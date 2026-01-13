BLV 18-200 Battery
Sūkšana, pūšana un mulčēšana - BLV 18-200 akumulatora lapu pūtējs un putekļsūcējs to visu var paveikt, padarot to par neaizvietojamu ierīci sakoptam dārzam.
Lapas nenokrīt tikai rudenī. Arī pavasarī un vasarā augļu koku ziedi un lapas no ziediem un citiem sažuvušiem augiem nokrīt zālājos, celiņos un iekšpagalmos. Ir ierīce, kas praktiski jebkuru uzdevumu var padarīt mazāk sarežģītu: BLV 18-200 Battery akumulatora lapu sūcējs un pūtējs. Parocīgā ierīce ar divu roku satvērēju optimālam svara sadalījumam savāc pat slapjas lapas no grūti pieejamiem vietām. Funkcionālā ierīce trīs vienā ar lielu savākšanas maisa tilpumu tiek kontrolēta, izmantojot selektora sviru, kas vienlaikus ļauj izmantot arī sūkšanas un pūšanas funkcijas. Ar maināmu ātruma regulētāju ideālo gaisa ātrumu var pielāgot vajadzīgajam tīrīšanas efektam, sākot no maigas vēsmas līdz pat Turbo Boost. Tā kā darbs ar šo ierīci nenogurdina un to var izmantot ilgstoši un bez apstāšanās, ierīcei ir noņemami virzošie veltņi, kas padara darbu efektīvāku un vienkāršāku, papildus uzmanību pievēršot komfortam - ergonomikai un ierīces svaram. Akumulators nav iekļauts piegādes komplektā.
Īpašības un ieguvumi
Turbo BoostNodrošina īslaicīgu jaudas pieaugumu sūkšanai un pūšanai.
Regulējams ātrumsIespēja pielāgot ātrumu atkarībā no uzdevuma.
Funkcijas iestatīšanas sviraNepārtraukta regulācija starp pūšanu un sūkšanu, kā arī iespēja abas funkcijas lietot vienlaicīgi.
Rokturis divām rokām
- Nodrošina ideālu svara sadalījumu un ērtu pārvietošanos.
Noņemami virzošie veltņi
- Padara darbu vienkāršāku un efektīvāku vienlaikus.
Maisa tilpums 45 litri
- Garantē nepārtrauktu darbu ilgu laiku.
Bezslotiņu motors
- Ilgāks darbības laiks un uzlabots iekārtas kalpošanas laiks.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas platforma
|18 V baterijas platforma
|Piedziņa
|Bezslotiņu motors
|Turbo veiktspējas poga
|jā
|Ātruma regulēšana
|jā
|Darbības troksnis (dB(A))
|107
|Ātrums pūšanas režīmā (km/h)
|maks. 200
|Ātrums sūkšanas režīmā (km/h)
|maks. 130
|catch bag volume (l)
|45
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|18
|Vienas akumulatora uzlādes jauda - Pūšanas režīmā (m²)
|maks. 425 (2,5 Ah) / maks. 850 (5 Ah)
|Vienas akumulatora uzlādes jauda - Sūkšanas režīmā (l)
|maks. 45 (2,5 Ah) / maks. 90 (5 Ah)
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|maks. 15 (2,5 Ah) / maks. 30 (5 Ah)
|Krāsa
|melna
|Svars bez piederumiem (kg)
|3.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|5.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1243 x 171 x 376
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
- zāles savācējmaiss
- Noņemami virzošie veltņi
- Plecu siksna
Videos
Pielietošanas veidi
- Lapu aizvākšana ap māju
- Zaļās masas aizvākšanas pēc dzīvžogu apcirpšanas
- Celiņi ap māju
- Visapkārt mājai un dārzam
Piederumi
Visi produkti ar tādu pašu akumulatoru
Atrast BLV 18-200 Battery rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.