HGE 36-60 Battery *INT
180 ° rotējošais rokturis, atgriezumu slaucītājs un divu līmeņu ātruma kontrole: jaudīgās akumulatora dzīvžoga šķēres HGE 36-60 Battery.
Spēcīgs rīks perfektam cirpšanas rezultātam: Kärcher 36 V HGE 36-60 Battery akumulatora dzīvžoga šķēres. Pateicoties divu līmeņu ātruma kontrolei, lietotāji pēc vajadzības var izvēlēties starp maksimālo ātrumu un maksimālo jaudu. Turklāt zāģa funkcija ļauj bez grūtībām pārzāģēt arī resnākus zarus. Tāpat jāizceļ rokturis, kuru var pagriezt 180 °, fiksēt vairākās pozīcijās, tādējādi samazinot iespēju, ka nogurst rokas un pleci. Citas praktiskas priekšrocības: atgriezumu slaucītāja stiprinājums, kas atgriezumus palīdz novadīt uz zemes, neļaujot tiem iekrist dzīvžogā. Ar lāzeri grieztais un ar dimantu slīpētais dzīvžoga šķēru asmens nodrošina precīzu griešanas rezultātu katru reizi. Papildu asmens aizsargs novērš fasāžu un seguma, kā arī paša asmens bojājumu iespēju. Asmens aizsargā iebūvētā cilpa ļauj ietaupīt vietu - glabāt ierīci pakarinātu to pie sienas. Dzīvžoga šķērēm ir arī pretbloķēšanas sistēma, lai varētu strādāt bez traucējumiem.
Īpašības un ieguvumi
Divu ātrumu ātruma kontrole.Atkarīā no darba uzdevuma var izvēlēties starp maksimālo ātrumu un maksimālo jaudu. Pirmais ātrums: Liels ātrums, Ideāli piemērots precīzam griezumam. Otrais ātrums: liela jauda. Ideāls resnāku zaru un biezāku krūmu cirpšanai.
Pagriežams rokturisRokturi var pagriezt pa 180° dažādās pozīcijās, lai nodrošinātu komfortablu satvērienu darbam
Nocirptā slaucītājsĒrti aizvāc krūma nocirpto tā, lai ka parasti krūma pusē krītošais krīt asmes operatora pusē.
Zāģa funkcija
- Daļēji piemērots dzīvžokgiem, kur pa retam var patrāpīties resnāki zari.
Lāzera griezts dimanta slīpēts asmenis
- Asmens ondrošina precīzu griezumu
Ergonomisks roktura dizains
- Tīkamam un drošam satvērienam, ilgstošiem darba cēlieniem.
Vadības sargs
- Aizsargā asmeni un aizsargā sienas un grīdas.
- Ar integrētu iekari glabāšanai uz sienas.
Divu roku drošības slēgums
- Novērš nejaušu dzīvžoga šķēru ieslēgšanos
36 V Kärcher Battery Power platforma
- Real Time Technology ar LCD baterijas ekrānu – tiek uzrādīts atlikušais darbības un uzlādes laiks, kā arī atlikusī enerģija baterijā.
- Ilgmūžību un jaudu nodrošina litija jonu elementi.
- Nomaināmā baterija var tikt izmantota citās Kärcher 36 V Battery Platform iekārtās
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas platforma
|36 V baterijas platforma
|Zāģēšanas garums (cm)
|60
|Zobu solis (mm)
|26
|Ātruma regulēšana
|jā
|Ātrumi
|2
|Asmens ātrums (griezumi/min)
|1. līmenis: 2700 / 2. līmenis: 760
|Griešanas asmens tips
|Ar lāzeru griezts, ar dimantu slīpēts
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|36
|Veiktspēja no vienas uzlādes* (m)
|maks. 600 (2,5 Ah) / maks. 1200 (5 Ah)
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|maks. 85 (2,5 Ah) / maks. 170 (5 Ah)
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|3.3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|5.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1077 x 213 x 183
* 1 m augsta krūma cirpšana no vienas puses pirmajā ātrumā
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
- Asmens aizsargs
- Nocirptā slaucītājs
Aprīkojums
- Rokturis: grozāms
- Zāģa funkcija
- Vadības sargs
- Pakarināšanas cilpa
Videos
Pielietošanas veidi
- Dzīvžogi, krūmi
