīkamam un drošam satvērienam, ilgstošiem darba cēlieniem.
Divu roku drošības slēgums
- Novērš nejaušu dzīvžoga šķēru ieslēgšanos
18 V Kärcher Battery Power baterijas platforma
- Real Time Technology ar LCD baterijas ekrānu – tiek uzrādīts atlikušais darbības un uzlādes laiks, kā arī atlikusī enerģija baterijā.
- Ilgmūžību un jaudu nodrošina litija jonu elementi.
- Maināmo bateriju var izmantot visās 18 V Kärcher Battery Power platformas ierīcēs.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas platforma
|18 V baterijas platforma
|Zāģēšanas garums (cm)
|45
|Zobu solis (mm)
|18
|Ātruma regulēšana
|nē
|Asmens ātrums (griezumi/min)
|2700
|Griešanas asmens tips
|Perforēts, slīpēts ar dimantu
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|18
|Kapacitāte (Ah)
|2.5
|Veiktspēja no vienas uzlādes* (m)
|maks. 250 (2,5 Ah)
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|maks. 35 (2,5 Ah)
|Baterijas uzlādes laiks ar standarta lādētāju (min)
|300
|Uzlādes strāva (A)
|0.5
|Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|2.7
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|4.7
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|895 x 243 x 171
* 1 m augsta krūma cirpšana no vienas puses
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs ir iekļauti komplektācijā
- Baterija: 18 V / 2,5 Ah Battery Power baterija (1 gab.)
- Lādētājs: 18 V Battery Power standarta lādētājs (1 gab.)
- Asmens aizsargs
Videos
Pielietošanas veidi
- Dzīvžogi, krūmi
Piederumi
Atrast HGE 18-45 Battery Set rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.