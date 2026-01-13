HGE 18-50 Battery

Aprīkots ar rotējošu 180 ° rokturi un praktisku atgriezumu slaucīšanas rīku: akumulatora dzīvžoga šķēres HGE 18-50 Battery padara darbu ērtu, drošu un precīzu.

Izmantojot akumulatora dzīvžoga šķēres HGE 18-50, dzīvžoga griešana nevar būt vienkāršāka. Dzīvžoga šķēres ir aprīkotas ar 180 ° pagriežamu rokturi, kas neļauj nogurt rokām un pleciem dažādās darba pozīcijās, piemēram, veicot vertikālu cirpšanu. Atgriezumu slaucītājs darbojas kā noderīgs palīgs - tas nodrošina to, ka dzīvžoga atgriezumi viegli nokrīt uz zemes nevis iekrīt dzīvžogā. Ar dimantu slīpētais asmens nodrošina ārkārtīgi precīzus griešanas rezultātus. Asmenim ir integrēts arī asmens aizsargs un uzkāršanas cilpa, kas aizsargā sienas, grīdas, kā arī pašu asmeni no bojājumiem un ļauj ietaupīt vietu ierīcei, to pakarot pie sienas. Papildus jāizceļ zāģēšanas funkcija - to var viegli izmantot, lai nozāģētu resnākus zarus. Tāpat tas ir aprīkots ar pretbloķēšanas sistēmu darbam bez traucējumiem.

Īpašības un ieguvumi
HGE 18-50 Battery: Pagriežams rokturis
Pagriežams rokturis
Rokturi var pagriezt pa 180° dažādās pozīcijās, lai nodrošinātu komfortablu satvērienu darbam
HGE 18-50 Battery: Nocirptā slaucītājs
Nocirptā slaucītājs
Ērti aizvāc krūma nocirpto tā, lai ka parasti krūma pusē krītošais krīt asmes operatora pusē.
HGE 18-50 Battery: Zāģa funkcija
Zāģa funkcija
Daļēji piemērots dzīvžokgiem, kur pa retam var patrāpīties resnāki zari.
Dimanta slīpēts asmenis
  • Asmens ondrošina precīzu griezumu
Ergonomisks roktura dizains
  • Tīkamam un drošam satvērienam, ilgstošiem darba cēlieniem.
Vadības sargs
  • Aizsargā asmeni un aizsargā sienas un grīdas.
  • Ar integrētu iekari glabāšanai uz sienas.
Divu roku drošības slēgums
  • Novērš nejaušu dzīvžoga šķēru ieslēgšanos
18 V Kärcher Battery Power baterijas platforma
  • Real Time Technology ar LCD baterijas ekrānu – tiek uzrādīts atlikušais darbības un uzlādes laiks, kā arī atlikusī enerģija baterijā.
  • Ilgmūžību un jaudu nodrošina litija jonu elementi.
  • Maināmo bateriju var izmantot visās 18 V Kärcher Battery Power platformas ierīcēs.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Ar bateriju darbināma iekārta
Baterijas platforma 18 V baterijas platforma
Zāģēšanas garums (cm) 50
Zobu solis (mm) 22
Ātruma regulēšana
Asmens ātrums (griezumi/min) 2700
Griešanas asmens tips Perforēts, slīpēts ar dimantu
Baterijas tips Litija jonu baterija
Spriegums (V) 18
Veiktspēja no vienas uzlādes* (m) maks. 325 (2,5 Ah) / maks. 650 (5 Ah)
Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min) maks. 40 (2,5 Ah) / maks. 80 (5 Ah)
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 2.9
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 4.6
Izmēri (G x P x A) (mm) 970 x 213 x 188

* 1 m augsta krūma cirpšana no vienas puses

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
  • Asmens aizsargs
  • Nocirptā slaucītājs

Aprīkojums

  • Rokturis: grozāms
  • Zāģa funkcija
  • Vadības sargs
  • Pakarināšanas cilpa
HGE 18-50 Battery
HGE 18-50 Battery
Videos
Pielietošanas veidi
  • Dzīvžogi, krūmi
Piederumi
Visi produkti ar tādu pašu akumulatoru
Atrast HGE 18-50 Battery rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

