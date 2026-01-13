HGE 18-50 Battery
Aprīkots ar rotējošu 180 ° rokturi un praktisku atgriezumu slaucīšanas rīku: akumulatora dzīvžoga šķēres HGE 18-50 Battery padara darbu ērtu, drošu un precīzu.
Izmantojot akumulatora dzīvžoga šķēres HGE 18-50, dzīvžoga griešana nevar būt vienkāršāka. Dzīvžoga šķēres ir aprīkotas ar 180 ° pagriežamu rokturi, kas neļauj nogurt rokām un pleciem dažādās darba pozīcijās, piemēram, veicot vertikālu cirpšanu. Atgriezumu slaucītājs darbojas kā noderīgs palīgs - tas nodrošina to, ka dzīvžoga atgriezumi viegli nokrīt uz zemes nevis iekrīt dzīvžogā. Ar dimantu slīpētais asmens nodrošina ārkārtīgi precīzus griešanas rezultātus. Asmenim ir integrēts arī asmens aizsargs un uzkāršanas cilpa, kas aizsargā sienas, grīdas, kā arī pašu asmeni no bojājumiem un ļauj ietaupīt vietu ierīcei, to pakarot pie sienas. Papildus jāizceļ zāģēšanas funkcija - to var viegli izmantot, lai nozāģētu resnākus zarus. Tāpat tas ir aprīkots ar pretbloķēšanas sistēmu darbam bez traucējumiem.
Īpašības un ieguvumi
Pagriežams rokturisRokturi var pagriezt pa 180° dažādās pozīcijās, lai nodrošinātu komfortablu satvērienu darbam
Nocirptā slaucītājsĒrti aizvāc krūma nocirpto tā, lai ka parasti krūma pusē krītošais krīt asmes operatora pusē.
Zāģa funkcijaDaļēji piemērots dzīvžokgiem, kur pa retam var patrāpīties resnāki zari.
Dimanta slīpēts asmenis
- Asmens ondrošina precīzu griezumu
Ergonomisks roktura dizains
- Tīkamam un drošam satvērienam, ilgstošiem darba cēlieniem.
Vadības sargs
- Aizsargā asmeni un aizsargā sienas un grīdas.
- Ar integrētu iekari glabāšanai uz sienas.
Divu roku drošības slēgums
- Novērš nejaušu dzīvžoga šķēru ieslēgšanos
18 V Kärcher Battery Power baterijas platforma
- Real Time Technology ar LCD baterijas ekrānu – tiek uzrādīts atlikušais darbības un uzlādes laiks, kā arī atlikusī enerģija baterijā.
- Ilgmūžību un jaudu nodrošina litija jonu elementi.
- Maināmo bateriju var izmantot visās 18 V Kärcher Battery Power platformas ierīcēs.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas platforma
|18 V baterijas platforma
|Zāģēšanas garums (cm)
|50
|Zobu solis (mm)
|22
|Ātruma regulēšana
|nē
|Asmens ātrums (griezumi/min)
|2700
|Griešanas asmens tips
|Perforēts, slīpēts ar dimantu
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|18
|Veiktspēja no vienas uzlādes* (m)
|maks. 325 (2,5 Ah) / maks. 650 (5 Ah)
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|maks. 40 (2,5 Ah) / maks. 80 (5 Ah)
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|2.9
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|4.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|970 x 213 x 188
* 1 m augsta krūma cirpšana no vienas puses
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
- Asmens aizsargs
- Nocirptā slaucītājs
Aprīkojums
- Rokturis: grozāms
- Zāģa funkcija
- Vadības sargs
- Pakarināšanas cilpa
Videos
Pielietošanas veidi
- Dzīvžogi, krūmi
Piederumi
Visi produkti ar tādu pašu akumulatoru
Atrast HGE 18-50 Battery rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.