HGE 36-60 Battery Set *EU
Apmierina visas prasības: jaudīgais akumulatora dzīvžoga šķēru komplekts HGE 36-60 Battery ar pagriežamu rokturi un divu līmeņu ātruma vadību. Komplektācijā ietilpst akumulators un ātrais lādētājs.
Kärcher 36 V akumulatora dzīvžoga šķēru komplekts HGE 36-60 Battery ir īsta spēkstacija. Pateicoties divu līmeņu ātruma kontrolei, lietotāji var izvēlēties starp maksimālo ātrumu un maksimālo jaudu. Rokturis var tikt pagriezts par 180° vairākās pozīcijās un tādējādi nodrošina jūsu komfortu katrā darba stāvoklī - rokas un pleci nenogurst, piemēram, veicot vertikālus griezumus. Atgriezumu slaucītāja stiprinājums ir ārkārtīgi praktisks. Tas nodrošina, ka dzīvžoga atgriezumi nokrīt uz zemes nevis iekrīt dzīvžogā. Ar lāzeri sagrieztais un ar dimantu slīpētais asmens veido ļoti precīzus griešanas rezultātus. Papildu asmeņu aizsargs novērš fasāžu, seguma, kā arī paša asmens bojāšanu, un, iebūvētā cilpa nodrošina vietas ekonomiju, glabājot ierīci pakārtupie sienas. Zāģa funkcija padara vēl vieglāku resnāku zaru griešanu un pretbloķēšanas sistēma ļauj strādāt bez traucējumiem. Viena baterija un ātrais lādētājs ir iekļauti pamata komplektā.
Īpašības un ieguvumi
Divu ātrumu ātruma kontrole.Atkarīā no darba uzdevuma var izvēlēties starp maksimālo ātrumu un maksimālo jaudu. Pirmais ātrums: Liels ātrums, Ideāli piemērots precīzam griezumam. Otrais ātrums: liela jauda. Ideāls resnāku zaru un biezāku krūmu cirpšanai.
Pagriežams rokturisRokturi var pagriezt pa 180° dažādās pozīcijās, lai nodrošinātu komfortablu satvērienu darbam
Nocirptā slaucītājsĒrti aizvāc krūma nocirpto tā, lai ka parasti krūma pusē krītošais krīt asmes operatora pusē.
Zāģa funkcija
- Daļēji piemērots dzīvžokgiem, kur pa retam var patrāpīties resnāki zari.
Lāzera griezts dimanta slīpēts asmenis
- Asmens ondrošina precīzu griezumu
Ergonomisks roktura dizains
- Tīkamam un drošam satvērienam, ilgstošiem darba cēlieniem.
Vadības sargs
- Aizsargā asmeni un aizsargā sienas un grīdas.
- Ar integrētu iekari glabāšanai uz sienas.
Divu roku drošības slēgums
- Novērš nejaušu dzīvžoga šķēru ieslēgšanos
36 V Kärcher Battery Power platforma
- Real Time Technology ar LCD baterijas ekrānu – tiek uzrādīts atlikušais darbības un uzlādes laiks, kā arī atlikusī enerģija baterijā.
- Ilgmūžību un jaudu nodrošina litija jonu elementi.
- Nomaināmā baterija var tikt izmantota citās Kärcher 36 V Battery Platform iekārtās
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas platforma
|36 V baterijas platforma
|Zāģēšanas garums (cm)
|60
|Zobu solis (mm)
|26
|Ātruma regulēšana
|jā
|Ātrumi
|2
|Asmens ātrums (griezumi/min)
|1. līmenis: 2700 / 2. līmenis: 760
|Griešanas asmens tips
|Ar lāzeru griezts, ar dimantu slīpēts
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|36
|Kapacitāte (Ah)
|2.5
|Veiktspēja no vienas uzlādes* (m)
|maks. 600 (2,5 Ah)
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|maks. 85 (2,5 Ah)
|Baterijas uzlādes laiks ar ātro lādētāju 80%/100% (min)
|48 / 78
|Uzlādes strāva (A)
|2.5
|Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|3.3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|6.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1077 x 213 x 183
* 1 m augsta krūma cirpšana no vienas puses pirmajā ātrumā
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs ir iekļauti komplektācijā
- Baterija: 36 V / 2,5 Ah Battery Power akumulators (1 gab.)
- Lādētājs: 36 V Battery Power ātrais lādētājs(1 gab.)
- Asmens aizsargs
- Nocirptā slaucītājs
Aprīkojums
- Rokturis: grozāms
- Zāģa funkcija
- Vadības sargs
- Pakarināšanas cilpa
Videos
Pielietošanas veidi
- Dzīvžogi, krūmi
Piederumi
Visi produkti ar tādu pašu akumulatoru
Atrast HGE 36-60 Battery Set *EU rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.