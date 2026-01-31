HGE 18-50 Battery Set

Komplektā ietilpst akumulators un ātrais lādētājs: akumulatora dzīvžoga šķēru komplekts HGE 18-50 Battery. Tā 180 ° rotējošais rokturis un atgriezumu savācējs nodrošina ērtu dzīvžoga griešanu.

Vairs nekādu nogurušu roku un plecu pēc dzīvžoga griešanas: pateicoties 180 ° rotējošajam rokturim, akumulatora dzīvžoga šķēru komplekts HGE 18-50 Battery visu laiku nodrošina ērtu darba stāvokli, piemēram, veicot vertikālu cirpšanu. Turklāt akumulatora dzīvžoga šķēres ir aprīkotas ar vairākām praktiskām funkcijām. Divu roku drošības ķēde novērš ierīces netīšu iedarbināšanu. Zāģa funkcija padara vieglāku resnāku zaru apgriešanu. Pretbloķēšanas sistēma nodrošina, ka jūs varat strādāt bez traucējumiem. Atgriezumu savācējs parūpējas, ka dzīvžoga atgriezumi nokrīt uz zemes nevis iekrīt iekšā dzīvžogā. Akumulatora dzīvžoga šķēru asmens ir slīpēts ar dimantu, tāpēc tas sniedz precīzu rezultātu. Papildu asmeņu aizsargs ar iebūvētu uzkāršanas cilpu aizsargā fasādes, zemi un pašu asmeni no bojājumiem, kā arī ļauj ietaupīt vietu ierīci pakarot sienas. Pamata komplektā ir iekļauta viena baterija unātrais lādētājs.

Īpašības un ieguvumi
HGE 18-50 Battery Set: Pagriežams rokturis
Pagriežams rokturis
Rokturi var pagriezt pa 180° dažādās pozīcijās, lai nodrošinātu komfortablu satvērienu darbam
HGE 18-50 Battery Set: Nocirptā slaucītājs
Nocirptā slaucītājs
Ērti aizvāc krūma nocirpto tā, lai ka parasti krūma pusē krītošais krīt asmes operatora pusē.
HGE 18-50 Battery Set: Zāģa funkcija
Zāģa funkcija
Daļēji piemērots dzīvžokgiem, kur pa retam var patrāpīties resnāki zari.
Dimanta slīpēts asmenis
  • Asmens ondrošina precīzu griezumu
Ergonomisks roktura dizains
  • Tīkamam un drošam satvērienam, ilgstošiem darba cēlieniem.
Vadības sargs
  • Aizsargā asmeni un aizsargā sienas un grīdas.
  • Ar integrētu iekari glabāšanai uz sienas.
Divu roku drošības slēgums
  • Novērš nejaušu dzīvžoga šķēru ieslēgšanos
18 V Kärcher Battery Power baterijas platforma
  • Real Time Technology ar LCD baterijas ekrānu – tiek uzrādīts atlikušais darbības un uzlādes laiks, kā arī atlikusī enerģija baterijā.
  • Ilgmūžību un jaudu nodrošina litija jonu elementi.
  • Maināmo bateriju var izmantot visās 18 V Kärcher Battery Power platformas ierīcēs.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Ar bateriju darbināma iekārta
Baterijas platforma 18 V baterijas platforma
Zāģēšanas garums (cm) 50
Zobu solis (mm) 22
Ātruma regulēšana
Asmens ātrums (griezumi/min) 2700
Griešanas asmens tips Perforēts, slīpēts ar dimantu
Baterijas tips Litija jonu baterija
Spriegums (V) 18
Kapacitāte (Ah) 2.5
Veiktspēja no vienas uzlādes* (m) maks. 325 (2,5 Ah)
Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min) maks. 40 (2,5 Ah)
Baterijas uzlādes laiks ar ātro lādētāju 80%/100% (min) 44 / 83
Uzlādes strāva (A) 2.5
Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 2.9
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 5.8
Izmēri (G x P x A) (mm) 970 x 213 x 188

* 1 m augsta krūma cirpšana no vienas puses

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Variants: Baterija un lādētājs ir iekļauti komplektācijā
  • Baterija: 18 V / 2,5 Ah Battery Power baterija (1 gab.)
  • Lādētājs: 18 V Battery Power ātrais lādētājs (1 gab.)
  • Asmens aizsargs
  • Nocirptā slaucītājs

Aprīkojums

  • Rokturis: grozāms
  • Zāģa funkcija
  • Vadības sargs
  • Pakarināšanas cilpa
Pielietošanas veidi
  • Dzīvžogi, krūmi
Piederumi
Visi produkti ar tādu pašu akumulatoru
Atrast HGE 18-50 Battery Set rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
