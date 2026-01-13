BLV 18-200 Battery

Sūkšana, pūšana un mulčēšana - BLV 18-200 akumulatora lapu pūtējs un putekļsūcējs to visu var paveikt, padarot to par neaizvietojamu ierīci sakoptam dārzam.

Lapas nenokrīt tikai rudenī. Arī pavasarī un vasarā augļu koku ziedi un lapas no ziediem un citiem sažuvušiem augiem nokrīt zālājos, celiņos un iekšpagalmos. Ir ierīce, kas praktiski jebkuru uzdevumu var padarīt mazāk sarežģītu: BLV 18-200 Battery akumulatora lapu sūcējs un pūtējs. Parocīgā ierīce ar divu roku satvērēju optimālam svara sadalījumam savāc pat slapjas lapas no grūti pieejamiem vietām. Funkcionālā ierīce trīs vienā ar lielu savākšanas maisa tilpumu tiek kontrolēta, izmantojot selektora sviru, kas vienlaikus ļauj izmantot arī sūkšanas un pūšanas funkcijas. Ar maināmu ātruma regulētāju ideālo gaisa ātrumu var pielāgot vajadzīgajam tīrīšanas efektam, sākot no maigas vēsmas līdz pat Turbo Boost. Tā kā darbs ar šo ierīci nenogurdina un to var izmantot ilgstoši un bez apstāšanās, ierīcei ir noņemami virzošie veltņi, kas padara darbu efektīvāku un vienkāršāku, papildus uzmanību pievēršot komfortam - ergonomikai un ierīces svaram. Akumulators nav iekļauts piegādes komplektā.

Īpašības un ieguvumi
BLV 18-200 Battery: Turbo Boost
Turbo Boost
Nodrošina īslaicīgu jaudas pieaugumu sūkšanai un pūšanai.
BLV 18-200 Battery: Regulējams ātrums
Regulējams ātrums
Iespēja pielāgot ātrumu atkarībā no uzdevuma.
BLV 18-200 Battery: Funkcijas iestatīšanas svira
Funkcijas iestatīšanas svira
Nepārtraukta regulācija starp pūšanu un sūkšanu, kā arī iespēja abas funkcijas lietot vienlaicīgi.
Rokturis divām rokām
  • Nodrošina ideālu svara sadalījumu un ērtu pārvietošanos.
Noņemami virzošie veltņi
  • Padara darbu vienkāršāku un efektīvāku vienlaikus.
Maisa tilpums 45 litri
  • Garantē nepārtrauktu darbu ilgu laiku.
Bezslotiņu motors
  • Ilgāks darbības laiks un uzlabots iekārtas kalpošanas laiks.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Ar bateriju darbināma iekārta
Baterijas platforma 18 V baterijas platforma
Piedziņa Bezslotiņu motors
Turbo veiktspējas poga
Ātruma regulēšana
Darbības troksnis (dB(A)) 107
Ātrums pūšanas režīmā (km/h) maks. 200
Ātrums sūkšanas režīmā (km/h) maks. 130
catch bag volume (l) 45
Baterijas tips Litija jonu baterija
Spriegums (V) 18
Vienas akumulatora uzlādes jauda - Pūšanas režīmā (m²) maks. 425 (2,5 Ah) / maks. 850 (5 Ah)
Vienas akumulatora uzlādes jauda - Sūkšanas režīmā (l) maks. 45 (2,5 Ah) / maks. 90 (5 Ah)
Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min) maks. 15 (2,5 Ah) / maks. 30 (5 Ah)
Krāsa melna
Svars bez piederumiem (kg) 3.5
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 5.4
Izmēri (G x P x A) (mm) 1243 x 171 x 376

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
  • zāles savācējmaiss
  • Noņemami virzošie veltņi
  • Plecu siksna
BLV 18-200 Battery
BLV 18-200 Battery
Videos
Pielietošanas veidi
  • Lapu aizvākšana ap māju
  • Zaļās masas aizvākšanas pēc dzīvžogu apcirpšanas
  • Celiņi ap māju
  • Visapkārt mājai un dārzam
Piederumi
Visi produkti ar tādu pašu akumulatoru
Atrast BLV 18-200 Battery rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

